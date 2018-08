DGAP-Adhoc: Conzzeta: Starker Geschäftsgang im 1. Halbjahr 2018 (deutsch)

Conzzeta: Starker Geschäftsgang im 1. Halbjahr 2018

Conzzeta: Starker Geschäftsgang im 1. Halbjahr 2018

10.08.2018 / 06:30 CET/CEST

Halbjahresabschluss 2018

Conzzeta mit starkem Geschäftsgang

* Nettoumsatz +36,8%, zweistelliges Wachstum in allen Segmenten und

Regionen

* Betriebsergebnis +72,9%, deutlich überproportionale Verbesserung

* Auftragseingang für Investitionsgüter auf hohem Niveau +14,5%

Konzern CHF Mio. H1 H1

2018 20172

Auftragseingang (Investitionsgüter) 581.5 508.0 +14.5%

Nettoumsatz 853.3 623.5 +36.8%

vergleichbar1 +19.7%

Gesamtleistung 875.8 658.6 +33.0%

Betriebsergebnis (EBIT) 66.3 38.3 +72.9%

in % Gesamtleistung 7.6% 5.8% +180

bp

Konzernergebnis 51.1 30.0 +70.3%

in % Gesamtleistung 5.8% 4.5% +130

bp

Minderheiten 7.8 3.9 +101.5-

%

Betrieblicher Free Cashflow 39.4 9.9 +300.2-

%

Flüssige Mittel und Wertschriften 364.1 501.4 -27.4%

Bilanzsumme 1'314.- 1'276.4 +3.0%

2

Eigenkapital 883.2 944.5 -6.5%

in % der Bilanzsumme 67.2% 74.0% -680

bp

Betriebliche Nettoaktiven (NOA) 501.3 420.4 +19.2%

Rendite auf den durchschnittlichen Nettoaktiven 20.6% 13.9% +670

(RONOA) bp

Anzahl Mitarbeitende per Stichtag 5'056 4'207 +20.2%

Gewinn je Aktie A in CHF 20.94 12.63 +65.8%

1 Das heisst zu konstanten Wechselkursen und bereinigt um Änderungen im

Konsolidierungskreis.

2 Andere betriebliche Erträge werden seit 2018 separat ausgewiesen und sind

nicht mehr im Nettoumsatz und in der Gesamtleistung erfasst; die Kennzahlen

für 2017 wurden entsprechend angepasst.

Zürich, 10. August 2018 - Die Conzzeta Gruppe erzielte im 1. Halbjahr 2018

mit einem Umsatz von CHF 853,3 Mio. (Vorjahr CHF 623,5 Mio.) ein Wachstum

von 36,8%. Bereinigt um Änderungen im Konsolidierungskreis und zu stabilen

Wechselkursen lag das Umsatzwachstum bei 19,7%. Der Betriebsgewinn (EBIT)

legte um 72,9% auf CHF 66,3 Mio. zu, entsprechend einer EBIT-Marge von 7,6%

(5,8%).

Im 1. Halbjahr 2018 erzielte die Conzzeta Gruppe in den Regionen Europa,

Amerika und Asien Umsatzsteigerungen von teils deutlich über 30%. Auch in

allen Segmenten ergab sich ein deutlich zweistelliges Umsatzwachstum, im

Segment Chemical Specialties massgeblich begünstigt durch den

Akquisitionseffekt der per September 2017 übernommenen Otto Bock Kunststoff.

Insgesamt trugen Änderungen im Konsolidierungskreis CHF 85,0 Mio. und

Währungseffekte CHF 21,8 Mio. zum Umsatz bei. Der Jahresbeginn war

ausserordentlich stark, dank der Auslieferung verschiedener Grossaufträge im

Segment Glasbearbeitung und erfolgreicher Produktlancierungen im Segment

Sportartikel. Die hohe Dynamik im Segment Blechbearbeitung setzte sich im 1.

