DGAP-Adhoc: CO.DON AG: Anpassung der vorläufigen Geschäftszahlen 2019 (deutsch)

CO.DON AG: Anpassung der vorläufigen Geschäftszahlen 2019

DGAP-Ad-hoc: CO.DON AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

CO.DON AG: Anpassung der vorläufigen Geschäftszahlen 2019

29.04.2020 / 10:43 CET/CEST

CO.DON AG (ISIN: DE DE000A1K0227)

Anpassung der vorläufigen Geschäftszahlen 2019

Berlin / Teltow / Leipzig, 29. April 2020 - Im Zuge der fortgeführten

Arbeiten zur Aufstellung von Jahres- und Konzernabschluss für das

abgelaufene Geschäftsjahr 2019 der co.don Aktiengesellschaft, Teltow (ISIN

DE000A1K0227; WKN A1K022) (die "Gesellschaft") ergibt sich, im Wesentlichen

aufgrund der Neubewertung von der Gesellschaft begebener Wandel- und

Optionsschuldverschreibungen durch einen von der Gesellschaft beauftragten

externen Gutachter, ein höherer nicht-operativer Aufwand. Dieser erhöhte

Aufwand resultiert aus der Bewertung der Finanzinstrumente zu fortgeführten

Anschaffungskosten und deren Derivate zum beizulegenden Zeitwert. Dieser

durch die Neubewertung entstandene zusätzliche nicht-operative Aufwand war

in den am 21. Januar 2020 per Ad hoc-Mitteilung bekannt gemachten

vorläufigen Zahlen noch nicht berücksichtigt. In dieser Mitteilung hatte der

Vorstand nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von 6,8 Mio. EUR, ein

Konzernergebnis nach IFRS in Höhe von -9,9 Mio. EUR sowie einen

handelsrechtlichen Jahresfehlbetrag von 10,7 Mio. EUR in Aussicht gestellt.

Der Vorstand geht nunmehr davon aus, dass der Konzernumsatz voraussichtlich

6,9 Mio. EUR (2018: 5,7 Mio. EUR) und der handelsrechtliche Jahresfehlbetrag

voraussichtlich 11,5 Mio. EUR (2018: 8,8 Mio. EUR) betragen wird. Ohne

Berücksichtigung der Kosten für die im Oktober 2019 durchgeführte

Kapitalerhöhung liegt der handelsrechtliche Jahresfehlbetrag voraussichtlich

bei 10,4 Mio. EUR. Das Konzernergebnis nach IFRS wird sich voraussichtlich

auf -12,6 Mio. EUR (2018: -6,3 Mio. EUR) belaufen.

Alle Angaben sind vorläufig und ungeprüft. Die vollständigen finalen und

testierten Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2019 werden am 29. Mai 2020

veröffentlicht.

Mitteilende Person: Tilman Bur, Vorstand

Kontakt

Matthias Meißner

Director Corporate Communications

Investor Relations / Public Relations

T: +49 (0)30-240352330

F: +49 (0)30-240352309

E: ir@codon.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: CO.DON AG

Warthestraße 21

14513 Teltow

Deutschland

Telefon: 03328 43460

Fax: 03328 434643

E-Mail: info@codon.de

Internet: www.codon.de

ISIN: DE000A1K0227

WKN: A1K022

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,

Tradegate Exchange

EQS News ID: 1032463

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1032463 29.04.2020 CET/CEST

