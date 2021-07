DGAP-Adhoc: Christian Ullrich tritt als neuer Group Chief Information Officer in die Geschäftsleitung der Straumann Group ein (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Straumann":

Christian Ullrich tritt als neuer Group Chief Information Officer in die Geschäftsleitung der Straumann Group ein

^

EQS Group-Ad-hoc: Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Christian Ullrich tritt als neuer Group Chief Information Officer in die

Geschäftsleitung der Straumann Group ein

15.07.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

* Strategische Bedeutung der digitalen Transformation spiegelt sich in

neuer Führungsrolle wider

* Führungstalent aus dem Gesundheitswesen stärkt digitale Kompetenz im

Führungsteam

* Rob Woolley, der derzeitige Leiter der Region Westeuropa, hat sich

entschieden, das Unternehmen zum Jahresende zu verlassen, um andere

Karrieremöglichkeiten zu verfolgen

Basel, 15. Juli 2021 - Die Straumann Group freut sich, Christian Ullrich als

neuen Group Chief Information Officer und Mitglied des Executive Management

Board (EMB) bekannt zu geben. Die digitale Transformation ist ein zentraler

Bestandteil der Wachstumsstrategie der Straumann Group und erstreckt sich

auf alle Geschäftsbereiche, Regionen und Facetten der Aktivitäten der

Gruppe. Diese neue Führungsposition wird die Digitale Transformation des

Unternehmens vorantreiben und leiten. Er wird ab dem 1. Oktober 2021 zur

Gruppe stossen.

Straumann Group CEO Guillaume Daniellot kommentierte: "Christian hat eine

beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Leitung der digitalen Transformation

großer globaler Unternehmen. Er hat erfolgreich digitale Strategien und

Go-to-Market-Modelle entwickelt, die auf Plattform-Ansätzen basieren, um die

Verkäufe der Produkte zu steigern und ein positives Erlebnis für Kunden und

Gesundheitskonsumenten zu schaffen. Er wird eine Schlüsselrolle dabei

spielen, die digitale Strategie des Konzerns weiter voranzutreiben und sie

eng mit der Geschäftsstrategie zu verbinden. Christian ist ausserdem eine

Persönlichkeit mit herausragenden Führungsqualitäten und wird eine

grossartige Ergänzung für das Team sein und unsere Kulturreise

unterstützen."

Dr. Christian Ullrich kommt von Bayer, einem Life-Science-Unternehmen mit

Kernkompetenzen in den Bereichen Gesundheit und Landwirtschaft, zu

Straumann. Bei Bayer Consumer Health war er als Senior Vice President,

Global Chief Information Officer tätig. Christian Ullrich war massgeblich an

der Gestaltung der digitalen Agenda der Division Consumer Health beteiligt

und beschleunigte die Geschäftstransformation mit digitaler Technologie und

Datenanalyse über die gesamte Wertschöpfungskette. Er begann seine Karriere

im Unternehmen im Jahr 2006 und durchlief eine Reihe von Führungspositionen

mit zunehmender Verantwortung, unter anderem als Divisionsleiter

Rechnungswesen und Controlling, als Leiter der Post-Merger-Integration USA

sowie als Vice President, Global Head of Marketing and Sales IT. Bevor er zu

Bayer kam, arbeitete er bei Deloitte, einem Dienstleistungsunternehmen, das

Consulting-, Audit-, Beratungs- und Steuerdienstleistungen anbietet.

Christian Ullrich wurde 1972 geboren, ist deutscher Staatsbürger und hat

einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre und Maschinenbau von der

Technischen Universität Darmstadt sowie einen Doktortitel in

Wirtschaftswissenschaften von der Universität Lüneburg.

Nachdem der Konzern angekündigt hat, die Rolle des Chief Information Officer

auszubauen, tritt Christian Ullrich als Geschäftsleitungsmitglied in das

Unternehmen ein.

Rob Woolley hat entschieden das Unternehmen zu verlassen

Rob Woolley, der derzeitige Leiter der Region Westeuropa, hat sich

entschieden, das Unternehmen zum Jahresende zu verlassen, um andere

Karrieremöglichkeiten zu verfolgen. Rob Woolley kam im Herbst 2019 zu

Straumann und übernahm die Position des Leiters der Region Nordamerika, wo

er die nordamerikanische Organisation der Gruppe erfolgreich durch die

Pandemie und zurück zu solidem Umsatzwachstum steuerte. Anfang 2021

wechselte Rob Woolley auf die aktuelle Position als Leiter Westeuropa. Die

Nachfolgeregelung für diese Rolle wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Das Unternehmen dankt Rob Woolley für seine Beiträge und wünscht ihm für die

Zukunft alles Gute.

Über Straumann

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für

Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Vertrauen

zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr,

ClearCorrect, Dental Wings, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere

vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für

Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der

korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit

führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt,

produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente,

CADCAM-Prothetik, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnersatz,

Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt derzeit über 7700

Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in

mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und

Partnern erhältlich.

Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz.

Telefon: +41 (0)61 965 11 11

Homepage: www.straumann-group.com

Kontakte:

Corporate Communication Silvia Dobry: Investor Relations Marcel

+41 (0)61 965 15 62 Jana Erdmann: +41 Kellerhals: +41 (0)61 965

(0)61 965 12 39 E-mail: 17 51 E-mail:

[1]corporate.communication@straumann.com [1]investor.relations@strau

1. mann.com 1.

mailto:corporate.communication@strau mailto:investor.relations@s

mann.com traumann.com

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die gegenwärtigen

Ansichten des Managements widerspiegeln. Solche Aussagen unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die

dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder

Errungenschaften der Straumann Group wesentlich von den in dieser Mitteilung

genannten oder implizierten abweichen. Die Informationen in dieser

Mitteilung entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

Straumann übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung dieser

Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus

sonstigen Gründen.

# # #

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Straumann Holding AG

Peter Merian-Weg 12

4052 Basel

Schweiz

Telefon: +41619651239

Fax: +41 61 965 11 06

E-Mail: jana.erdmann@straumann.com

Internet: www.straumann-group.com

ISIN: CH0012280076

Valorennummer: 914326

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1218981

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1218981 15.07.2021 CET/CEST

°