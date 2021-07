DGAP-Adhoc: Daimler AG: Vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal 2021 über Markterwartungen - trotz der Lieferengpässe bei Halbleitern (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler AG: Vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal 2021 über Markterwartungen - trotz der Lieferengpässe bei Halbleitern

15.07.2021

Stuttgart - Mercedes-Benz Cars & Vans erzielte im zweiten Quartal 2021 ein

sehr gutes Ergebnis, auf Grund überzeugender Produkte, eines günstigen

Produktmix und guter Preisdurchsetzung sowie anhaltender Kostendisziplin.

Dieses Ergebnis war trotz der sehr begrenzten Verfügbarkeit von

Halbleiter-Komponenten möglich. Der Absatz von Daimler Trucks & Buses stieg

in fast allen Regionen auf Grund des verbesserten Marktumfelds, was sich in

einer höheren Profitabilität im zweiten Quartal widerspiegelt. Darüber

hinaus profitierte das EBIT von Daimler Trucks & Buses von einer guten

Preisdurchsetzung, einem höheren Aftersales-Geschäft und positiven, nicht

wiederkehrenden Bewertungseffekten in der Größenordnung von rund 100 Mio. EUR.

Das EBIT von Daimler Mobility profitierte von geringen Kreditrisikokosten,

einer Auflösung von Rückstellungen für Kreditrisiken in Höhe von 120 Mio. EUR

und günstigeren Refinanzierungskosten.

Zusätzlich zu der zugrundeliegenden operativen Performance hat eine gute

Cash Conversion zu einem Free Cash Flow des Industriegeschäfts in Höhe von

2.586 Mio. EUR im zweiten Quartal 2021 geführt. Im ersten Halbjahr 2021 betrug

der Free Cash Flow des Industriegeschäfts insgesamt 4.396 Mio. EUR.

Das EBIT des Daimler-Konzerns, das bereinigte EBIT von Mercedes-Benz Cars &

Vans, die bereinigte Umsatzrendite (RoS) von Daimler Trucks & Buses, das

bereinigte EBIT von Daimler Trucks & Buses, das bereinigte EBIT von Daimler

Mobility und der Free Cash Flow im Industriegeschäft von Daimler liegen im

zweiten Quartal 2021 deutlich über den Markterwartungen.

Die folgenden Zahlen für das zweite Quartal 2021 sind vorläufig und

ungeprüft:

- Free Cash Flow des Industriegeschäfts: 2.586 Mio. EUR (Konsens: 1.790 Mio.

EUR);

Free Cash Flow des Industriegeschäfts bereinigt: 2.950 Mio. EUR (Konsens:

k.a.)

- Nettoliquidität im Industriegeschäft: 20,9 Mrd. EUR (Q1 2021: 20,1 Mrd. EUR)

- EBIT Daimler-Konzern: 5.185 Mio. EUR (Konsens: 4.117 Mio. EUR);

EBIT bereinigt: 5.418 Mio. EUR (Konsens: 4.285 Mio. EUR)

- EBIT Mercedes-Benz Cars & Vans: 3.437 Mio. EUR (Konsens: 2.923 Mio. EUR);

EBIT bereinigt: 3.603 Mio. EUR (Konsens: 3.073 Mio. EUR)

Umsatzrendite (RoS) bereinigt: 12,8 % (Konsens: 11,5 %)

- EBIT Daimler Trucks & Buses: 820 Mio. EUR (Konsens: 680 Mio. EUR);

EBIT bereinigt: 831 Mio. EUR (Konsens: 680 Mio. EUR)

Umsatzrendite (RoS) bereinigt: 8,3 % (Konsens: 6,9 %)

- EBIT Daimler Mobility: 924 Mio. EUR (Konsens: 653 Mio. EUR);

EBIT bereinigt: 930 Mio. EUR (Konsens: 653 Mio. EUR)

Eigenkapitalrendite (RoE) bereinigt: 24,0 % (Konsens: k.a.)

