DGAP-Adhoc: CytoTools AG: DermaPro(R) erhält Marktzulassung in Indien (deutsch)

Darmstadt, 24. März 2017 - Das Wundheilungspräparat DermaPro(R) der CytoTools Tochtergesellschaft DermaTools Biotech GmbH hat für die Indikation diabetischer Fuß in Indien die Marktzulassung unter der Auflage einer direkten Wirkstoffproduktion in Indien erhalten. Die DermaTools GmbH berichtet, dass der indische Lizenz- und Kooperationspartner Centaur Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Mumbai, von der indischen Behörde Drug Controller General of India (DGCI) die Genehmigung und Bestätigung zur Produktion des Wirkstoffmoleküls DPOCL und der finalen Anwendungsformulierung zur Vermarktung erhalten hat. Damit konnte die DermaTools Biotech GmbH die erste Zulassung des Wirkstoffes in einem wichtigen und großen Markt mit dem Lizenznehmer Centaur Pharmaceuticals Pvt. Ltd. erreichen.

Mit der vorliegenden Zulassung, deren Antrag bereits vor drei Jahren bei den indischen Behörden eingereicht wurde, beginnen nun die Vorbereitungen zum Markteintritt in Indien. Dort wird nach Aufbau der lokalen Produktion, nach den üblichen Kontrollen durch die zuständige Behörde, der Wirkstoff unter dem Namen Woxheal(R) von Centaur Pharmaceuticals Pvt. Ltd. in die endgültige Formulierung und Dosierung gebracht und dann im Markt angeboten.

Über CytoTools:

Die CytoTools AG ist ein deutsches Biotech-Unternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. Die Firma hat eine stabile und diversifizierte Produktpipeline von ursächlich wirksamen biologischen und chemischen Wirkstoffen aufgebaut. Diese zeigen das Potenzial für neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie. CytoTools ist als Technologieholding - und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (57%) und CytoPharma GmbH (42%).

Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark-André Freyberg Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.de

