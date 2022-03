DGAP-Adhoc: Burkhalter Gruppe schliesst 2021 mit sehr guten Ergebnissen ab und beantragt die Fusion mit der poenina holding ag (deutsch)

Burkhalter Gruppe schliesst 2021 mit sehr guten Ergebnissen ab und beantragt die Fusion mit der poenina holding ag

^

Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Fusionen & Übernahmen

Burkhalter Gruppe schliesst 2021 mit sehr guten Ergebnissen ab und beantragt

die Fusion mit der poenina holding ag

31.03.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Der zuversichtliche Ausblick des Managements zum Halbjahr 2021 hat sich

bestätigt. Das anvisierte Ziel, die Zahlen des ebenfalls erfolgreich

verlaufenen Geschäftsjahrs 2019 zu übertreffen, wurde mit einem Gewinn pro

Aktie in der Höhe von CHF 3.99 (Vorjahr CHF 2.43, 2019 CHF 3.72) erreicht.

Dieser Erfolg veranlasst den Verwaltungsrat, der am 31. Mai 2022

stattfindenden Generalversammlung eine Dividende von CHF 3.80 (Vorjahr CHF

2.40, 2019 CHF 3.70) pro Aktie zu beantragen. Da die Fusionsprüfungen mit

der poenina holding ag zu einem positiven Abschluss gekommen sind, wird an

der erwähnten Generalversammlung auch über den Zusammenschluss der beiden

Unternehmen abgestimmt.

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 sind erfreulich: Der Gewinn pro

Aktie beträgt CHF 3.99 (Vorjahr CHF 2.43, 2019 CHF 3.72), das

Betriebsergebnis (EBIT) CHF 29.3 Mio. (Vorjahr CHF 18.7 Mio., 2019 CHF 27.3

Mio.), das Konzernergebnis CHF 23.9 Mio. (Vorjahr CHF 14.6 Mio., 2019 CHF

22.3 Mio.). Der Umsatz liegt bei CHF 539.5 Mio. (Vorjahr CHF 497.6 Mio.,

2019 CHF 505.9 Mio.).

Weiter an Stärke gewonnen

Durch den Kauf der Tabelec Force et Commandes SA in Aclens (VD) am 29. März

2021, der Mérinat SA in Vevey (VD) am 1. Juli 2021 und der Elektrohüs AG in

Susten (VS) am 3. Januar 2022 konnte die Burkhalter Gruppe ihr Netzwerk auf

49 Unternehmen an 108 Standorten vergrössern.

Beantragung einer Dividendenauszahlung

Der Verwaltungsrat plant, der am 31. Mai 2022 stattfindenden

Generalversammlung die Auszahlung einer Dividende in Höhe von CHF 3.80

brutto (Vorjahr CHF 2.40, 2019 CHF 3.70) pro Aktie zu beantragen.

Prüfungsergebnisse in Bezug auf Fusion positiv

Wie am 19. Januar 2022 angekündigt, wurde im Hinblick auf die

Energiestrategie 2050 und die damit anstehenden Gebäudesanierungsmassnahmen

ein Zusammenschluss mit der Poenina Gruppe geprüft. Aufgrund der positiven

Prüfungsergebnisse hat der Verwaltungsrat der Burkhalter Holding AG am 30.

März 2022 einen Fusionsvertrag unterzeichnet. Er wird der Generalversammlung

vom 31. Mai 2022 beantragen, diesen zu genehmigen.

Die Burkhalter Gruppe ist bisher durch den Kauf anderer

Elektrotechnik-Unternehmen gewachsen. Durch die Fusion mit der poenina

holding ag erweitert sie ihr Angebotsspektrum durch Dienstleistungen aus den

Bereichen Sanitär-, Heizungs-, Kälte-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die

anhaltend hohe Bautätigkeit und der dringende Sanierungsbedarf von Gebäuden

hinsichtlich Energieeffizienz führen zu weiterem Wachstumspotenzial.

Absorptionsfusion

Unter der Voraussetzung, dass die ordentliche Generalversammlung der poenina

holding ag am 30. Mai 2022 und die ordentliche Generalversammlung der

Burkhalter Holding AG der geplanten Fusion zustimmen, beantragt der

Verwaltungsrat der Burkhalter Holding AG die Schaffung neuer Aktien der

Burkhalter Holding AG mittels Erhöhung des Aktienkapitals um CHF 169 098.64

von CHF 239 925.96 auf neu CHF 409 024.60 durch Ausgabe von 4 227 466 voll

zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.04, unter Ausschluss

des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre. Die neuen Aktien werden zum

Umtausch der bisherigen Aktien der poenina holding ag verwendet. Beim

Umtausch erhalten Poenina-Aktionäre somit pro Aktie mit einem Nennwert von

CHF 0.10 jeweils 0.73 Namenaktien von Burkhalter mit einem Nennwert von je

CHF 0.04.

