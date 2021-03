DGAP-Adhoc: Cassiopea gibt Resultate des Geschäftsjahres 2020 bekannt (deutsch)

Cassiopea gibt Resultate des Geschäftsjahres 2020 bekannt

^

EQS Group-Ad-hoc: Cassiopea S.p.A. / Schlagwort(e): Sonstiges

Cassiopea gibt Resultate des Geschäftsjahres 2020 bekannt

25.03.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Lainate, Italien - 25. März 2021 - Cassiopea SpA (SIX: SKIN), ein

Spezialpharma-Unternehmen, das verschreibungspflichtige Medikamente mit

neuartigen Wirkmechanismen zur Behandlung langjähriger und wesentlicher

dermatologischer Erkrankungen entwickelt und deren Vermarktung vorbereitet,

gab heute die Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2020 endende

Geschäftsjahr bekannt.

Wichtigste Ereignisse

* Zulassung von Winlevi(R) (Clascoterone Crème 1%) durch die

US-Gesundheitsbehörde FDA als neuartiges Medikament für die topische

Behandlung von Akne bei Patienten ab 12 Jahren.1,2 Obwohl Akne die

häufigste Hauterkrankung in den USA ist und jährlich bis zu 50 Millionen

Amerikaner betrifft3, liegt die letzte Zulassung eines Akne-Medikaments

mit einem neuen Wirkmechanismus durch die FDA fast 40 Jahre zurück.

* Publikation der Clascoterone Crème 1% Phase-III-Studiendaten im Journal

of the American Medical Association (JAMA) Dermatology4 und im Journal

of the American Academy of Dermatology5, zwei renommierte medizinische

Fachzeitschriften mit Peer-Review.

* Abschluss der Rekrutierung der Phase-II-Studie, welche die Clascoterone

Lösung zur Behandlung von androgenetischer Alopezie bei Frauen

untersucht.

* Einreichung eines speziellen Bewertungsprotokolls für eine

Phase-III-Studie mit Clascoterone Lösung 7,5 % bei Männern mit

androgenetischer Alopezie (AGA) bei der US FDA und Durchführung eines

Meetings des Typs A.

* Die den bestehenden Aktionären vorbehaltene Kapitalerhöhung wurde

erfolgreich abgeschlossen; es wurden 750'000 neue Namensaktien zu einem

Angebotspreis von EUR 31 gezeichnet und so ein Bruttoerlös von EUR 23,25

Mio. erzielt.

Diana Harbort, CEO of Cassiopea SpA, kommentierte: 'Der Höhepunkt des Jahres

2020 war die FDA-Zulassung von Winlevi, unserem ersten topischen

Androgenrezeptor-Inhibitor seiner Klasse zur Behandlung von Akne bei

Patienten ab zwölf Jahren. Dieser Meilenstein markiert die Zulassung des

ersten neuen Wirkmechanismus für die Behandlung von Akne seit fast vierzig

Jahren. Im Laufe des Jahres haben wir erhebliche Fortschritte in den

Bereichen Medical Affairs, Marktzugang, Planung der Markteinführung und

Produktbereitstellung erzielt. Tausende von Dermatologen sind nun über den

neuen Wirkmechanismus bei Akne und die wissenschaftliche Plattform von

Winlevi informiert. Unsere Priorität liegt nun bei der Optimierung der

kommerziellen Strategie für Winlevi in den USA unter Berücksichtigung der

Dynamik von COVID-19, welche die gesamte pharmazeutische Industrie

betrifft.'

Finanzielle Eckwerte

In 1'000 EUR (mit Ausnahme der Werte pro 2020 2019

Aktie in EUR)

Umsatz - -

Andere Einkünfte 594 686

Herstellungskosten - -

Kosten für Forschung und Entwicklung (6'440) (7'875)

Vertriebs-, Verwaltungsund sonstige Kosten (5'175) (3'879)

Netto-Betriebskosten (11'021) (11'068)

Operatives Resultat (11,021) (11,068)

Gewinn (Verlust) vor Steuern (12'308) (11'700)

Gewinn (Verlust) nach Steuern für die (12'308) (11'700)

Periode

Gewinn (Verlust) pro Aktie (1.183) (1.170)

In 1'000 EUR 31.12.2020 31.12.2019

Anlagevermögen 12'797 12'536

Kassaund Baräquivalente 761 -

Anderes Umlaufvermögen 2'423 2'829

Zahlungsmittel und 2'646 696

Zahlungsmitteläquivalente

Totale Aktiven 18'627 16'061

Langfristige Verbindlichkeiten 66 10'660

Kurzfristige Verbindlichkeiten 2'946 1'674

Total Eigenkapital 15'615 3'727

Total Eigene Mittel und Verpflichtungen 18'627 16'061

Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr per 31. Dezember 2020

* Im Jahr 2020 wurden keine Umsätze erzielt, da keine Produkte auf dem

Markt waren.

