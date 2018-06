DGAP-Adhoc: CONSUS Real Estate AG: CONSUS REAL ESTATE AG PLANT KAPITALERHÖHUNG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Consus Commercial Property":

CONSUS Real Estate AG: CONSUS REAL ESTATE AG PLANT KAPITALERHÖHUNG

DGAP-Ad-hoc: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

CONSUS Real Estate AG: CONSUS REAL ESTATE AG PLANT KAPITALERHÖHUNG

15.06.2018 / 00:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Consus Real Estate AG plant den Verkauf von bis zu 39,9 Mio. neuen

Aktien, um weiteres Wachstum zu finanzieren und ihre strategische

Flexibilität zu steigern

- CONSUS ist ein führender Wohnimmobilienentwickler mit Fokus auf die

deutschen Top 9 Städte mit einem breit diversifizierten

Entwicklungsportfolio von 49 Entwicklungsprojekten und einem

Gesamtentwicklungsvolumen von 5,3 Mrd. Euro.

- Zusätzlich hat das Management Projekte mit einem

Gesamtentwicklungsvolumen von 4,8 Mrd. Euro identifiziert.

- CONSUS beabsichtigt ihr Grundkapital durch die Ausgabe von bis zu

39,9 Mio. neuen Aktien zu erhöhen und damit den Streubesitz nach der

Kapitalerhöhung erheblich zu steigern.

- 68,6% Aktionär Aggregate Deutschland S.A. plant auf seine

Bezugsrechte für die neuen Aktien zu verzichten. Die neuen Aktien

werden in einer Privatplatzierung angeboten. Der Angebotspreis der

Privatplatzierung sowie der Bezugspreis werden im Rahmen eines

Bookbuilding-Verfahrens in Rahmen der Privatplatzierung ermittelt. Der

Angebots- und der Bezugspreis werden identisch sein. Dementsprechend

werden bis zu ca. 30% der neuen Aktien einem Claw-Back unterliegen.

- CONSUS beabsichtigt den Nettoerlös aus dem Angebot primär zur

Finanzierung des weiteren Wachstums ihres Entwicklungsgeschäfts und

zur Steigerung ihrer strategischen Flexibilität zu verwenden.

Berlin, [1]15. Juni 2018. Die Consus Real Estate AG ("CONSUS"), mit

dem Projektentwickler CG Gruppe der führende deutsche

Mietwohnungsprojektentwickler in den neun größten deutschen Städten,

beabsichtigt ihr Grundkapital durch die Ausgabe von bis zu 39,9 Mio.

neuen Aktien, aus dem genehmigten Kapital mit Bezugsrecht der

Altaktionäre und mit voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar

2017, gegen Bareinlage zu erhöhen. Basierend auf dem Schlusskurs vom

14. Juni 2018 (XETRA) würde der Bruttoerlös der Kapitalerhöhung ca.

300 Mio. Euro betragen.

CONSUS Großaktionär Aggregate Deutschland S.A., mit einer Beteiligung

von 68,6%, plant auf seine Bezugsrechte an den neuen Aktien zu

verzichten. Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung

institutionellen Investoren angeboten. Der Angebotspreis der neuen

Aktien in der Privatplatzierung sowie der Bezugspreis werden im Rahmen

eines Bookbuilding-Verfahrens in der Privatplatzierung ermittelt. Der

Angebots- und der Bezugspreis werden identisch sein. Dementsprechend

werden bis zu ca. 30% der Zuteilungen einem Claw-Back unterliegen.

Die Privatplatzierung von bis zu 39,9 Mio. Aktien an institutionelle

Investoren und die Zeichnungsfrist sollen nach Billigung und

Veröffentlichung des Prospekts beginnen. Die neuen Aktien sollen in

das Freiverkehrssegment m:access der Börse München und gleichzeitig in

das Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

aufgenommen werden.

Andreas Steyer, Vorstandsvorsitzender von CONSUS, hat sich

verpflichtet, die Kapitalerhöhung durch eine Kauforder von 2 Mio. Euro

zu unterstützen.

