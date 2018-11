DGAP-Adhoc: DCI AG: Absichtserklärung zur Werte-Übertragung (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "DCI":

DCI AG: Absichtserklärung zur Werte-Übertragung

Absichtserklärung

19.11.2018

19.11.2018 / 13:56 CET/CEST

Die DCI Database for Commerce and Industry AG, Starnberg, beabsichtigt den

Geschäftsbereich Content und Data Services inklusive der Lösung

Webtradecenter sowie die Beteiligung an der DCI Database for Commerce and

Industry Romania SRL in ihre 100%-ige Tochtergesellschaft Content Factory 1

GmbH, Starnberg, zu übertragen.

Die Umsetzung der Transaktion soll noch im Jahr 2018 abgeschlossen werden.

Es ist beabsichtigt, strategische Partner für die Content Factory 1 GmbH zu

gewinnen und somit den Geschäftsbereich international wettbewerbsfähig zu

machen.

Durch die Übertragung dieses Geschäftsbereichs wird die DCI AG stille

Reserven in Höhe von voraussichtlich ca. EUR 1,3 Mio. auflösen und dadurch

einen außerordentlichen Ertrag von ca. EUR 1 Mio. erzielen.

Der Vorstand

Michael Mohr

Vorstand CEO

DCI Database for Commerce and Industry AG

Enzianstr. 2, 82319 Starnberg, Germany

Telefon: +49 8151-265-0

Telefax: +49 8151-265-80522

Email: finanzen@dci.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DCI Database for Commerce and Industry AG

Enzianstrasse 2

82319 Starnberg

Deutschland

Telefon: +49 (0)8151-265-0

Fax: +49 (0)8151-265-150

E-Mail: info@dci.de

Internet: www.dci.de

ISIN: DE000A11QU11

WKN: A11QU1

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München

(m:access), Stuttgart

