DGAP-Adhoc: Comet Group setzt ihren Wachstumskurs in 2021 fort (deutsch)

Comet Group setzt ihren Wachstumskurs in 2021 fort

Comet Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

04.03.2022 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Geschäftsjahr 2021

- Umsatzwachstum von 29.8% auf CHF 513.7 Millionen (VJ: CHF 395.8 Millionen)

- EBITDA-Marge von 20.0%, gegenüber 14.8% in 2020

- Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) nahezu verdoppelt auf 26.8%

(VJ: 13.6%)

- Lieferverpflichtungen gegenüber Kunden trotz Engpässen in der Lieferkette

erfüllt

Ausblick 2022

- Gesundheit unserer Belegschaft und Erhalt der Lieferfähigkeit als oberste

Priorität

- Produktionskapazitäten zur Erfüllung der Kundenbedürfnisse in allen

Zielmärkten gesichert

- Weitere Investitionen in Forschung & Entwicklung, Produktionskapazitäten

und Digitalisierung

- Bekenntnis zur Förderung von Unternehmenskultur und Nachhaltigkeit

Im zweiten Jahr der Covid-19-Pandemie zeigte sich Comet erneut robust.

Engpässe in den globalen Lieferketten meisterte die Gruppe erfolgreich und

blieb durchgehend lieferfähig. Die Gruppe nutzte 2021 ihre Chancen in der

Halbleiter- und Elektronikindustrie. Dieser Markt boomt aufgrund der

zunehmenden Vernetzung unserer Welt sowie den beschleunigten Investitionen,

die durch die Engpässe nach Covid-19 und durch den Trend zu regionaler

Unabhängigkeit und Widerstandsfähigkeit ausgelöst wurden. Beide Faktoren

führen zu einem starken Anstieg der Nachfrage nach Halbleitern und

Elektronik. Zudem erholten sich die Märkte Automobil, Luftfahrt und

Sicherheit, da die Reisetätigkeit trotz des Wiederaufflammens der Pandemie

in den letzten Monaten des Jahres zunahm.

Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 29.8% auf 513.7 Mio. CHF.

Dank starkem Umsatzvolumen und effizienteren Prozessen verbesserte sich die

Marge auf Stufe EBITDA von 14.8% auf 20.0%. Der Reingewinn stieg um 143.8%

und erreichte mit 67.4 Mio. CHF respektive 8.68 CHF pro Aktie ein neues

Allzeithoch. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital verdoppelte sich

annähernd. Die gestiegene Profitabilität wirkte sich positiv auf den Free

Cashflow aus. Dieser stieg von 41.6 Mio. CHF auf 57.8 Mio. CHF. Die Bilanz

der Gruppe ist äusserst solide, mit einer Eigenkapitalquote von 56.1% und

einer Nettoverschuldungsquote von -0.4.

PCT: Nachfrage aus dem boomenden Halbleitermarkt erfolgreich bewältigt

Der Boom in der Halbleiterindustrie setzte sich in 2021 fort. Die grossen

Trends wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, High-Performance-

Computing und Datenspeicheranwendungen treiben die Entwicklung von immer

ausgefeilteren Chips mit immer mehr Funktionen voran. Die stetig steigende

Komplexität der neusten Chipdesigns, die immer mehr Plasmaprozesse in der

Produktion erfordern, eröffnet der Division Plasma Control Technologies

(PCT) immer weitere Möglichkeiten.

In diesem äusserst günstigen Umfeld hat PCT ihre führende Marktposition bei

Vakuumkondensatoren und Impedanz-Anpassungsnetzwerken (Matchboxes) weiter

ausgebaut. Dies spiegelt sich in einer im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen

Anzahl von Design Wins wider. Einen erfreulichen Beitrag dazu leistete auch

das Ende 2020 eröffnete Asia Designcenter in Südkorea. Um der steigenden

Nachfrage gerecht zu werden, erhöhte PCT ihre Investitionen in

Produktionskapazitäten, betriebliche Effizienz und Kundenorientierung.

Neben dem Wachstum bei den marktführenden Produkten eröffnet die neue

innovative Familie von Hochfrequenzgeneratoren der Division die Möglichkeit,

einen zusätzlichen adressierbaren Markt zu erschliessen, der derzeit auf

rund CHF 1.2 Milliarden bis 2025 geschätzt wird. Beta-Tests mit den ersten

Generatoren haben bisher bei einer Reihe von potenziellen Kunden zu

ermutigenden Ergebnissen geführt. Erste Umsätze werden für das Jahr 2022

erwartet.

