DGAP-Adhoc: Cicor übertrifft Vorjahresergebnisse und blickt positiv in die Zukunft (deutsch)

Cicor übertrifft Vorjahresergebnisse und blickt positiv in die Zukunft

^

EQS Group-Ad-hoc: Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Cicor übertrifft Vorjahresergebnisse und blickt positiv in die Zukunft

12.08.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

[IMAGE]

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 LR

Die anhaltende Verknappung auf dem Markt für Halbleiterbauelemente und

andere Vormaterialien stellt Cicor vor Herausforderungen und hat im ersten

Halbjahr 2021 dafür gesorgt, dass der Umsatz nicht noch weiter gesteigert

werden konnte. Aufgrund der langen Prozesslaufzeiten in der

Halbleiterproduktion wird mit einer Entspannung der Situation erst um das

Jahresende herum gerechnet. Dies bremst einerseits das Umsatzwachstum,

andererseits platzieren Kunden längerfristige Aufträge, was neben der

deutlichen Erholung der Weltkonjunktur zum markant um 51 % gestiegenen

Auftragseingang von CHF 139,8 Mio. (1. Halbjahr 2020: CHF 92,6 Mio.) geführt

hat. Die Book-to-Bill-Rate erreichte 1,20 (1. Halbjahr 2020: 0,85) und zeigt

damit in Richtung weiteren Wachstums der Cicor Gruppe. Die

Auftragsreichweite erreichte 8,5 Monate, deutlich über dem Vorjahreswert von

rund 7 Monaten.

Der Fokus auf operative Exzellenz und strukturelle Optimierungen der Cicor

Gruppe zeigt Erfolge: Sowohl die EBIT-Marge von 5,7 % (1. Halbjahr 2020: 3,7

%) als auch die EBITDA-Marge von 9,9 % (1.Halbjahr 2020: 8,5 %) haben damit

nicht nur die Vorjahresergebnisse deutlich übertroffen, sie lagen auch

oberhalb der vor der COVID-19-Pandemie im ersten Semester 2019 erzielten

operativen Margen.

Die Verdreifachung des Nettoergebnisses auf CHF 5,2 Mio. bzw. 4,4 % vom

Umsatz (1. Halbjahr 2020: CHF 1,7 Mio., 1,5 % vom Umsatz) beruht

hauptsächlich auf den guten operativen Ergebnissen. Daneben hat auch die

vorteilhafte Entwicklung des Euro zum Schweizerfranken im Berichtszeitraum

beigetragen. Der freie Cashflow im ersten Semester 2021 war mit CHF -1,8

Mio. negativ (1. Halbjahr 2020: CHF 0,7 Mio.), weil zur Absicherung der

Produktion die Bestände an Vorprodukten gezielt erhöht wurden. Der

Verschuldungsgrad (Nettoschulden im Verhältnis zum EBITDA) verschlechterte

sich trotz der Dividendenzahlung nur geringfügig von 0,7 auf 0,8, während

die Eigenkapitalquote mit 41,9 % (31.12.2020: 41,9 %) unverändert blieb.

Die erfolgreiche Erneuerung und Aufstockung des Syndikatskredits von CHF 80

Mio. bringt Cicor auch in Zukunft eine gute Finanzierungs-und

Liquiditätssicherheit und schafft durch eine optionale zusätzliche

Kreditfazilität von CHF 75 Mio. Raum für Wachstum durch Akquisitionen.

Advanced Microelectronics and Substrates (AMS) Division

Die AMS Division erzielte im ersten Halbjahr 2021 einen kaum veränderten

Umsatz von CHF 28,1 Mio. (1. Halbjahr 2020: CHF 28,0 Mio.). Das operative

Ergebnis auf Stufe EBIT ist um 17 % auf CHF 2,9 Mio. (1. Halbjahr 2020: CHF

2,5 Mio.) gestiegen. Dazu trugen neben umgesetzter Massnahmen zur operativen

Exzellenz in der Leiterplattenfertigung auch die gleichbleibend

hervorragenden Ergebnisse der Betriebe für Dünnschichtsubstrate in Ulm

(Deutschland) und Wangs (Schweiz) bei. Die EBITDA-Marge der Division stieg

damit wieder auf 18,0 % (1. Halbjahr 2020: 16,8 %) und erreichte das

Vorkrisenniveau.

Electronic Solutions (ES) Division

Der Umsatz der ES Division hat sich trotz des Gegenwindes durch die

Komponentenverknappung im ersten Semester 2021 um 9,3 % auf CHF 89,1 Mio.

(1. Halbjahr 2020: CHF 81,5 Mio.) erholt. Der EBIT konnte im ersten Halbjahr

2021 auf CHF 4,6 Mio. (1. Halbjahr 2020: CHF 2,2 Mio.) mehr als verdoppelt

werden und hat damit sogar das Vorkrisenniveau übertroffen. Die EBIT-Marge

erreichte 5,2 % (1. Halbjahr 2020: 2,8 %), insbesondere als Ergebnis der

umgesetzten Massnahmen in Asien: Die Produktionsverlagerung von Singapur

nach Batam (Indonesien), der Ersatz wenig profitabler durch margenstärkere

Kunden sowie die Verschlankung der Managementstruktur trugen hierzu bei.

Ausblick auf das zweite Halbjahr 2021

Aufgrund der deutlich gestiegenen Kundennachfrage, die sich im sehr hohen

Auftragseingang der vergangenen Monate widerspiegelt, rechnet Cicor mit

einer Fortsetzung des Umsatzwachstums im Vergleich zum Vorjahr, das jedoch

durch die aktuelle weltweite Materialverknappung auch in der zweiten

Jahreshälfte noch gebremst werden dürfte. Für das gesamte Jahr 2021 wird ein

Umsatz in der Bandbreite von CHF 230 Mio. bis CHF 240 Mio. erwartet,

entsprechend einem hohen einstelligen prozentualen Wachstum gegenüber 2020.

Die operative Ergebnismarge auf Stufe EBIT wird in einer Bandbreite von 5

bis 6% erwartet, womit Cicor bereits 2021 wieder dem Mittelfristziel einer

Ergebnismarge von 6 bis 8% nahekommen dürfte. Der Ausblick beruht auf einer

stabilen Währungssituation gegenüber dem ersten Semester 2021 und einer

stabilen Situation der COVID-19-Pandemie.

Daniel Frutig

Präsident des Verwaltungsrats

Tel. +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com

Alexander Hagemann

CEO

Tel. +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com

Bronschhofen, 12. August 2021 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN)

konnte ihren Umsatz im ersten Semester 2021 um 7% auf CHF 116,7 Mio. (1.

Halbjahr 2020: CHF 109,0 Mio.) steigern. Das operative Ergebnis vor Zinsen

und Steuern (EBIT) legte im ersten Semester 2021 markant um 63% zu und

erreichte CHF 6,6 Mio. (1. Halbjahr 2020: CHF 4,1 Mio.). Damit hat Cicor

vergleichbare Ergebnisse wie im ersten Halbjahr 2019, also vor Beginn der

COVID-19-Pandemie, erzielt.

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner

mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund

2000 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe

Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic

Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und

Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und

Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die

Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange

gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website

www.cicor.com.

Abbestellen

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Cicor Technologies Ltd

c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15

9552 Bronschhofen

Schweiz

Telefon: +41719137300

Fax: +41719137301

E-Mail: info@cicor.com

Internet: www.cicor.com

ISIN: CH0008702190

Valorennummer: 870219

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1225921

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1225921 12.08.2021 CET/CEST

°