* Es wurden keine Waren für den Verkauf hergestellt, so dass keine

Herstellungskosten anfielen.

* Die Kosten für Forschung und Entwicklung (F&E) gingen vor allem deshalb

zurück, weil die Kosten für ausgelagerte präklinische und klinische

Studien von EUR 7'875 Tausend um EUR 1'435 Tausend zurückgingen (da die

Phase-III-Studie für Clascoterone Lösung 7,5 % bei Männern noch nicht

begonnen hatte), sowie wegen einer COVID-19-bedingten Unterbrechung der

Rekrutierung für die Phase-II-Proof-of-Concept-Dosierungsstudie für

Clascoterone Lösung bei Frauen.

* Anstieg der Vertriebs- und Verwaltungskosten-Kosten um EUR 1'296 Tausend

auf EUR 5'175 Tausend aufgrund des Anstiegs der vorkommerziellen

Aktivitäten in den USA.

* Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente erhöhten sich nach der

Kapitalerhöhung im Juni 2020 von EUR 696 Tausend auf EUR 2'646 Tausend.

* Die langfristigen Verbindlichkeiten verringerten sich auf EUR 66

Tausend, da die ausstehenden Darlehen aus der Kreditlinie von Cosmo

Pharmaceuticals NV mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung verrechnet

wurden.

* Das Eigenkapital erhöhte sich von EUR 3'727 Tausend auf EUR 15'615

Tausend aufgrund der im Juni 2020 erfolgten Ausgabe von 750'000 neuen

Aktien für eine Kapitaleinlage von EUR 23,250 Tausend, welche durch den

Verlust des Jahres 2020 in Höhe von EUR 12'308 Tausend teilweise

ausgeglichen wurde.

Telefonkonferenz zu den Resultaten 2020 am 25. März 2021 um 16:00 Uhr MEZ

Diana Harbort, CEO; Luigi Moro, CSO; Alessandro Mazzetti, CMO; Pierpaolo

Guzzo, CFO und Marco Lecchi, Finance Director, laden für heute um 16:00 Uhr

zu einer Telefonkonferenz zu den Resultaten des Geschäftsjahres 2020 ein.

Einwahlnummern:

Schweiz / Europa: +41 (0) 58 310 50 00

Grossbritannien: +44 (0) 207 107 06 13

USA: +1 (1) 631 570 56 13

Der Geschäftsbericht 2020 und die Präsentation mit weiteren Informationen

wurden am heutigen 25. März 2021 um 07:00 Uhr MEZ veröffentlicht und stehen

auf der Website des Unternehmens zum Download zur Verfügung:

https://www.cassiopea.com/wp-content/uploads/2021/03/Cassiopea_Annual_Report_2020.pdf

und

https://www.cassiopea.com/wp-content/uploads/2021/03/Cassiopea_2020-Financial-Results_Presentation_Final.pdf

Über Cassiopea

Cassiopea ist ein Spezialpharma-Unternehmen, das verschreibungspflichtige

Medikamente mit neuartigen Wirkmechanismen entwickelt und vermarktet, um

langjährige und wesentliche dermatologische Erkrankungen zu behandeln,

insbesondere Akne, androgenetische Alopezie (oder AGA) und Genitalwarzen.

Cassiopea investiert in Innovationen, die den wissenschaftlichen Fortschritt

in Bereichen vorantreiben, welche jahrzehntelang weitgehend ignoriert

wurden. Das Portfolio umfasst vier unbelastete klinische Kandidaten, für die

Cassiopea die weltweiten Rechte besitzt. Die Strategie des Unternehmens ist

es, dieses Know-how zu nutzen, um das kommerzielle Potenzial für seine

Produkte direkt oder mit einem Partner zu optimieren. Für weitere

Informationen über Cassiopea besuchen Sie bitte www.cassiopea.com.