Aufgrund der boomenden Nachfrage und dem weiteren Ausbau von Marktanteilen

konnte PCT den Umsatz um 36.2 % auf 306.1 Mio. CHF steigern, verglichen mit

224.7 Mio. CHF im Vorjahr. Die gestiegenen Verkaufsvolumina von PCT, der

erfolgreiche Produktionsstart in Penang, Malaysien, sowie die anhaltende

Kostendisziplin führten dazu, dass die Division auf Stufe EBITDA einen um

63.1% höheren operativen Gewinn von 80.5 Mio. CHF (VJ: 49.3 Mio. CHF)

erzielte. Die EBITDA-Marge konnte damit auf 26.3% verbessert werden,

gegenüber 22.0% im Vorjahr.

IXS: Strategieumsetzung auf Kurs, Rentabilität gestiegen, weitere

Fortschritte in Sicht

Die Neuausrichtung des Geschäftsbereichs IXS gewann im Jahr 2021 an Dynamik.

Obwohl diese Reise noch nicht vollständig abgeschlossen ist, hat der

Geschäftsbereich wichtige Meilensteine erreicht und auf EBITDA-Basis für das

gesamte Jahr profitabel gearbeitet. Die Division folgt ihrer Marktstrategie

und stärkt weiterhin ihr Portfolio in Richtung Halbleiterindustrie, während

sie kontinuierlich daran arbeitet, Komplexität zu reduzieren und sich auf

wertschöpfende Aktivitäten zu konzentrieren. Ein Höhepunkt des Jahres war

der Eingang eines ersten Auftrags für das neue System FF 35 Semi zur Prüfung

sogenannter Advanced Packages von einer der grössten Foundries in Taiwan.

Zudem wurde die Arbeit an der Kostenbasis fortgesetzt. Diese blieb trotz

einer allmählichen Erholung der Endmärkte stabil und leistete einen

wesentlichen Beitrag zum verbesserten Betriebsergebnis.

IXS erzielte im Jahr 2021 einen um 30.1% höheren Umsatz von 138.9 Mio. CHF

(VJ: 106.8 Mio. CHF) und erreichte damit wieder das Niveau vor der Pandemie.

Mit einem EBITDA von 8.9 Mio. CHF erreichte die Division einen

eindrucksvollen Turnaround (VJ: Verlust von 1.0 Mio. CHF). Die EBITDA-Marge

stieg von -0.9% im Vorjahr auf 6.4%.

IXM: erfolgreiche Einführung von technologisch führenden Produktfamilien,

Erholung der Endmärkte

Der Markt für Röntgenröhren und -module erholte sich im Berichtsjahr vom

pandemiebedingten Einbruch des Vorjahres weitgehend. Nach einer allmählichen

Erholung in den ersten sechs Monaten stabilisierte sich die Nachfrage in den

Kernmärkten der zerstörungsfreien Prüfung und der Sicherheitsinspektion im

Laufe der zweiten Jahreshälfte. IXMs gestärktes Produktportfolio zahlte sich

aus. Dank einer soliden Finanzierung konnte IXM die Neuentwicklungen der

Produktserien verschiedener Produktfamilien vorantreiben und im Zuge der

Markterholung im Jahr 2021 erfolgreich einführen.

Der Nettoumsatz stieg um 28.4% auf 78.9 Mio. CHF (VJ: 61.5 Mio. CHF). Damit

wurde bereits ein Vor-Pandemie-Niveau erreicht. Das EBITDA verbesserte sich

um 69.2% auf 15.3 Mio. CHF (VJ: 9.0 Mio. CHF). Dies entspricht einer

Steigerung der EBITDA-Marge von 14.7% auf 19.4%.

Dividende

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 14. April 2022 eine

Dividende von 3.50 CHF pro Aktie (VJ: 1.30 CHF). Dies entspricht einer

Ausschüttungsquote von 40% (VJ: 37%) des Konzerngewinns.

Ausblick

Die Comet Group ist mit Schwung ins 2022 gestartet. Unsere Kunden schenken

uns weiterhin ihr Vertrauen und eröffnen uns damit neue Möglichkeiten. Die

Gruppe ist fokussiert und - finanziell wie strukturell - so robust wie nie

zuvor. Flexiblere, schlankere Prozesse, eine gestärkte Unternehmenskultur

und der hohe Auftragsbestand bilden eine gute Grundlage, das Potenzial der

fortschreitenden Digitalisierung der Gesellschaft zu heben. Gleichzeitig

sind wir gewappnet, den makroökonomischen Risiken erfolgreich zu begegnen.