Die vorläufigen Zahlen enthalten die folgenden das EBIT bereinigenden

Effekte:

Mercedes-Benz Cars & Vans

- Kosten in Höhe von 107 Mio. EUR für Rechtsverfahren

- Kosten in Höhe von 59 Mio. EUR für Restrukturierung

Daimler Trucks & Buses

- Kosten in Höhe von 11 Mio. EUR für Restrukturierung

Daimler Mobility

- Kosten in Höhe von 6 Mio. EUR für Restrukturierung

Die vollständigen Quartalszahlen und der Zwischenbericht werden am 21. Juli

2021 veröffentlicht.

Die Definitionen des EBIT, des bereinigten EBIT, der bereinigten

Umsatzrendite (RoS), der bereinigten Eigenkapitalrendite (RoE) und des Free

Cash Flow im Industriegeschäft und des bereinigten Free Cash Flow im

Industriegeschäft sind im Daimler-Geschäftsbericht 2020 auf den Seiten 43

und 44 beschrieben.

Vorausschauende Aussagen:

Dieses Dokument enthält vorausschauende Aussagen zu unserer aktuellen

Einschätzung künftiger Vorgänge. Wörter wie »antizipieren«, »annehmen«,

»glauben«, »einschätzen«, »erwarten«, »beabsichtigen«, »können/könnten«,

»planen«, »projizieren«, »sollten« und ähnliche Begriffe kennzeichnen solche

vorausschauenden Aussagen. Diese Aussagen sind einer Reihe von Risiken und

Unsicherheiten unterworfen. Einige Beispiele hierfür sind eine ungünstige

Entwicklung der weltwirtschaftlichen Situation, insbesondere ein Rückgang

der Nachfrage in unseren wichtigsten Absatzmärkten, eine Verschlechterung

unserer Refinanzierungsmöglichkeiten an den Kredit- und Finanzmärkten,

unabwendbare Ereignisse höherer Gewalt wie beispielsweise Naturkatastrophen,

Pandemien, Terrorakte, politische Unruhen, kriegerische

Auseinandersetzungen, Industrieunfälle und deren Folgewirkungen auf unsere

Verkaufs-, Einkaufs-, Produktions- oder Finanzierungsaktivitäten,

Veränderungen von Wechselkursen, Zoll- und Außenhandelsbestimmungen, eine

Veränderung des Konsumverhaltens in Richtung kleinerer und weniger

gewinnbringender Fahrzeuge oder ein möglicher Akzeptanzverlust unserer

Produkte und Dienstleistungen mit der Folge einer Beeinträchtigung bei der

Durchsetzung von Preisen und bei der Auslastung von Produktionskapazitäten,

Preiserhöhungen bei Kraftstoffen und Rohstoffen, Unterbrechungen der

Produktion aufgrund von Materialengpässen, Belegschaftsstreiks oder

Lieferanteninsolvenzen, ein Rückgang der Wiederverkaufspreise von

Gebrauchtfahrzeugen, die erfolgreiche Umsetzung von Kostenreduzierungs- und

Effizienzsteigerungsmaßnahmen, die Geschäftsaussichten der Gesellschaften,

an denen wir bedeutende Beteiligungen halten, die erfolgreiche Umsetzung

strategischer Kooperationen und Joint Ventures, die Änderungen von Gesetzen,

Bestimmungen und behördlichen Richtlinien, insbesondere soweit sie

Fahrzeugemissionen, Kraftstoffverbrauch und Sicherheit betreffen, sowie der

Abschluss laufender behördlicher oder von Behörden veranlasster

Untersuchungen und der Ausgang anhängiger oder drohender künftiger

rechtlicher Verfahren und weitere Risiken und Unwägbarkeiten, von denen

einige im aktuellen Geschäftsbericht oder im aktuellen Zwischenbericht unter

der Überschrift »Risiko- und Chancenbericht« beschrieben sind. Sollte einer

dieser Unsicherheitsfaktoren oder eine dieser Unwägbarkeiten eintreten oder

sollten sich die den vorausschauenden Aussagen zugrunde liegenden Annahmen

als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von

den in diesen Aussagen genannten oder implizit zum Ausdruck gebrachten

Ergebnissen abweichen. Wir haben weder die Absicht noch übernehmen wir eine

Verpflichtung, vorausschauende Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese

ausschließlich auf den Umständen am Tag der Veröffentlichung basieren.

Kontakt:

Hendrik Sackmann

Tel.: +49 (0)711 17 35014

hendrik.sackmann@daimler.com

°