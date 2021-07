DGAP-Adhoc: Comet Group mit dynamischem Wachstum im ersten Halbjahr (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Comet":

Comet Group mit dynamischem Wachstum im ersten Halbjahr

Kennzahlen 1. Halbjahr 2021

* Nettoumsatz um 36.2% auf CHF 248.3 Millionen gesteigert

* EBITDA auf CHF 44.3 Millionen von CHF 18.8 Millionen in H1/2020

verbessert; Marge von 17.8% gegenüber 10.3% im Vorjahreszeitraum

* Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021

Die Comet Group gibt heute ihre vorläufigen, ungeprüften Finanzzahlen für

das erste Halbjahr 2021 bekannt. Comet verzeichnet ein positives

Book-to-Bill-Verhältnis, was auf weiteres Wachstum hinweist. Der Umsatz

stieg markant um 36.2% auf CHF 248.3 Millionen, im Vergleich zu CHF 182.3

Millionen im ersten Halbjahr 2020. Das Umsatzwachstum wurde vom anhaltenden

Aufschwung in der Halbleiterindustrie getrieben. Zusätzlich erholten sich

die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Automobilsektor sukzessive vom

Abschwung infolge der COVID-19-Pandemie.

Das Unternehmen erzielte ein deutlich höheres EBITDA von CHF 44.3 Millionen

im Vergleich zu CHF 18.8 Millionen im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht

einem Anstieg von 136.0%. Die EBITDA-Marge stieg auf 17.8%, nach 10.3% im

Vorjahr. Die Margenausweitung wurde durch höheres Umsatzvolumen, einen

verbesserten Produktmix und die Umsetzung der im Jahr 2020 eingeleiteten

Massnahmen zur Kostenanpassung erzielt.

Das Unternehmen erwartet allgemein ein anhaltend starkes Geschäftsumfeld für

2021 und darüber hinaus. Die Comet Group geht davon aus, dass sich die im

ersten Halbjahr 2021 gezeigte starke Entwicklung auch in der zweiten

Jahreshälfte fortsetzen wird, selbst wenn man mögliche Kapazitätsengpässe in

der Lieferkette sowie die anhaltenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie

berücksichtigt. Infolgedessen erhöht die Comet Group ihre Prognose für den

Gesamtjahresumsatz auf CHF 480-500 Millionen und für die EBITDA-Marge auf

18% bis 20%.

Comet wird das vollständige Halbjahresergebnis 2021 sowie ihre Erwartungen

für das verbleibende Geschäftsjahr 2021 am 12. August 2021 veröffentlichen.

Kontakte

Medien Investoren / Analysten

Ines Najorka Ulrich Steiner

VP Group Communications VP Investor Relations & Communication

T +41 79 573 45 94 T +41 31 744 99 95

[1]ines.najorka@comet.ch [1]ulrich.steiner@comet.ch

1. mailto:ines.najorka@comet.ch 1. mailto:ulrich.steiner@comet.ch

Unternehmenskalender

12. August 2021 Halbjahresergebnis 2021

3. März 2022 Jahresergebnis 2021

Comet Group

Die Comet Group ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer

Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie.

Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren

Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig

effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen

kommen zum Einsatz im Halbleitermarkt, der Luftfahrt- und Automobilindustrie

sowie im Bereich Sicherheitsprüfung. Die Comet Holding AG hat ihren

Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten

vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1400 Mitarbeitende, rund 500 davon

in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark,

Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene

Tochtergesell-schaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA.

Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