Halbjahr 2018 in einem günstigen Geschäftsumfeld ungebremst fort. Der

Auftragseingang für die Investitionsgüter der beiden Segmente

Blechbearbeitung und Glasbearbeitung legte gegenüber dem Vorjahr um 14,5%

zu.

Die im Vergleich zum Nettoumsatz klar überproportionale Steigerung des

Betriebsgewinns zeigt, dass die laufenden Anstrengungen zur nachhaltigen

Verbesserung der Profitabilität im 1. Halbjahr gut griffen. Es gelangen

deutliche operative Ergebnisfortschritte in den Segmenten Blechbearbeitung,

Glasbearbeitung und Sportartikel. Im Segment Chemical Specialties dagegen

akzentuierte sich der Margendruck im Vorjahresvergleich aufgrund der

anhaltend hohen Rohstoffkosten, wobei sich gegen Mitte Jahr eine leichte

Entspannung auf hohem Preisniveau abzeichnete. Der Konzerngewinn für das 1.

Halbjahr 2018 betrug CHF 51.1 Mio., ein Plus von 70.3% gegenüber dem

Vorjahr.

Mit ISAtec, TTM Laser und Antil gelangen im Berichtszeitraum Akquisitionen

zur Stärkung der Produktportfolios in den Wachstumssegmenten

Blechbearbeitung und Chemical Specialties. In allen Geschäftsbereichen

werden die definierten strategischen und operativen Massnahmen konsequent

umgesetzt. Dazu gehören ein Dutzend Initiativen des mittlerweile gruppenweit

aufgebauten Business Excellence Programms. In allen Geschäftsbereichen wird

auch an innovativen Kundenlösungen zur weiteren Stärkung der jeweiligen

Marktposition in den Zielmärkten gearbeitet.

Michael Willome, Conzzeta Group CEO kommentiert: "Unseren Mitarbeitenden in

allen Segmenten gebührt ein besonderer Dank für die starke Leistung im 1.

Halbjahr. Wir machen anhaltend gute Fortschritte bei der Implementierung

unserer Prioritäten und Initiativen. Das hohe Wachstum in allen Regionen ist

das Ergebnis von Innovation und konsequenter Marktorientierung. Mit der

deutlich verbesserten Profitabilität sind wir auf Kurs, bereits 2018 unser

mittelfristiges EBIT-Margenziel von mindestens 8% zu erreichen."

Tendenzen und Aussichten: Nach dem starken Geschäftsverlauf im 1. Halbjahr

2018 mit den deutlichen Verbesserungen gegenüber der Vorjahresperiode ist

für das 2. Halbjahr 2018 aufgrund von Basiseffekten sowohl beim Umsatz als

auch beim Betriebsgewinn von geringeren Wachstumsraten auszugehen. Der

Auftragseingang für Investitionsgüter zeigte zu Beginn des 2. Halbjahrs

einen anhaltend guten Geschäftsgang in Europa und insbesondere den USA sowie

eine Abschwächung der Dynamik in China. Die Massnahmen für die nötigen

weiteren Profitabilitätsverbesserungen in den Segmenten Chemical

Specialties, Sportartikel und Glasbearbeitung brauchen ihre Zeit für die

volle Umsetzung. Im derzeit bestehenden Umfeld erwarten wir für das

Geschäftsjahr 2018 ein Umsatzwachstum von rund 20% und eine EBIT-Marge ohne

Sondereffekte im unteren Bereich der mittelfristig angestrebten Bandbreite

von 8% bis 10%.

