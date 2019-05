DGAP-Adhoc: DO & CO Aktiengesellschaft: (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "DO&CO Rest.&Catering":

DO & CO Aktiengesellschaft:

27.05.2019

DO & CO Aktiengesellschaft:

27.05.2019 / 17:21 CET/CEST

Die DO & CO Aktiengesellschaft gibt bekannt, dass die THY DO & CO kram

Hizmetleri A.., eine gemeinsame Gesellschaft von DO & CO und Türk Hava

Yollari A.O (Turkish Airlines), mit Turkish Airlines einen Cateringvertrag

für alle Inlandsflüge, internationalen Flüge und Charterflüge von Turkish

Airlines von Flughäfen in der Türkei für die Dauer von 15 Jahren

unterzeichnet hat. Weiters sieht die Vereinbarung den Verkauf des Hotels in

Istanbul von THY DO & CO kram Hizmetleri A. an Turkish Airlines vor.

Die Durchführung der Transaktionen steht unter dem Vorbehalt aufschiebender

Bedingungen, insbesondere der Freigabe durch die zuständigen

Wettbewerbsbehörden.

°