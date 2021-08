DGAP-Adhoc: Cembra und Migros beenden Kreditkarten-Partnerschaft per Juni 2022 (deutsch)

Cembra und Migros beenden Kreditkarten-Partnerschaft per Juni 2022

Cembra und Migros beenden Kreditkarten-Partnerschaft per Juni 2022

23.08.2021 / 07:01 CET/CEST

* Cembra und Migros beenden erfolgreiche Kreditkarten-Partnerschaft nach

15 Jahren; Migros gibt künftig zusammen mit Migros Bank Kreditkarte

heraus

* Cembra plant attraktives Nachfolgeprodukt und sieht alternative

Wachstumsmöglichkeiten im Kreditkartengeschäft

* Auswirkung auf Reingewinn in 2022; Ziele für laufendes Jahr und

Mittelfristziele bestätigt; nachhaltige Dividendenpolitik dank starker

Kapitalbasis gewährleistet

Zürich - Nach 15-jähriger erfolgreicher Zusammenarbeit beenden Cembra und

Migros per Juni 2022 ihren Kooperationsvertrag für die

Cumulus-Mastercard-Kreditkarte. Der Migros-Genossenschafts-Bund hat sich aus

strategischen Gründen entschieden, künftig eine Kreditkarte innerhalb des

Konzerns mit der Migros Bank herauszugeben.

Keine Änderungen für Kundinnen und Kunden bis zum Ablauf ihrer Karte

Für die Kundinnen und Kunden von Cembra mit einer Cumulus-Mastercard ändert

sich bis zum individuellen Ablaufdatum ihrer Karte nichts. Sie können diese

wie bisher mit den gewohnten Vorteilen sowie den gleichen Konditionen

einsetzen.

Cembra plant attraktives Nachfolgeprodukt

Ab Mitte 2022 plant Cembra, für die über 850'000

Cumulus-Mastercard-Kreditkarten eine attraktive Alternative anzubieten. Das

Nachfolgeprodukt wird sich konsequent an den heutigen Kundenbedürfnissen

ausrichten, preislich attraktiv und mit neuartigen Dienstleistungen

verbunden sein. Ausserdem erweitert Cembra ständig ihr Portfolio an

Produkten und Partnerschaften und prüft alternative Wachstumsmöglichkeiten.

Mittelfristziele bestätigt - starke Kapitalbasis gewährleistet nachhaltige

Dividendenpolitik

Unter Berücksichtigung dieser Massnahmen bestätigt die Bank ihren Ausblick

für das laufende Jahr und die mittelfristig gesetzten Ziele1. Ausserdem

rechnet Cembra ab 2022 aufgrund der Beendigung der Partnerschaft

vorübergehend mit einem um 10%-15% tieferen Reingewinn gegenüber dem Plan,

erwartet aber, dies durch geeignete Massnahmen mittelfristig kompensieren zu

können. Dank der starken Kapitalbasis und einem flexiblen Kapitalmanagement

ist die nachhaltige Dividendenpolitik auch weiterhin sichergestellt.

Holger Laubenthal, CEO von Cembra, kommentiert: «Die Cumulus-Mastercard hat

in vielerlei Hinsicht Massstäbe gesetzt. Wir sind stolz darauf, was wir in

diesen 15 Jahren zusammen mit Migros erreicht haben. Wir nehmen diese

Situation als Ansporn, noch besser und noch innovativer zu werden. Von

diesen Massnahmen und unserer starken Stellung im Kreditkartengeschäft

werden nicht nur unsere bestehenden Kundinnen und Kunden, sondern auch neue

Kreditkarten-Geschäftspartner profitieren.»

1 Mittelfristziele: Eigenkapitalrendite >15%, Tier 1-Kapitalquote mindestens

17%, Dividenden-Ausschüttungsquote 60-70%

Kontakt

Medien: Karin Broger; +41 79 773 68 89

mailto:media@cembra.ch

Investor Relations: Marcus Händel; +41 44 439 85 72

Relations: [1]investor.relations@cembra.ch 1.

mailto:investor.relations@cembra.ch

Über Cembra Money Bank

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und

-dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie

Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von

damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen,

Einlagen und Anlageprodukte.

Cembra zählt über 1 Million Kunden in der Schweiz und beschäftigt mehr als

1'000 Mitarbeitende aus 41 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir

betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von

Filialen, unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige

Vermittler und Autohändler.

Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange

kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist im SXI

Switzerland Sustainability 25 Index sowie im 2021 Bloomberg Gender Equality

Index enthalten.

