DGAP-Adhoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Der Aufsichtsrat der DEMIRE bestellt Ralf Kind zum neuen CFO (deutsch)

Der Aufsichtsrat der DEMIRE bestellt Ralf Kind zum neuen CFO

Langen, 17. Februar 2017 - Der Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat heute Herrn Ralf Kind zum CFO des Unternehmens bestellt.

Ralf Kind (46) wird mit Wirkung vom 1. März 2017 seine Aufgaben bei der DEMIRE übernehmen und das Vorstandsteam von Prof. Andreas Steyer (CEO) und Markus Drews (COO) ergänzen. Bis 2016 war Ralf Kind CEO der Arbireo Capital AG, die er 2013 gründete und zu einem bundesweit tätigen Investment Manager auf dem deutschen Immobilienmarkt entwickelte. Vor der Gründung von Arbireo war Ralf Kind von 2002 bis 2013 bei Barclays Capital in London und Frankfurt im Investmentbanking und Kapitalmarktgeschäft tätig, und dort zuletzt als Leiter des Real Estate Investment Banking Teams verantwortlich für Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Niederlande. Herr Kind startete seine Karriere bei PwC in Tokio und Frankfurt.

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Robert-Bosch-Straße 11 D-63225 Langen Telefon: +49 (0) 6103 - 372 49 - 0 Telefax: +49 (0) 6103 - 372 49 - 11 ir@demire.ag www.demire.ag

Sprache: Deutsch Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Robert-Bosch-Straße 11 im 'the eleven' 63225 Langen (Hessen) Deutschland Telefon: +49 6103 37249-0 Fax: +49 6103 37249-11 E-Mail: ir@demire.ag Internet: www.demire.ag ISIN: DE000A0XFSF0 WKN: A0XFSF Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange

