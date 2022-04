DGAP-Adhoc: Cicor Technologies Ltd. - Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen alle Anträge (deutsch)

Cicor Technologies Ltd. - Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen alle Anträge

Bronschhofen, 13. April 2022 - An der gestrigen ordentlichen

Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd. (SIX Swiss Exchange: CICN) in

Boudry NE haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen zugestimmt.

Die Generalversammlung genehmigte den Jahresbericht 2021, die

Jahresrechnung, die Konzernrechnung und die Verwendung des Bilanzergebnisses

und erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Entlastung für das Geschäftsjahr 2021. Zudem wurden die Gesamtvergütung des

Verwaltungsrats für die nächste Amtsperiode, die Vergütungselemente für die

Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr sowie der Management

Incentive Plan genehmigt. Die vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Anpassungen

der Statuten wurden von der Generalversammlung angenommen. Der

Verwaltungsrat hat sich im Vorfeld der Generalversammlung entschieden, das

Traktandum 9 (Änderung des genehmigten Aktienkapitals) fallenzulassen.

Die Generalversammlung wählte Denise Koopmans als neues Mitglied des

Verwaltungsrats und Nachfolgerin von Andreas Dill und Erich Haefeli, die

sich nicht mehr zur Wiederwahl stellten. Die bisherigen Mitglieder Norma

Corio und Konstantin Ryzhkov sowie Daniel Frutig, der Präsident des

Verwaltungsrats, wurden wiedergewählt. Daniel Frutig und Konstantin Ryzhkov

wurden auch als Mitglieder des Vergütungsausschusses bestätigt.

Weiter wurden die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Etude Athemis, Rue

Jaquet-Droz 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, und die Revisionsstelle KPMG AG,

Zürich, von der Generalversammlung für ein weiteres Jahr gewählt.

Der Verwaltungsrat dankt Andreas Dill und Erich Haefeli herzlich für ihr

langjähriges Engagement und ihren nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung der

Cicor Gruppe. Gleichzeitig heisst der Verwaltungsrat das neu gewählte

Mitglied Denise Koopmans herzlich willkommen.

Kontakt

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Media & Investor Relations

Phone +41 71 913 73 00

Email: media@cicor.com

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer

Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis

hin zum Supply Chain Management. Mit rund 2'200 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern an elf Standorten in Europa und Asien bedient Cicor führende

Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt &

Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen

Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von

elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die

Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange

gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website

www.cicor.com.

