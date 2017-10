DGAP-Adhoc: CytoTools AG schafft die Voraussetzung zur Wiederaufnahme der klinischen Entwicklung in Europa durch Finanzierungsrahmen über die Ausgabe von Wandelanleihen (deutsch)

CytoTools AG schafft die Voraussetzung zur Wiederaufnahme der klinischen Entwicklung in Europa durch Finanzierungsrahmen über die Ausgabe von Wandelanleihen

^ DGAP-Ad-hoc: CytoTools AG / Schlagwort(e): Anleihe CytoTools AG schafft die Voraussetzung zur Wiederaufnahme der klinischen Entwicklung in Europa durch Finanzierungsrahmen über die Ausgabe von Wandelanleihen

30.10.2017 / 17:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

CytoTools AG schafft die Voraussetzung zur Wiederaufnahme der klinischen Entwicklung in Europa durch Finanzierungsrahmen über die Ausgabe von Wandelanleihen

- CytoTools AG sichert Finanzierung von bis zu 15 Mio. Euro

- Erste Wandelanleihen über 1 Mio. Euro begeben

- Wandelanleihen können über drei Jahre nach Bedarf der Gesellschaft ausgegeben werden

- Damit soll die Finanzierung der europäischen Phase III Studien für den Wundheilungs- wirkstoff DermaPro(R) gesichert werden

Darmstadt, 30. Oktober 2017 - Die CytoTools AG, eine Technologieholding mit Beteiligungen im Pharma- und Medizinproduktbereich, gibt bekannt, dass sie eine Vereinbarung mit einem amerikanischen institutionellen Investor über eine Finanzierung geschlossen hat. Diese Vereinbarung versetzt das Unternehmen in die Lage, jederzeit innerhalb von drei Jahren Wandelschuldverschreibungen in Höhe von insgesamt bis zu EUR 15 Mio. Gesamtnennbetrag ausgeben zu können. Der amerikanische institutionelle Investor ist entsprechend in diesem Zeitraum verpflichtet, die Wandelschuldverschreibungen zu einem Ausgabepreis von 95 % des Nominalbetrages zu zeichnen. CytoTools kann die Wandelschuldverschreibungen in Tranchen von EUR 500.000 begeben. Jede Tranche besteht aus 500 Wandelschuldverschreibungen, eingeteilt in Namensschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag in Höhe von jeweils EUR 1.000,00.

Die Schuldverschreibungen sind während der Laufzeit von bis zu neun Monaten nicht verzinst und jederzeit durch den Inhaber der Wandelschuldverschreibung in Aktien der Gesellschaft nach Maßgabe der Anleihebedingungen wandelbar.

Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung werden die ersten beiden Tranchen der Wandelanleihe zu je 500.000 Euro ausgegeben.

CytoTools wird den Erlös aus der Begebung dieser Wandelschuldverschreibungen dazu nutzen, die nun neu startenden klinischen Studien in Europa zu finanzieren. In Indien ist bereits die erfolgreiche Behandlungsmöglichkeit des diabetischen Fußes - der schwersten chronischen Wunde - unter Produktionsauflagen zum Markt zugelassen. Die europäischen Studien sollen jetzt das erhebliche Potenzial des weltweit patentierten Wirkstoffes auch in Europa zur Marktreife bringen.

-Ende der Ad-hoc Mitteilung-

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Über CytoTools:

Die CytoTools AG ist ein deutsches Biotech-Unternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt.

Die Firma hat eine stabile und diversifizierte Produktpipeline von ursächlich wirksamen biologischen und chemischen Wirkstoffen aufgebaut. Diese zeigen das Potenzial für neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie. CytoTools ist als Technologieholding - und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (56 %) und CytoPharma GmbH (44 %).

Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.de

---------------------------------------------------------------------------

30.10.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: CytoTools AG Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151-951 58 12 Fax: +49 (0)6151-951 58 13 E-Mail: kontakt@cytotols.de Internet: www.cytotools.de ISIN: DE000A0KFRJ1 WKN: A0KFRJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

623779 30.10.2017 CET/CEST

°