CONSUS beabsichtigt primär den Nettoerlös aus dem Angebot zur

Finanzierung des weiteren Wachstums ihres Entwicklungsgeschäfts und

zur Steigerung ihrer strategischen Flexibilität zu verwenden. Dies

beinhaltet (i) weitere Akquisitionen von zusätzlichen

Entwicklungsprojekten und (ii) ausgewählte ergänzende

Unternehmensakquisitionen. Weiters ist die Gesellschaft bestrebt, die

Nettoverschuldung durch die Rückzahlung von höher verzinsten

Finanzverbindlichkeiten aus vorangegangenen Akquisitionen sowie durch

ihr Forward-Sales-Geschäftsmodell organisch zu reduzieren.

CONSUS strebt mittelfristig ein Run-Rate-EBIT (pre-PPA) von ca. 300

Mio. Euro bei einer realisierten EBIT pre-PPA-Marge von 20% für das

bestehende und voll finanzierte Entwicklungsportfolio an. Ein Run-Rate

Return of Capital Employed (ROCE) von ca. 30% ist für das

Entwicklungsgeschäft anvisiert. Die Gesellschaft hat sich des Weiteren

zum Ziel gesetzt, ein Run-Rate Net Leverage

(Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBIT pre-PPA) von ca. 3,0x zu erreichen

und verweist mit den kürzlich bekannt gegebenen Q1 2018 Finanzzahlen

auf eine starke Entschuldungsdynamik.

Pressekontakt:

RUECKERCONSULT GmbH

Peter Dietze-Felberg

Wallstrasse 16, 10179 Berlin

+49 (0)30 28 44 987-62

consus@rueckerconsult.de

CONSUS Real Estate AG

Andreas Steyer, CEO

[2]a.steyer@consus.ag

Über Consus Real Estate AG

Die Consus Real Estate AG ("CONSUS") mit Hauptsitz in Berlin, ist mit

ihrer Tochter, der CG Gruppe, ein führender deutscher

Wohnimmobilienentwickler in den deutschen Top 9 Städten. CONSUS

konzentriert sich auf institutionelle Forward-Sales sowie auf

Digitalisierung und industrielle Serienfertigung entlang der gesamten

Wertschöpfungskette und kann hier auf eine starke Erfolgsbilanz

verweisen. Die Aktie der Consus Real Estate AG sind in das m:access

Segment des Freiverkehrs der Börse München einbezogen und werden über

XETRA in Frankfurt gehandelt.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder

übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf

von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der Consus Real Estate AG

("CONSUS") in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien,

Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot

gesetzlich unzulässig ist dar.

Die Wertpapiere der CONSUS dürfen in den Vereinigten Staaten von

Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder einer Ausnahmeregelung

von der Registrierungspflicht nach dem U.S. Securities Act of 1933 in

der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") angeboten oder

verkauft werden. Die Wertpapiere der CONSUS wurden und werden nicht

nach dem Wertpapiergesetz registriert. Ein öffentliches Angebot der

Wertpapiere in den USA findet nicht statt. Jeder Verkauf der in dieser

Mitteilung erwähnten Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten

von Amerika erfolgt ausschließlich an "qualifizierte institutionelle

Käufer" im Sinne von Rule 144A des Securities Act.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt

ausschließlich mittels und auf der Grundlage eines zu

veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung über

die öffentlich angebotenen Wertpapiere der CONSUS sollte nur auf der

Grundlage des Wertpapierprospekts getroffen werden. Der

Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht

und ist kostenlos bei der Consus Real Estate AG, Kurfürstendamm

188-189, 10707 Berlin, Deutschland, oder auf der Website der CONSUS

erhältlich.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen

verteilt und richtet sich nur an Personen, die (i) Investment

Professionals im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils

gültigen Fassung) (die "Order") oder (ii) Personen sind, die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Companies,

nicht eingetragene Vereinigungen usw.) (alle diese Personen zusammen

werden als "Relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument richtet

sich nur an Relevante Personen und darf nicht von Personen, die keine

Relevanten Personen sind, verwendet werden. Jede Investition oder

Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur

Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen

getätigt.

15.06.2018 CET/CEST

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: CONSUS Real Estate AG

Kurfürstendamm 188-189

10707 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300

E-Mail: info@consus.ag

Internet: www.consus.ag

ISIN: DE000A2DA414

WKN: A2DA41

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

695647 15.06.2018 CET/CEST

°