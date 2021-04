DGAP-Adhoc: Cosmo gibt die FDA-Zulassung des intelligenten Endoskopie-Moduls GI Genius(TM) bekannt, seines revolutionären Geräts mit künstlicher Intelligenz zur Erkennung von Läsionen während der Koloskopie (deutsch)

Cosmo gibt die FDA-Zulassung des intelligenten Endoskopie-Moduls GI Genius(TM) bekannt, seines revolutionären Geräts mit künstlicher Intelligenz zur Erkennung von Läsionen während der Koloskopie

Cosmo gibt die FDA-Zulassung des intelligenten Endoskopie-Moduls GI

Genius(TM) bekannt, seines revolutionären Geräts mit künstlicher Intelligenz

zur Erkennung von Läsionen während der Koloskopie

12.04.2021 / 06:00 GMT/BST

Dublin, Irland - 12. April 2021: Cosmo Pharmaceuticals NV (SIX: COPN) gab

heute die Zulassung des intelligenten Endoskopie-Systems GI Genius(TM),

seines revolutionären Geräts zur Läsionserkennung während der Koloskopie,

durch die US-Gesundheitsbehörde FDA bekannt.

Die Zulassung des GI Genius-Moduls durch die FDA ist ein entscheidender

Meilenstein für Cosmo nach mehr als 10 Jahren Forschung und Investitionen,

die darauf ausgerichtet sind, bahnbrechende Innovationen im Bereich von

Dickdarmerkrankungen und der Optimierung des Koloskopie-Verfahrens

hervorzubringen. Die Entwicklung des intelligenten Endoskopie-Moduls GI

Genius war dank der führenden Position von Cosmo, seiner einzigartigen

proprietären Bibliothek von hochauflösenden, verlustfreien Videos von

Koloskopien sowie seiner proprietären Software und Algorithmen möglich. Das

Gerät ist das erste seiner Art, welches die FDA-Zulassung über die De

Novo-Anwendung erhalten hat. Das Gerät arbeitet in Echtzeit, um den

Endoskopiker bei der Erkennung von Läsionen zu unterstützen, ist sehr

einfach zu bedienen und mit allen Endoskopen kompatibel. Cosmo ist der

alleinige Hersteller. Medtronic ist der exklusive, weltweite

Vertriebspartner.

Gemäss Prof. Michael Wallace, Inhaber der Fred C. Andersen Professor für

Medizin an der Mayo Clinic sowie Chefredakteur des Fachmagazins

'Gastrointestinal

Endoscopy': 'Während Darmkrebs die zweittödlichste Krebserkrankung weltweit

ist, ist es die am meisten vermeidbare Krebserkrankung, doch eine

vollständige Prävention bleibt unerfüllt. Bei 1 von 20 erwachsenen

US-Bürgern wird diese Krankheit im Laufe ihres Lebens diagnostiziert, aber

ermutigenderweise können 90 % der Patienten die Krankheit besiegen, wenn sie

früh genug diagnostiziert wird. Die Koloskopie ist der Goldstandard und die

häufigste Screening-Methode, aber sie ist nicht perfekt, da die Leistung von

vielen Faktoren abhängt, einschliesslich der Qualifikation des Arztes. Das

intelligente Endoskopie-Modul GI Genius wird dazu beitragen, die Genauigkeit

der Koloskopie zu verbessern und die Anzahl der unerkannten Krebsvorstufen

zu reduzieren. Dies wurde in einer kürzlich durchgeführten randomisierten

Studie (Repici et al.) gezeigt, in der die Erkennungsraten mit der GI

Genius-Technologie im Vergleich zur Standardkoloskopie sehr signifikant

verbessert wurden, unabhängig von der Qualifikation des Arztes oder dem

verwendeten Endoskop'.

Mauro Ajani, Präsident des Verwaltungsrates von Cosmo, kommentierte: 'Diese

bahnbrechende Zulassung ist eine grossartige Nachricht für Cosmo. Die

erstmalige Zulassung eines Geräts mit künstlicher Intelligenz zur Erkennung

von Läsionen bei Koloskopien stärkt das Engagement von Cosmo im Kampf gegen

Darmkrebs weiter. Diese Zulassung ist ein wichtiger Meilenstein nach vielen

Jahren strategischer Investitionen in Dickdarmerkrankungen und positioniert

Cosmo an der Spitze modernster Innovationen. Durch die starke Partnerschaft

mit Medtronic in den letzten zwei Jahren hat Cosmo seine Position im Markt

für Medizinprodukte innerhalb seiner Kernkompetenz, dem Magen-Darm-Trakt,

ausgebaut, hat einen globalen Zugang erhalten und wird letztlich mehr

Patienten erreichen. Wir sind äusserst zufrieden und sehr optimistisch, was

die Auswirkungen des intelligenten Endoskopiemoduls GI Genius auf die

US-Patientenpopulation betrifft, die sich einer Koloskopie unterziehen'.

Alessandro Della Chà, CEO von Cosmo, sagte: 'Diese Zulassung ist in

vielerlei Hinsicht erfreulich, da sie mit unserer Mission übereinstimmt,

Märkte mit ungedecktem Bedarf zu bedienen. Durch unsere globale

Vertriebspartnerschaft mit Medtronic freuen wir uns, eine Chance zu

verfolgen, die mindestens USD 1,1 Mrd. wert ist, wenn man alleine die

Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz im Koloskopiemarkt betrachtet. Wir

freuen uns darauf, diesen Markt erfolgreich und schnell zu entwickeln, indem

wir die Stärke der großen US-Vertriebspräsenz von Medtronic nutzen'.

Das intelligente Endoskopie-System GI Genius(TM) ist eine eingetragene Marke

von Medtronic plc.

Die FDA-Mitteilung zur Zulassung ist unter diesem Link zu finden (in

englischer Sprache):

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-marketing-first-device-uses-artificial-intelligence-help-detect-potential-signs-colon

Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Behandlung

ausgewählter gastrointestinaler Krankheiten und die Unterstützung in der

Endoskopie konzentriert. Die firmeneigene klinische Entwicklungspipeline des

Unternehmens befasst sich speziell mit innovativen Therapien für IBD,

Dickdarminfektionen und die Erkennung von Dickdarmverletzungen. Aemcolo

wurde kürzlich für die USA an Red Hill Biopharma auslizensiert. Cosmo hat

auch Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und ist kürzlich eine

Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb seines neuartigen

Gerätes im Bereich der Künstlichen Intelligenz eingegangen, welches in

Koloskopien und GI-Verfahren verwendet werden soll. Darüber hinaus ist Cosmo

Lizenznehmer für die USA für den neuartigen Wirkstoff zur prozeduralen

Sedierung, Remimazolam, und hat diesen kürzlich an Acacia unterlizensiert.

Für weitere Informationen über Cosmo und die Produkte besuchen Sie bitte die

Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com

Finanzkalendar

Generalversammlung 2021, Amsterdam 28. Mai 2021

Halbjahresbericht 2021 30. Juli 2021

Kontakt

Niall Donnelly, CFO & Head of Investor Relations

Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Tel: +353 1 817 03 70, E-Mail ndonnelly@cosmopharma.com

