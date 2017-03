DGAP-Adhoc: DVB Bank legt negatives Konzernergebnis vor (vorläufig und noch nicht testiert) (deutsch)

DVB Bank legt negatives Konzernergebnis vor (vorläufig und noch nicht testiert)

Frankfurt am Main, 2. März 2017 - Die auf internationale Verkehrsfinanzierungen spezialisierte DVB Bank SE (ISIN DE0008045501) erzielte für 2016 ein Konzernergebnis vor Steuern von -135,3 Mio EUR (Vorjahr: 46,1 Mio EUR). Da die DVB Bank SE als Muttergesellschaft des DVB Bank Konzerns im Berichtsjahr 2016 keinen Bilanzgewinn erzielte, entfällt die Zahlung einer Dividende.

Es gelang der DVB in unserem Transport Finance-Geschäft, Neugeschäft auf angemessenem Niveau abzuschließen und damit eine solide operative Performance in unserem Kerngeschäft zu erzielen. Bis zum 31. Dezember 2016 schloss die Bank in der Schiffs-, Flugzeug-, Offshore- und Landtransportfinanzierung 157 neue Transaktionen mit einem Volumen von 6,5 Mrd EUR ab - demgegenüber waren es im Vorjahreszeitraum 190 Transaktionen mit einem Volumen von 7,2 Mrd EUR.

Der Zinsüberschuss erhöhte sich aufgrund des Neugeschäfts insgesamt um 13,8 % von 183,7 Mio EUR auf 209,0 Mio EUR.

Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft erhöhte sich auf 381,4 Mio EUR (Vorjahr: 141,5 Mio EUR) und wurde im Wesentlichen für Engagements im Altbestand des Shipping Finance-Portfolios und für Finanzierungen im Offshore Finance-Portfolio notwendig. Dabei wurde insgesamt Risikovorsorge in Höhe von 523,7 Mio EUR zugeführt, davon 344,7 Mio EUR in Shipping Finance. Im Gegenzug konnten insgesamt 139,1 Mio EUR an Risikovorsorge aufgelöst werden (davon in Shipping Finance: 114,8 Mio EUR). Der Bestand an Risikovorsorge (bestehend aus Einzelwertberichtigungen, Portfoliowertberichtigungen und Rückstellungen) erhöhte sich zum 31. Dezember 2016 von 291,8 Mio EUR auf 633,1 Mio EUR.

Die erhöhte Risikovorsorge bewirkte einen Rückgang des Zinsüberschusses nach Risikovorsorge von 42,2 Mio EUR auf -172,4 Mio EUR.

Der Provisionsüberschuss, der im Wesentlichen Provisionen aus dem Kreditgeschäft, dem Asset Management und dem Corporate Finance- Beratungsgeschäft enthält, stieg erfreulich um 15,4 % auf 119,2 Mio EUR (Vorjahr: 103,3 Mio EUR).

Das Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen stieg von 3,9 Mio EUR auf 9,6 Mio EUR.

Das Sonstige betriebliche Ergebnis erhöhte sich von 14,7 Mio EUR auf 99,6 Mio EUR. Die Sonstigen betrieblichen Erträge stiegen von 52,7 Mio EUR auf 198,8 Mio EUR - hier wirkte sich der Ertragszuschuss der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, in Höhe von 150,0 Mio EUR positiv aus.

Die Verwaltungsaufwendungen konnten um 1,9 % auf 177,5 Mio EUR (Vorjahr: 180,9 Mio EUR) reduziert werden. Dabei gingen die Personalaufwendungen um 0,7 % von 104,2 Mio EUR auf 103,5 Mio EUR zurück. Die Sachaufwendungen lagen mit 68,5 Mio EUR um 4,6 % unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 71,8 Mio EUR).

Das grundsätzlich volatile Ergebnis aus Finanzinstrumenten gemäß IAS 39 (Handelsergebnis, Ergebnis aus Sicherungsbeziehungen, Ergebnis aus ohne Handelsabsicht abgeschlossenen Derivaten und Ergebnis aus Finanzanlagen) belief sich auf -2,7 Mio EUR (Vorjahr: 70,8 Mio EUR). Im Vorjahr enthielt das Ergebnis aus Finanzanlagen einen im Aviation Investment Management der Bank erzielten substanziellen Einmalertrag aus der Teilveräußerung einer Beteiligung an der Wizz Air Holdings Plc.

Das Konzernergebnis vor Steuern lag bei -135,3 Mio EUR (Vorjahr: 46,1 Mio EUR) und das Konzernergebnis (nach Steuern) belief sich auf -138,7 Mio EUR (Vorjahr: 45,6 Mio EUR).

Das Geschäftsvolumen lag 2016 mit 29,2 Mrd EUR wechselkursbedingt um 3,5 % über dem 2015er Niveau von 28,2 Mrd EUR. Es umfasst die Bilanzsumme in Höhe von 27,7 Mrd EUR (Vorjahr: 26,6 Mrd EUR) und die unwiderruflichen Kreditzusagen in Höhe von 1,5 Mrd EUR (Vorjahr: 1,6 Mrd EUR). Das nominale Kundenkreditvolumen (Forderungen an Kunden, Garantien und Bürgschaften, unwiderrufliche Kreditzusagen und Derivate) erhöhte sich wechselkursbedingt um 2,4 % auf 25,9 Mrd EUR (Vorjahr: 25,3 Mrd EUR).

Die Konzern-Steuerungsgrößen spiegeln den rückläufigen Geschäftsverlauf wider: Der Return on Equity (vor Steuern) belief sich auf -10,8 % (Vorjahr: 0,8 %), die Cost-Income-Ratio auf 44,3 % (Vorjahr: 55,3 %) und der risikoadjustierte Economic Value Added betrug -249,0 Mio EUR (Vorjahr: -86,8 Mio EUR).

Die DVB berichtet Kapitalquoten, die aufgrund der Basel-III-Grundsätze (Advanced Approach) und jeweils nach Gewinnfeststellung ermittelt werden: Danach belief sich die harte Kernkapitalquote auf 13,2 % (Vorjahr: 16,3 %), während die Gesamtkapitalquote 20,7 % (Vorjahr: 22,4 %) betrug.

Ansprechpartnerin: Elisabeth Winter Head of Group Corporate Communications Managing Director Telefon: +49 69 9750 4329 E-Mail: elisabeth.winter@dvbbank.com

