DGAP-Adhoc: Cicor gibt die Details zur geplanten Emission der Pflichtwandelanleihe bekannt (deutsch)

Cicor gibt die Details zur geplanten Emission der Pflichtwandelanleihe bekannt

^

EQS-Ad-hoc: Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Anleihe

Cicor gibt die Details zur geplanten Emission der Pflichtwandelanleihe

bekannt

22.12.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Bronschhofen, 22. Dezember 2021 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange:

CICN) gibt die Bedingungen für eine geplante unverzinsliche

Pflichtwandelanleihe mit einer fünfjährigen Laufzeit in Höhe von bis zu rund

CHF 60 Millionen bekannt, die vollständig durch One Equity Partners (OEP)

garantiert ist.

Anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies

Ltd, Boudry, (nachfolgend "Cicor" oder "Cicor Gruppe" oder "Gesellschaft")

vom 16. Dezember 2021 wurde die Schaffung von bedingtem Kapital zur Begebung

einer Pflichtwandelanleihe gutgeheissen. Die Gesellschaft plant nun, die

Pflichtwandelanleihe gemäss den nachfolgenden Bedingungen auszugeben: Die

bisherigen Aktionärinnen und Aktionäre erhalten am 3. Januar 2022 je

bisherige Aktie ein Vorwegzeichnungsrecht zum Bezug von Anteilen der

Pflichtwandelanleihe, das vom 3. bis 11. Januar 2022 an der SIX Swiss

Exchange gehandelt werden kann. 51 Vorwegzeichnungsrechte berechtigen bis am

13. Januar 2022, 12 Uhr, zum Bezug einer Anleihe mit CHF 1'000 nominal.

OEP hat sich gegenüber Cicor verpflichtet, die Pflichtwandelanleihe fest zu

übernehmen, soweit die Vorwegzeichnungsrechte der anderen Aktionärinnen und

Aktionäre nicht ausgeübt werden. Die OEP erwirbt bereits bei Vollzug des

Angebots einen Anteil an der ausgegebenen Pflichtwandelanleihe, der ihrem

Aktienanteil entspricht, mindestens aber einen solchen Anteil, der sicher

stellt, dass der Nominalbetrag der Pflichtwandelanleihe beim Vollzug

mindestens CHF 20 Mio. beträgt. Über die restliche Ausgabe von Anleihen bis

zum Gesamtausgabebetrag von rund CHF 60 Mio. an OEP wird der Verwaltungsrat

innerhalb der nächsten 12 Monate, während derer sich OEP zur Übernahme

verpflichtet hat, abhängig vom Finanzierungsbedarf der Gesellschaft

entscheiden.

Der Nettoerlös des Angebots wird die finanzielle Flexibilität von Cicor

erhöhen und die Bilanz in Verbindung mit zukünftigen Akquisitionen stärken.

Bedingungen der Anleihe

Emissionsvolumen CHF 60'188'000 (Stückelung CHF 1'000)

Wandelpreis CHF 47.50 (initial)

Laufzeit 5 Jahre

Liberierung 21. Januar 2022

Verfall 21. Januar 2027

Anzahl unterlegte Aktien 1'330'375

Coupon 0%

Emissionspreis 100%, d.h. CHF 1'000 pro Anteil der

Pflichtwandelanleihe

Vorwegzeichnungsrechte 1 Namenaktie Cicor ergibt 1

Vorwegzeichnungsrecht

Handel Vorwegzeichnungsrechte Ja (Fristen s. unten)

Wandelverhältnis Das Wandelverhältnis errechnet sich

wie folgt: CHF 1'000, bzw. ein

Vielfaches von CHF 1'000, dividiert

durch den dannzumal geltenden

Wandelpreis (Fraktionen werden nicht

bezahlt)

Optionale Wandlung (auf Jederzeit im Zeitraum ab

Wunsch von (einschliesslich) dem Datum, das 730

Pflichtwandelanleiheninhaber) Tage nach der Liberierung liegt und am

zehnten Handelstag vor dem Verfall

endet

Obligatorische Wandlung bei Sofern keine vorzeitige Wandlung oder

Verfall (Rückzahlung) Rückzahlung stattgefunden hat wird

jede Pflichtwandelanleihe am 21.

Januar 2027 (Verfall) entsprechend dem

Wandelverhältnis in eine Anzahl

Namenaktien Cicor umgewandelt

Verrechnungssteuer Keine

Valor / ISIN Cicor Namenaktie 870219 / CH0008702190

Valor / ISIN 113 453 045 / CH1134530455

Vorwegzeichnungsrecht

Valor / ISIN 115 513 583 / CH1155135838

Pflichtwandelanleihe

22. Dezember 2021 Publikation Prospekt

3. Januar 2022 Vorwegzeichnungsrechtsabgang (Ex-Datum)

Beginn Vorwegzeichnungsfrist

Beginn Handel in Vorwegzeichnungsrechten

11. Januar 2022 Ende Handel in Vorwegzeichnungsrechten

13. Januar 2022, 12 Uhr Ende Vorwegzeichnungsfrist

14. Januar 2022 Bekanntgabe des definitiven Emissionsvolumens

20. Januar 2022 Erster provisorischer Handelstag der Pflichtwandelanleihe

21. Januar 2022 Liberierung und Lieferung der Pflichtwandelanleihe

Weitere Details können dem Prospekt entnommen werden, welcher unter

https://www.cicor.com/mcb abgerufen und per E-Mail unter investor@cicor.com

bestellt werden kann.

Die Zürcher Kantonalbank agiert als Paying und Conversion Agent sowie

Selling Agent und Listing Agent für die Emission.

Kontakt

Daniel Frutig

Präsident des Verwaltungsrats

Tel. +41 71 913 73 00

E-Mail: media@cicor.com

Alexander Hagemann

CEO

Tel. +41 71 913 73 00

E-Mail: media@cicor.com

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner

mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund

2200 Mitarbeitenden an elf Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe

Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic

Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und

Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und

Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die

Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange

gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website

www.cicor.com.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Cicor Technologies Ltd

c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15

9552 Bronschhofen

Schweiz

Telefon: +41719137300

Fax: +41719137301

E-Mail: info@cicor.com

Internet: www.cicor.com

ISIN: CH0008702190

Valorennummer: 870219

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1260905

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1260905 22.12.2021 CET/CEST

°