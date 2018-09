DGAP-Adhoc: Delticom AG: Delticom AG übernimmt Allyouneed Fresh (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Delticom":

Delticom AG: Delticom AG übernimmt Allyouneed Fresh

^

DGAP-Ad-hoc: Delticom AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Delticom AG: Delticom AG übernimmt Allyouneed Fresh

27.09.2018 / 15:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Delticom AG übernimmt Allyouneed Fresh

Hannover, 27. September 2018 - Die Delticom AG (WKN 514680, ISIN

DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen

und Autozubehör sowie Spezialist im eFood und Experte auf dem Gebiet

effizienter Lagerlogistik, hat heute mit der Deutsche Post DHL Group einen

Vertrag über den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der All you need

GmbH, eine 100 %-ige Tochter der Deutsche Post DHL Group, geschlossen. Die

All you need GmbH ist im Bereich des Online-Handels mit Lebensmitteln tätig

und betreibt die Domain

allyouneedfresh.de. Zum Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen

vereinbart. Vorbehaltlich der Zustimmung durch das Bundeskartellamt, wird

die Delticom AG die Geschäfte zum

31. Oktober 2018 übernehmen.

Mit Allyouneed Fresh übernimmt Delticom einen der größten Online-Supermärkte

in Deutschland. Kunden können aus über 20.000 Artikeln wählen. Mit dem

Erwerb des innovativen, in Berlin ansässigen Unternehmens ergänzt Delticom

nach der Akquisition von Gourmondo und

Lebensmittel.de im Jahr 2016 ihre Produktpalette im Bereich eFood. Unter

allyouneedfresh.de soll das Geschäft mit Online-Lebensmitteln neben

Gourmondo.de und Lebensmittel.de weiter fortgeführt und am stark wachsenden

Marktsegment partizipiert werden.

Unternehmensprofil:.

Die Delticom AG ist ein vornehmlich in Europa und den USA tätiges

E-Commerce-Unternehmen mit Know-how im Aufbau und Betrieb von Onlineshops,

in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung, dem Aufbau von

Partnernetzwerken sowie im Bereich anspruchsvoller und hocheffizienter

Warenkommissionierungs- und Auslieferungslogistik.

Führend ist die Delticom AG bei der Onlinedistribution von Reifen und

Autozubehör. Der Online-Gebrauchtwagenhandel und eFood runden die

Produktpalette ab. Delticom besitzt umfassende Erfahrung im internationalen

Shopaufbau und langjähriges Know-how im grenzüberschreitenden E-Commerce.

Neben dem Design gehören auch die Bereitstellung von Produktbeschreibungen

sowie ein umfangreicher Kundenservice in Landessprache zu ihrer Kompetenz.

Die Etablierung von effizienten Lager- und Logistikprozessen finden nicht

nur beim Reifenhandel, Online-Gebrauchtwagenhandel und im eFood-Geschäft

Anwendung, sondern wird auch Dritten als Dienstleistung angeboten.

Seit der Gründung 1999 hat die in Hannover, Deutschland, ansässige

Gesellschaft eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und

systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut.

Eigene Lager, u. a. ein vollautomatisiertes Kleinteilelager, gehören zu den

wesentlichen Assets der Gesellschaft.

2017 hat die Delticom AG einen Umsatz von mehr als 667 Mio. EUR generiert.

In 74 Ländern betreibt der E-Commerce-Spezialist mehr als 460 Onlineshops

und -vertriebsplattformen und betreut über 12 Mio. Kunden. Die

Produktpalette für Privat- und Geschäftskunden umfasst allein im

Reifengeschäft mehr als 100 Marken und über 25.000 Modelle von Reifen für

Pkw, Motorräder, Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse sowie Kompletträder. Kunden

können die bestellten Produkte zur Montage auch zu einem der weltweit rund

42.000 Servicepartner der Delticom AG schicken lassen.

Über 500.000 Autoteile und Zubehörartikel, darunter Motorenöle, Schneeketten

oder Batterien, runden das Angebot ab. Mit dem Einstieg in den

Online-Gebrauchtwagenhandel wurde das Angebot im Bereich Automotive

vervollständigt. Damit hat sich die Delticom AG in diesem Bereich von einem

klassischen Onlinehändler zu einem Online-Lösungsanbieter entwickelt. Im

Bereich eFood bietet die Delticom AG ein umfassendes Sortiment aus rund

20.000 verschiedenen Lebensmitteln an.

Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der

Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807).

Im Internet unter: www.delti.com

Kontakt:

Delticom AG Investor Relations

Melanie Gereke

Brühlstraße 11

30169 Hannover

Tel.: +49 (0)511-93634-8903

Fax: +49 (0)511-8798-9138

E-Mail: melanie.gereke@delti.com

---------------------------------------------------------------------------

27.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Delticom AG

Brühlstraße 11

30169 Hannover

Deutschland

Telefon: +49 (0)511 93634 8000

Fax: +49 (0)511 33611 655

E-Mail: info@delti.com

Internet: www.delti.com

ISIN: DE0005146807

WKN: 514680

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

728199 27.09.2018 CET/CEST

°