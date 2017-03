DGAP-Adhoc: CENIT AG übernimmt den französischen Software-Implementierungsspezialisten Keonys (deutsch)

CENIT AG übernimmt den französischen Software-Implementierungsspezialisten Keonys

Stuttgart, 22. März 2017 - Die CENIT AG, Stuttgart, (ISIN: DE0005407100) hat heute einen Kaufvertrag über den Erwerb sämtlicher Anteile an der Keonys S.A.S., Paris, einem der führenden europäischen Referenzpartner für die Software-Integration in den Bereichen Product Lifecycle Management (PLM) sowie 3D-Design auf Basis der Softwareprodukte von Dassault Systèmes, abgeschlossen. Den Kaufpreis in Höhe von rund 6 Mio. Euro wird CENIT aus den bestehenden liquiden Mitteln finanzieren. Der Erwerb steht noch unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen.

