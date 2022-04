DGAP-Adhoc: Delivery Hero SE kündigt Syndizierung von Fremdfinanzierung in entsprechender Höhe von EUR 1,4 Milliarden an und gibt Ausblick auf positives bereinigtes EBITDA auf Konzernebene in 2023 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

04.04.2022 / 07:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, 4. April 2022 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die

"Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER)

kündigt die Syndizierung einer Fremdfinanzierung an, die aus einer

Kreditlinie in Höhe von USD 825 Millionen ("Dollar Term Facility") und einer

Kreditlinie in Höhe von EUR 300 Millionen ("Euro Term Facility" zusammen mit

der Dollar Term Facility, die "Kreditlinien") besteht. Die Kreditlinien

werden eine Laufzeit von 5,25 Jahren haben. Außerdem wird die Gesellschaft

voraussichtlich zeitgleich mit der Unterzeichnung der Kreditlinien einen

revolvierenden Konsortialkredit ("RCF") in Höhe von EUR 375 Millionen mit

einem Bankenkonsortium abschließen. Der RCF wird eine vorläufige Laufzeit

von 3 Jahren, einschließlich einer zweimaligen Verlängerungsoption für

jeweils ein Jahr, haben.

Die Erlöse aus den Kreditlinien werden die Liquiditätslage des Unternehmens

stärken und für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich einer

möglichen Refinanzierung der Wandelanleihen bei Fälligkeit, Umlaufvermögen

und Garantien, verwendet werden. Die Gesellschaft erwartet, dass der RCF bei

Vollzug der Transaktion nicht in Anspruch genommen wird.

In Zusammenhang mit der Transaktion stellt die Gesellschaft weitere

Informationen zu ihrer finanziellen Entwicklung zur Verfügung. In den ersten

zwei Monaten des Jahres 2022 generierte die Gesellschaft bei Bruttowarenwert

(GMV) und dem Gesamtumsatz der Segmente ein Wachstum von 30 %

beziehungsweise 53 %, jeweils gegenüber dem Vorjahr (auf Pro-Forma Basis für

den Zusammenschluss mit Woowa Brother Corp., dem Verkauf von Delivery Hero

Korea LLC, und ohne Glovoapp 23, S.L. ("Glovo")).

Die Gesellschaft aktualisiert außerdem ihren Ausblick für dieses Jahr (ohne

Glovo). Für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt die Gesellschaft, dass sie eine

bereinigte EBITDA/GMV Marge von ca. -1,0 % bis -1,2 % erwartet, wobei das

Segment Integrated Verticals ein bereinigtes EBITDA von bis zu EUR -525

Millionen (vormals EUR -525 Millionen bis EUR -550 Millionen) beisteuern

wird. Für das Plattform Geschäft (entspricht den Segmenten Europa, MENA,

Asien und Lateinamerika, aber ohne das Segment Integrated Verticals),

bestätigt die Gesellschaft ihre vorherige Prognose und erwartet ein

positives bereinigtes EBITDA im Geschäftsjahr 2022.

Die Gesellschaft veröffentlicht außerdem eine Prognose für das Geschäftsjahr

2023 und erwartet, ein positives bereinigtes EBITDA für den gesamten Konzern

(einschließlich Glovo) in 2023 zu erreichen.

Bezüglich der Definition von alternativen Leistungskennzahlen, bereinigtes

EBITDA und GMV, sowie damit verbundener Informationen, verweist Delivery

Hero auf die entsprechende Definition in seinem Geschäftsbericht 2020, der

auf ihrer Internetseite veröffentlicht ist.

Verantwortliche Person für diese Veröffentlichung:

Christoph Bast

Head of Investor Relations

+49 160 30 13 435

ir@deliveryhero.com

°