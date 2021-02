DGAP-Adhoc: CANCOM SE: CANCOM SE erzielt nach starkem vierten Quartal 2020 ein EBITDA von 123,1 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2020 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

CANCOM SE: CANCOM SE erzielt nach starkem vierten Quartal 2020 ein EBITDA von 123,1 Mio.



Euro für das Geschäftsjahr 2020

DGAP-Ad-hoc: CANCOM SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

CANCOM SE: CANCOM SE erzielt nach starkem vierten Quartal 2020 ein EBITDA

von 123,1 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2020

03.02.2021 / 18:14 CET/CEST

München, 03.02.2021 - Nach einem starken vierten Quartal, in dem besonders

das margenstarke Servicegeschäft nachgefragt wurde, rechnet CANCOM nach den

heute vorliegenden, vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2020

mit einem EBITDA von rund 123,1 Mio. Euro (Vorjahr: 119,3 Mio. Euro). Damit

wird die aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2020 vom 27. Oktober

2020, die ein EBITDA von 110 bis 115 Mio. Euro erwartet hatte, deutlich

übertroffen.

Der Umsatz im vierten Quartal liegt bei rund 467,8 Mio. Euro (Vorjahr: 422,8

Mio. Euro), was einer Umsatzsteigerung von 10,6 Prozent gegenüber dem

Vorjahresquartal entspricht. Das EBITDA liegt bei rund 45,4 Mio. Euro

(Vorjahr: 32,0 Mio. Euro), die EBITDA-Marge bei 9,7 Prozent, die Steigerung

des EBITDA gegenüber dem Vorjahresquartal beträgt 41,9 Prozent.

Weitere Angaben zu den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 wird

CANCOM am 4. Februar 2021 bekannt geben. Die testierten vollständigen Zahlen

für das Geschäftsjahr 2020 wird CANCOM am 30. März 2021 veröffentlichen.

Die Definition des EBITDA ist im Geschäftsbericht 2019 auf Seite 22

veröffentlicht.

Mitteilendes Unternehmen:

CANCOM SE, Erika-Mann-Straße 69, 80636 München

ISIN DE0005419105, Frankfurter Wertpapierbörse (TecDAX, SDAX, Prime

Standard)

Kontakt/Mitteilende Person:

Florian Mangold, Specialist Investor Relations

+49 (0)89 54054-5511

florian.mangold@cancom.de

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über CANCOM

Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM Unternehmen in die

digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT

zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster

Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und

dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT

von A bis Z aus einer Hand.

Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung,

Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der

umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen

Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen

Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator

und Service Provider liefert das Unternehmen ein Leistungs- und

Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud

Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder

As-a-Service-Angebote umfasst.

Die weltweit über 4.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe

und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und

Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien,

Großbritannien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Rudolf Hotter (CEO)

und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in

München. CANCOM erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1,5 Milliarden

Euro und die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter

Wertpapierbörse im MDAX und TecDAX notiert (ISIN DE0005419105).

°