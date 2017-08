DGAP-Adhoc: Conzzeta: Verkauf von Beteiligung an US-Joint Venture (deutsch)

Conzzeta: Verkauf von Beteiligung an US-Joint Venture

Zürich, 11. August 2017 - Conzzeta vermeldet den Verkauf des Anteils von 51% am US-Joint Venture Woodbridge FoamPartner Company, Chattanooga (TN, USA) und den Abschluss einer Liefervereinbarung mit The Woodbridge Group. Damit vereinfacht sich der Zugang des Geschäftsbereichs FoamPartner zum nordamerikanischen Markt.

Das 2006 gegründete Joint Venture mit The Woodbridge Group diente der Herstellung und Verarbeitung von technischen Polyurethan-Schaumstoffen für den US-amerikanischen Markt. Die Bereinigung der bestehenden Joint Venture-Struktur durch den Verkauf an The Woodbridge Group und der Abschluss einer Liefervereinbarung ermöglichen FoamPartner, den amerikanischen Markt für Schaumstofflösungen unabhängig ohne vertragliche Einschränkungen weiter zu entwickeln. Bereits am 21. Juli hatte Conzzeta die Übernahme des Kunststoffgeschäfts von Otto Bock angekündigt, verbunden mit der Bereinigung der Joint Venture-Struktur in China.

Michael Willome, Conzzeta Group CEO, kommentiert: "Mit diesem weiteren Schritt ebnen wir den Weg für zusätzliches Wachstum in den USA, wo wir mit der am 21. Juli angekündigten Transaktion unser Geschäftsvolumen deutlich ausbauen werden. Die Bereinigung der beiden Joint Ventures reduziert die Komplexität in den für FoamPartner wichtigsten Wachstumsregionen Asien und Nordamerika."

Die Transaktion wird rückwirkend per 1. Juli 2017 vollzogen und führt im 2. Halbjahr im Segment Chemical Specialties zu einem einmaligen Erlös im mittleren einstelligen Millionenbetrag. Im 1. Halbjahr 2017 betrug der Umsatzbeitrag der quotenkonsolidierten Woodbridge FoamPartner Company CHF 5,1 Millionen bei durchschnittlicher Profitabilität für FoamPartner.

Für Rückfragen: Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications; Telefon +41 44 468 24 49; media@conzzeta.com

Über Conzzeta Conzzeta ist eine breit diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Zuverlässigkeit und eine langfristige Perspektive. Conzzeta strebt in den Zielmärkten nach führenden Positionen, überdurchschnittlichem Wachstum und nachhaltiger Wertschöpfung. Über 4200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an weltweit mehr als 60 Standorten setzten sich ein für innovative Kundenlösungen in den Bereichen Blechbearbeitung, Sportartikel, Schaumstoffe, grafische Beschichtungen und Glasbearbeitung. Conzzeta ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CON).