Segmente CHF Mio. H1 2018 H1 20172

Blechbearbeitung Nettoumsatz 477.3 364.9 +30.8%

vergleichbar1 +25.7%

Gesamtleistung 500.1 394.9 +26.6%

Betriebsergebnis 62.6 39.9 +57.0%

in % Gesamtleistung 12.5% 10.1% +240 bp

Sportartikel Nettoumsatz 111.1 94.9 +17.0%

vergleichbar1 +14.2%

Gesamtleistung 111.1 94.9 +17.0%

Betriebsergebnis -6.4 -9.9 +35.2%

in % Gesamtleistung -5.8% -10.4% +460 bp

Chemical Specialties Nettoumsatz 202.8 114.2 +77.6%

vergleichbar1 +3.8%

Gesamtleistung 201.4 116.1 +73.5%

Betriebsergebnis 9.2 9.9 -7.4%

in % Gesamtleistung 4.6% 8.6% -400bp

Glasbearbeitung Nettoumsatz 62.4 49.7 +25.5%

vergleichbar1 +22.7%

Gesamtleistung 63.5 52.9 +20.2%

Betriebsergebnis 2.9 1.8 +63.3%

in % Gesamtleistung 4.6% 3.4% +120 bp

1 Das heisst zu konstanten Wechselkursen und bereinigt um Änderungen im

Konsolidierungskreis.

2 Andere betriebliche Erträge werden seit 2018 separat ausgewiesen und sind

nicht mehr im Nettoumsatz und in der Gesamtleistung erfasst; die Kennzahlen

für 2017 wurden entsprechend angepasst.

Das Segment Blechbearbeitung (Bystronic) erzielte einen Nettoumsatz von CHF

477,3 Mio. (Vorjahr CHF 364,9 Mio.). Dieser beinhaltet die

Erstkonsolidierung der per 12. April 2018 übernommenen TTM Laser. Mit

deutlich zweistelligen Zuwachsraten in allen Regionen waren das

Umsatzwachstum und der Auftragseingang während des ganzen 1. Halbjahrs breit

abgestützt. Der Auftragsbestand legte auf hohem Niveau nochmals zu. Das

Betriebsergebnis betrug CHF 62,6 Mio. und lag um 57,0% über Vorjahr (CHF

39,9 Mio.) bei einer EBIT-Marge von 12,5% (10,1%). Das profitable Wachstum

gelang dank innovativer Angebote für die bearbeiteten Kundensegmente sowie

dank zunehmender Grössenvorteile. Die konsequente Umsetzung der

Wachstumsstrategie erfordert aber weitere Anstrengungen und Investitionen

für den Ausbau der Marktpräsenz sowie die Entwicklung neuer Lösungen und

Produkte, insbesondere auch im Bereich der Automation. Aufgrund der hohen

Wettbewerbsintensität und des anhaltenden Preisdrucks bedarf es permanenter

Verbesserungen in der Produktivität.

Das Segment Sportartikel (Mammut) erzielte einen Nettoumsatz von CHF 111,1

Mio. (Vorjahr CHF 94,9 Mio.) mit zweistelligem Wachstum in Europa und Asien.

Das Betriebsergebnis betrug CHF -6,4 Mio. (CHF -9,9 Mio.) mit einer

EBIT-Marge von -5,8% (-10,4%). Der erwartete Betriebsverlust im saisonal

schwächeren 1. Halbjahr konnte deutlich reduziert werden, trotz der

strategiebedingt um rund CHF 2 Mio. erhöhten Kostenbasis. Vorteilhaft

ausgewirkt haben sich dabei unter anderem die erfolgreichen

Produkteinführungen für die gute Wintersaison 2017 / 2018 (neue Generation

der «Eiger Extreme»-Bekleidungskollektion und neue Version des

Lawinenverschüttetensuchgeräts «Barryvox») sowie die überproportionale

Entwicklung des Online-Kanals. Das 2016 gestartete und auf fünf Jahre

angelegte Strategieprogramm erreichte per Mitte 2018 die Halbzeit der

Umsetzungsfrist. Der Aufbau der neuen erfolgskritischen Kompetenzen kam auch

im 1. Halbjahr 2018 weiter gut voran. Die Anfang Juli 2018 in Berlin

lancierte «Delta X»- Kollektion wird ab Anfang 2019 erhältlich sein und

stiess im Vorverkauf beim Fachhandel auf guten Zuspruch. Sie verkörpert wie

«Eiger Extreme» die Alleinstellungsmerkmale Performance, Qualität und

Funktionalität. Die neue Kollektion für den urbanen Raum ergänzt das Angebot

von Mammut als Premiummarke für Bergsportbegeisterte.