Die langfristigen Treiber für den Halbleiter-/Elektronikmarkt, den

Fokusmarkt von Comet, sind intakt. Eine Erholung spürt Comet, im Ausmass

nach Markt variierend, auch in den Volumenmärkten Automobil, Luft- und

Raumfahrt und Sicherheit. Für Comet wird es 2022 folglich darum gehen, ihre

Kapazitäten auszubauen und dem steigenden Bedarf ihrer Kunden anzupassen,

die Lieferketten zu beherrschen, und lieferbereit zu bleiben - und parallel

dazu die aktuellen Unsicherheiten zu managen.

Unter der Annahme, dass sich die makro-ökonomische Situation nicht

wesentlich verschlechtert, erwartet die Comet Group für das Jahr 2022 einen

Nettoumsatz zwischen CHF 570 Mio. und CHF 610 Mio. und eine EBITDA-Marge

zwischen 21% und 23%.

Medien- und Analystenkonferenz

Die detaillierten Jahreszahlen werden heute, 4. März, an einer Medien- und

Analystenkonferenz um 10.00 Uhr MEZ in Zürich präsentiert (Restaurant

Metropol, Grosser Saal, Fraumünsterstrasse 12, CH 8001 Zürich).

Einwahlnummern:

+41 (0)58 310 50 00 (Europa)

+44 (0) 207 107 0613 (Vereinigtes Königreich)

+1 (1)631 570 5613 (USA)

Andere Länder: LINK

Webcast (Link):

Englisch, 10.00 Uhr MEZ, 4. März 2022:

https://services.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=YXsW3wAw

Weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Geschäftsbericht unter

dem Link: https://reports.comet-group.com/21/de/

Durchführung der ordentlichen Generalversammlung vom 14. April 2022

Comet wird die ordentliche Generalversammlung am 14. April 2022 mit

physischer Anwesenheit der Aktionäre in Bern, Schweiz, abhalten. Weitere

Details werden mit der Einladung zur Versammlung folgen.

-Ende-

Definition der alternativen Leistungskennzahlen (APM)

EBITDA: Betriebsergebnis gemäss Konzernerfolgsrechnung vor Abschreibungen,

Amortisationen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen, Nutzungsrechte aus

Leasing und immateriellen Vermögenswerten.

EBITDA-Marge: EBITDA in Prozent vom Nettoumsatz.

Eigenkapitalquote: Total Eigenkapital der Aktionäre der Comet Holding AG im

Verhältnis zur Bilanzsumme.

Free cash flow: Nettogeldfluss aus Geschäftstätigkeit und aus

Investitionstätigkeit.

Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE): ROCE ist das Verhältnis von

Nettobetriebsgewinn nach Steuern (NOPAT) dividiert durch das total

eingesetzte Kapital. Das eingesetzte Kapital ist definiert als

Nettoumlaufvermögen (aggregierter Betrag von Forderungen aus Lieferung und

Leistung, Lager, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung,

Verkaufsprovisionen und Vertragsverbindlichkeiten) plus kurzfristig

eingesetztes Kapital (aggregierter Betrag aus Sachanlagen, Right of Use

Assets sowie immateriellen Anlagen).

Kontakte

Medien Investoren / Analysten

Ines Najorka Ulrich Steiner

VP Group Communications VP Investor Relations & Communication

T +41 79 573 45 94 T +41 31 744 99 95

[1]ines.najorka@comet.ch [1]ulrich.steiner@comet.ch

1. mailto:ines.najorka@comet.ch 1. mailto:ulrich.steiner@comet.ch

Unternehmenskalender

14. April 2022 Ordentliche Generalversammlung

28. Juli 2022 Halbjahresergebnis 2022

Comet Group

Die Comet Group ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer

Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie.

Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren

Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig

effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen

kommen zum Einsatz im Halbleitermarkt, der Luftfahrt- und Automobilindustrie

sowie im Bereich Sicherheitsprüfung. Die Comet Holding AG hat ihren

Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten

vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1 500 Mitarbeitende, rund 500

davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland,

Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene

Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA.

Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Comet Holding AG

Herrengasse 10

3175 Flamatt

Schweiz

Telefon: +41 31 744 90 00

E-Mail: info@comet.tech

Internet: www.comet.tech

ISIN: CH0360826991

Valorennummer: 36082699

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1294325

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1294325 04.03.2022 CET/CEST

