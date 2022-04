DGAP-Adhoc: Cicor schliesst die Übernahme der SMT Elektronik GmbH erfolgreich ab (deutsch)

Cicor schliesst die Übernahme der SMT Elektronik GmbH erfolgreich ab

Bronschhofen, 27. April 2022 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN)

gibt heute bekannt, dass der Kauf der SMT Elektronik GmbH aus Dresden

(Deutschland) erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Der Vollzug der

Transaktion wird heute erfolgen und durch die bestehenden Kreditfazilitäten

und die Mittel aus der im Januar begebenen Pflichtwandelanleihe (MCB)

finanziert.

Cicor macht einen weiteren Schritt in der Umsetzung der kommunizierten

Wachstumsstrategie. Durch die Integration der 1990 gegründeten SMT

Elektronik GmbH mit ihren rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am

Unternehmenssitz in Dresden baut Cicor ihr Electronic Manufacturing Services

(EMS) Geschäft in Deutschland gezielt aus und wird zu einem noch wichtigeren

Anbieter im grössten Markt für anspruchsvolle Elektronik in Europa. Die SMT

Elektronik und die nur wenige Minuten entfernt gelegene Cicor Gesellschaft

RHe Microsystems GmbH werden ab sofort als eine organisatorische Einheit

unter dem Namen 'Cicor Deutschland' geführt, woraus erhebliche Synergien

resultieren.

SMT Elektronik verfügt über einen attraktiven und loyalen Kundenstamm,

welcher überwiegend den Cicor-Zielmärkten Medizintechnik und Industrie

zuzuordnen ist. Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von

rund EUR 20 Mio. mit einer EBITDA-Marge auf vergleichbarem Niveau wie die

Cicor Gruppe erwirtschaftet. Die Integration in die EMS-Division der Cicor

Gruppe eröffnet neue Möglichkeiten für die Kunden der SMT Elektronik wie

auch der Cicor Gruppe. Komplementäre Technologien und Synergien in der

Materialbeschaffung ergeben für sie ab sofort ein breiteres

Angebotsspektrum. Weiter profitieren die SMT-Kunden von Cicor's globaler

Präsenz und dem umfassenden Dienstleistungsangebot.

Im Rahmen der Transaktion erwirbt Cicor auch das Geschäft mit Datenloggern,

das SMT über die letzten Jahre erfolgreich aufgebaut hat. Diese unter der

Marke Monilog(R) geführten Produkte bedienen den schnell wachsenden Markt

für die Risikoprotokollierung und -messung und werden in Zukunft als Teil

der Cicor Gruppe weiterentwickelt.

Für weitere Informationen und Fragen zur Akquisition der SMT Elektronik GmbH

stehen Ihnen Alexander Hagemann (CEO) und Peter Neumann (CFO) heute

Nachmittag um 15:00 Uhr MEZ bei einem Webcast zur Verfügung. Bitte senden

Sie Ihre Anmeldung vorab an media@cicor.com.

Kontakt

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Media & Investor Relations

Phone +41 71 913 73 00

Email: media@cicor.com

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer

Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis

hin zum Supply Chain Management. Mit rund 2'300 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern an zwölf Standorten in Europa und Asien bedient Cicor führende

Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt &

Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen

Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von

elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die

Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange

gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website

www.cicor.com.

