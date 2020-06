DGAP-Adhoc: CONSUS Real Estate AG: ADO Properties S.A. erwirbt Kontrolle (deutsch)

CONSUS Real Estate AG: ADO Properties S.A. erwirbt Kontrolle

^

Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

CONSUS Real Estate AG: ADO Properties S.A. erwirbt Kontrolle

29.06.2020 / 06:56 CET/CEST

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, 29. Juni 2020 - ADO Properties S.A. ("ADO") hat heute mitgeteilt,

dass ADO seine Kaufoption zum Erwerb der Kontrolle über Consus Real Estate

AG (die "Gesellschaft") ausgeübt hat. ADO beabsichtigt außerdem zu gegebener

Zeit allen verbleibenden Minderheitsaktionäre der Gesellschaft ein

freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot ebenfalls zu 0,2390x ADO-Aktien für

jede Aktie der Gesellschaft (das für eine Bezugsrechtskapitalerhöhung

anzupassen ist) zu unterbreiten.

Die Gesellschaft erwartet, dass der Kontrollerwerb durch ADO zu einem

Kontrollwechsel nach Maßgabe der Bedingungen der vorrangig besicherten

Anleihe der Gesellschaft in Höhe von 450 Mio. EUR 9,625 % mit Fälligkeit

2024 (die "Besicherte Anleihe") und der Wandelanleihe der Gesellschaft in

Höhe von 200 Mio. EUR 4,00 % mit Fälligkeit 2022 (die "Wandelanleihe")

führen wird. Die Gesellschaft wird alle nach den Bedingungen der Besicherten

Anleihe und der Wandelanleihe erforderlichen Mitteilungen veröffentlichen.

ADO hat weiterhin angekündigt, dass die Unternehmensstrategie der

Gesellschaft geändert werden soll, damit sich die Gesellschaft als Teil der

zusammengeführten Gruppe auf build-to-hold konzentriert. Im Rahmen der

angepassten Unternehmensstrategie geht die Gesellschaft davon aus, dass

bestimmte derzeit für 2020 geplante Forward Sales und Upfront Sale, die zu

den Ergebnissen der Gesellschaft für das Jahr 2020 beigetragen hätten, nicht

durchgeführt werden. Aus diesem Grund widerruft das Unternehmen die Prognose

eines bereinigten EBITDA von ca. 450 Mio. EUR für das Jahr 2020.

Nach Abwicklung Kaufoption und Kontrollerwerb durch ADO werden Andreas

Steyer (CEO) und Benjamin Lee (CFO) die Gesellschaft verlassen und diese

während einer Übergangszeit weiterhin unterstützen.

Kontakt:

Investor Relations

Telefon +49 30 965 357 90264

investors@consus.ag

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die Consus

Die Consus Real Estate AG ('Consus'), mit Hauptsitz in Berlin, ist der

führende Immobilienentwickler in den Top 9 Städten in Deutschland. Das

Entwicklungsportfolio der Consus hatte zum 31. März 2020 einen

Bruttoentwicklungswert (GDV) von 12,3 Mrd. Euro. Der pro-forma GDV beträgt

unter Berücksichtigung der beiden im Mai 2020 vermeldeten Transaktionen 8,0

Mrd. Euro. Consus konzentriert sich auf die Entwicklung von Quartieren und

den standardisierten Geschosswohnungsbau, die durch Forward Sales an

institutionelle Investoren verkauft werden. Aufgrund der eigenen

Baukompetenz und der Digitalisierung von Bauprozessen agiert Consus entlang

der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung. Die Realisierung

der Projekte von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe, die

Immobilienverwaltung und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen

erbringt Consus durch ihre Tochtergesellschaften Consus RE AG und Consus

Swiss Finance AG. Die Aktien der Consus sind in das Scale Segment der

Frankfurter Wertpapierbörse und das m:access Segment der Börse München

einbezogen und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt.

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument und die Informationen, die in ihm enthalten sind, erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ('Securities Act') registriert und ohne eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die registriert wurden oder gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities

Act.

Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die § 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder den Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden werden. Dieses Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Order') haben, oder (iii) 'high net worth companies, unincorporated associations' und andere Körperschaften, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten Personen als 'Relevante Personen' bezeichnet). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese Mitteilung oder ihres Inhalts vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Dieses Dokument (oder auch Teile davon) darf bzw. dürfen ohne vorherige Zustimmung der Gesellschaft nicht veröffentlicht, wiedergegeben, verteilt oder in sonstiger Weise Dritten zur Verfügung gestellt

werden.

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen betreffend die Gesellschaft können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbs­situation, Risiken aus der Entwicklung auf den Finanzmärkten, Wechselkursschwankungen sowie Änderungen in nationalen und internationalen Gesetzen und Verordnungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Gesetze und Verordnungen, sowie andere Faktoren. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu

aktualisieren.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: CONSUS Real Estate AG

Kurfürstendamm 188-189

10707 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300

E-Mail: info@consus.ag

Internet: www.consus.ag

ISIN: DE000A2DA414

WKN: A2DA41

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München

(m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

°