Finanzkalender Generalversammlung 29. April 2021, Lainate

Jefferies Virtual Global Health Care 1.-3. Juni 2021 Juli 2021

Konferenz Halbjahresbericht 2021 15.-16. September, Zürich

Investora Credit Suisse Equity Mitte November 2021, Zürich

Konferenz Jefferies Global Health Care 16.-18. November 2021,

Konferenz London

Cassiopea SpA

Diana Harbort, CEO & Head of Investor Relations

Tel: +39 02 868 911 24, dharbort@cassiopea.com

Über Winlevi

Winlevi(R) (Clascoterone Crème 1%) ist für die topische Behandlung von Akne

vulgaris bei Personen ab 12 Jahren zugelassen. Obwohl der genaue

Wirkmechanismus von WINLEVI nicht bekannt ist, deuten Laborstudien darauf

hin, dass der Wirkstoff Clascoterone mit Androgenen, insbesondere

Dihydrotestosteron, um die Bindung an die Androgenrezeptoren in der

Talgdrüse und den Haarfollikeln konkurriert.6 Die vollständigen

Verschreibungsinformationen finden Sie unter www.WINLEVI.com.

Indikation (in englischer Sprache)

Winlevi(R) (clascoterone cream 1%), is an androgen receptor inhibitor

indicated for the topical treatment of acne vulgaris in patients 12 years of

age and older.

Important Safety Information

CONTRAINDICATIONS:

None.

WARNINGS

Local Irritation: Pruritus, burning, skin redness or peeling may be

experienced with WINLEVI cream. If these effects occur, discontinue or

reduce the frequency of application of WINLEVI cream.

Hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis suppression may occur during or

after treatment with WINLEVI. In the PK trial, HPA axis suppression was

observed in 1/20 (5%) of adult subjects and 2/22 (9%) of adolescent subjects

at Day 14. All subjects returned to normal HPA axis function at follow-up 4

weeks after stopping treatment. Conditions which augment systemic absorption

include use over large surface areas, prolonged use, and the use of

occlusive dressings. Attempt to withdraw use if HPA axis suppression

develops.

Pediatric patients may be more susceptible to systemic toxicity.

Hyperkalemia: Elevated potassium levels were observed in some subjects

during the clinical trials. Shifts from normal to elevated potassium levels

were observed in 5% of WINLEVI-treated subjects and 4% of vehicle-treated

subjects.

ADVERSE REACTIONS

Most common adverse reactions occurring in 7 to 12% of patients are

erythema/reddening, pruritus and scaling/dryness. Additionally, edema,

stinging, and burning occurred in >3% of patients and were reported in a

similar percentage of subjects treated with vehicle.

1. WINLEVI. Package Insert. Cassiopea. 2020. www.winlevi.com

2. US FDA. Novel Drug Approvals for 2020.

https://www.fda.gov/drugs/new-drugs-fda-cders-new-molecular-entities-and-new-therapeutic-biological-products/novel-drug-approvals-2020

Acessed March 15, 2021.

3. The American Academy of Dermatology. Skin conditions by the numbers.

American Academy of Dermatology.

https://www.aad.org/media/stats/conditions/skin-conditions-by-the-numbers.

Accessed March 15, 2021.

4. Hebert A, et al JAMA Dermatol. 2020;156(6):621-630

5. Eichenfield, L., et al. J Am Acad Dermatol. 2020 Aug;83(2):477-485.

doi: 10.1016/j.jaad.2020.04.087. Epub 2020 Apr 26.

6. Rosette C, et al. J Drugs Dermatol. 2019; 18(5):412-418.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31141847

Some of the information contained in this press release may contain

forward-looking statements. Readers are cautioned that any such

forward-looking statements are not guarantees of future performance and

involve risks and uncertainties, and that actual results may differ

materially from those in the forward-looking statements as a result of

various factors. Cassiopea has no obligation to publicly update or revise

any forward-looking statements.

Medienmitteilung (PDF)

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Cassiopea S.p.A.

Via Cristoforo Colombo 1

20045 Lainate

Schweiz

E-Mail: info@cassiopea.com

Internet: https://www.cassiopea.com/

ISIN: IT0005108359

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1178292

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1178292 25.03.2021 CET/CEST

°