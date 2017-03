DGAP-Adhoc: Cariboo Gold Mines Plc schließt die Übernahme von Holmes Investment Properties ab (deutsch)

Cariboo Gold Mines Plc schließt die Übernahme von Holmes Investment Properties ab

28.03.2017



Der Vorstand von Cariboo Gold Mines Plc hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen sämtliche Anteile am ausgegebenen Gesellschaftskapital von Holmes Investment Properties Ltd erworben hat. Der zwischen den Unternehmen vereinbarte Kaufpreis beläuft sich auf 57,5 Millionen Euro (50 Millionen Pfund), wobei dieser Kaufpreis durch die Ausgabe neuer Anteile an der Cariboo Gold Mines Plc zum Preis von 0,10 Euro pro Anteil beglichen werden soll. Einschließlich der Kosten im Zusammenhang mit dieser Transaktion werden insgesamt 300.000.000 neue Stammaktien und 300.000.000 neue Vorzugsaktien ausgegeben. Die Ausgabe der Anteilsarten muss jedoch noch von der nächsten Hauptversammlung genehmigt werden. Die Vorzugsaktien können zu einem Preis von 0,10 Euro pro Anteil frei in Stammaktien umgewandelt werden.

Aktien Stammaktien (Nennwert von Vorzugsakti- 0,01 Euro pro Aktie) en Anzahl der derzeit in 25.000.000 0 Umlauf befindlichen Aktien Neue Aktien 300.000.000 300.000.000 Gesamt 325.000.000 300.000.000 Darüber hinaus hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass Herr Martin Helme und Herr Nicolas Holmes, jeweils Direktoren von Holmes Investment Properties, zugestimmt haben, die Position eines Direktors von Cariboo Gold Mines Plc zu übernehmen, wobei das Unternehmen deren Ernennung wie vom Handelsregister verlangt und im Einklang mit den Bestimmungen des Small Business, Enterprise and Employment Act 2015 ([britisches Gesetz über kleine Betriebe, Unternehmen und Anstellungen] nachfolgend "SBEEA" genannt) bestätigt hat. Durch ihre Ernennung wird der Vorstand gestärkt, während sich das Unternehmen neuen Herausforderungen stellt.

Durch diese Transaktion wird das Geschäftsangebot von Holmes Investment Properties ausgebaut, das als Immobiliengesellschaft für den Unternehmer David Lloyd im Zusammenhang mit dessen neuem Unternehmen namens "David Lloyd's Adventure Park" tätig ist. Herrn Lloyds neueste Unternehmung wird davon ebenfalls profitieren, weil Holmes Investment Properties nun aufgrund der Übernahme durch Cariboo Gold Mines Plc einen neuen Zugang zu den Kapitalmärkten hat, wobei auch Investoren die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen.

Holmes Investment Properties hat einen exklusiven Vertrag für die Finanzierung und den Bau der ersten zwölf Sport- und Freizeitzentren für das Unternehmen von Herrn Lloyd namens "David Lloyd's Adventure Parks" abgeschlossen. In seiner langen beruflichen Karriere hat Herr Lloyd bereits zwei Unternehmen mit einem Wert von mehreren Millionen Pfund gegründet: "David Lloyd Leisure" und - zusammen mit seinem Sohn Scott - "Next Generation Clubs". Darüber hinaus hat er vor nicht allzu langer Zeit eine neue Lücke auf dem Markt für Parks gefunden, die sämtliche Sport- und Übungsmöglichkeiten auf einmal bieten. In diesem Zusammenhang werden den Besuchern großartige Indoor- und Outdoortätigkeiten geboten. Der Plan sieht vor, dass die ersten Parks dieser Art bereits 2018 eröffnet werden sollen und der gesamte Bau der zwölf Parks 2021 abgeschlossen sein wird. Holmes Investment Properties ist Eigentümerin der Grundstücke und finanziert sowohl den Erwerb als auch den Bau der Parks. Nach Abschluss der Bauarbeiten rüstet "David Lloyd's Adventure Parks" die Einrichtungen aus und wird diese betreiben.

Martin Helme, CEO von Cariboo Gold Mines Plc, sagte diesbezüglich: "Wir sind der Ansicht, dass Herr David Lloyd einer der erfolgreichsten Unternehmer im Bereich von Sportstätten in Europa ist und er konzentriert sich nun auf den Aufbau einer einzigartigen und aufregenden Geschäftsaktivität, zu der die Menschen in Scharen strömen werden. Holmes Investment Properties, unsere Immobilienabteilung, verfügt über das entsprechende Know-how in den Bereichen Finanzierung und Entwicklung, weshalb es für Herrn Lloyd durchaus Sinn ergibt, uns mit diesem Teil des Prozesses zu betrauen."

Herr David Lloyd, Executive Chairman und Mehrheitsgesellschafter von "David Lloyd's Adventure Parks", erklärte in diesem Zusammenhang: "Ich bin absolut davon begeistert, dass mir die Gelegenheit geboten wird, meine Erfahrung in der Freizeitbranche einzubringen und diese auf eine neue Branche zu übertragen. Ich bin überzeugt, dass unsere Abenteuerparks ein großartiger Erfolg werden und Holmes Investment Properties hat sich in der Vergangenheit als perfekter Partner erwiesen."

Cariboo Gold Mines PLC