Das Segment Chemical Specialties (FoamPartner und Schmid Rhyner) erzielte

einen Nettoumsatz von CHF 202,8 Mio. (Vorjahr CHF 114,2 Mio.). Es beinhaltet

Änderungen im Konsolidierungskreis, nämlich die im Geschäftsbereich

FoamPartner per 1. September 2017 übernommene Otto Bock Kunststoff sowie die

per 1. Juli 2017 verkaufte 51%-Beteiligung am Joint Venture in den USA. Der

Nettoumsatz legte in allen Regionen und allen vier Produktbereichen

Mobility, Specialties, Living & Care sowie Coatings zu. Das Betriebsergebnis

betrug CHF 9,2 Mio. (CHF 9,9 Mio.) mit einer EBIT-Marge von 4,6% (8,6%). Im

Vorjahresvergleich deutlich höhere Rohmaterial- sowie Reorganisationskosten

belasteten das Betriebsergebnis mit rund CHF 5 Mio. Zusätzliche Massnahmen

zur Weitergabe der höheren Rohmaterialkosten wurden im 1. Halbjahr

weitgehend umgesetzt, wobei sich ein Teil der Massnahmen erst im 2. Halbjahr

auswirken wird. Die Integration von FoamPartner und Otto Bock Kunststoff und

die Implementierung eines verstärkt nach Regionen strukturierten

Organisationsmodells, inklusive der Zusammenführung der verschiedenen

Rechtseinheiten, verläuft nach Plan, benötigt aber wie vorgesehen eine

gewisse Zeit. Zusätzliche Initiativen zur Realisierung des mittelfristigen

Margenpotenzials befinden sich in Vorbereitung.

Das Segment Glasbearbeitung (Bystronic glass) erzielte einen Nettoumsatz von

CHF 62,4 Mio. (Vorjahr CHF 49,7 Mio.), mit einer zweistelligen

Umsatzsteigerung sowohl im Bereich Architektur- als auch im Bereich

Fahrzeugglas. Alle Regionen trugen zum Wachstum bei, insbesondere Asien. Das

Betriebsergebnis betrug CHF 2,9 Mio. und lag um 63.3% über Vorjahr (CHF 1,8

Mio.). Die EBIT-Marge lag per Mitte Jahr mit 4,6% ebenfalls deutlich über

Vorjahr (3,4%), jedoch noch unterhalb der mittelfristig angestrebten

Bandbreite der Gruppe. Die Massnahmen für Prozessverbesserungen und

Effizienzsteigerungen werden fortgeführt und gleichzeitig wird weiter in

Innovationsprojekte investiert. Angestrebt werden dabei unter anderem eine

konsequentere Plattformstrategie für Architekturglas und die

Weiterentwicklung des Produkt- und Lösungsangebots mit dem Ziel einer

mittelfristig ausgewogeneren Verteilung des Produktemix.

Der Halbjahresbericht 2018 und die Ergebnispräsentation werden publiziert

unter www.conzzeta.com.

Für Rückfragen:

Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications;

Telefon +41 44 468 24 49; media@conzzeta.com

Über Conzzeta

Conzzeta ist eine breit diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie

steht für Innovation, Marktorientierung und eine langfristige Perspektive.

Conzzeta strebt in den Zielmärkten global nach führenden Positionen,

überdurchschnittlichem Wachstum und nachhaltiger Wertschöpfung. Über 5000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an weltweit mehr als 60 Standorten setzten

sich ein für innovative Kundenlösungen in den Bereichen Blechbearbeitung,

Sportartikel, Schaumstoffe, grafische Beschichtungen und Glasbearbeitung.

Conzzeta AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CON).