Die neuen Namenaktien sind an der SIX Swiss Exchange zu kotieren und

erstmals für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr

dividendenberechtigt.

Pro-forma-Finanzkennzahlen (ungeprüft)

Burkhalter und Poenina erzielten im vergangenen Jahr auf Pro-forma-Basis

einen Betriebsertrag von rund CHF 930 Mio., einen EBIT von rund CHF 50 Mio.

sowie einen Gewinn von rund CHF 40 Mio. Die noch nicht veröffentlichten,

geprüften Pro-forma-Finanzinformationen können aufgrund allfälliger

Pro-forma-Anpassungen davon abweichen.

Unterlagen zur Fusion für Aktionäre

Der Fusionsvertrag, der Fusionsbericht und der Bericht des gemeinsamen

Fusionsprüfers, alle datierend vom 30. März 2022, sowie die Jahresrechnungen

und Lage- respektive Jahresberichte der Burkhalter Holding AG und der

poenina holding ag der letzten drei Jahre liegen ab 31. März 2022, Montag

bis Freitag, 09.00 bis 17.00 Uhr (MESZ), am Sitz der Gesellschaft auf und

können dort bestellt werden.

Fairness Opinion

Die finanzielle Angemessenheit des Umtauschverhältnisses wurde durch eine

unabhängig erstellte Fairness Opinion der IFBC AG, Zürich, bestätigt. Sie

kann unter

https://www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen

abgerufen werden.

Ausblick

Unter der Annahme, dass die Fusion mit der poenina holding ag zustande

kommt, wird die Burkhalter Gruppe zur Gesamtanbieterin von

gewerkübergreifenden Gebäudetechnik-Dienstleistungen, die mit rund 4600

Mitarbeitenden und rund 80 Gruppengesellschaften an rund 150 Standorten in

der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein vertreten ist. Der Marktauftritt

wird - unter Wahrung der Wiedererkennung - dem erweiterten

Dienstleistungsangebot angepasst.

Durch die Fusion soll der Verwaltungsrat um Diego Brüesch, als Vertreter von

Poenina, erweitert werden. Das Management der Burkhalter Gruppe, seit 1.

Januar 2022 bestehend aus Zeno Böhm, CEO, und Urs Domenig, CFO, sowie die

Geschäftsführung der Gruppengesellschaften von Burkhalter und Poenina

bleiben bestehen. Der derzeitige CEO von Poenina, Christoph Arnold, wird die

Gruppengesellschaften von Poenina auch nach der erfolgten Fusion leiten und

Teil des Managements der Burkhalter Gruppe werden. Alle Mitarbeitenden

werden übernommen und neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

Dank an die Mitarbeitenden

Das Management der Burkhalter Gruppe dankt den rund 3200 Mitarbeitenden, die

sich engagiert für den Erfolg des Unternehmens einsetzen.

Geschäftsbericht 2021

Der Geschäftsbericht 2021 der Burkhalter Gruppe, bestehend aus den beiden

Publikationen «Finanzielle Berichterstattung 2021» und «Porträt 2021», kann

heruntergeladen werden unter:

https://www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen

BILANZ-MEDIENKONFERENZ Donnerstag, 31. März 2022 von 08:30 - 10:00 Uhr

Park Hyatt, Beethoven-Strasse 21, 8002 Zürich Unterlagen:

[1]https://www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen

1.

https://www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen

Medienmitteilung als PDF hier herunterladen

Weitere Auskünfte:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Kommunikation, Nachhaltigkeit und

Investor Relations

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch

www.burkhalter.ch

Die Burkhalter Gruppe ist führende Anbieterin von

Elektrotechnik-Dienstleistungen am Bauwerk und mit fast 50

Gruppengesellschaften an über 100 Standorten in der Schweiz vertreten. Per

31.12.2021 erzielte sie ein Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 29.3 Mio., ein

Konzernergebnis von CHF 23.9 Mio. sowie einen Umsatz von CHF 539.5 Mio. und

beschäftigte 3157 Mitarbeitende (FTE, davon 703 Lernende). Der Hauptsitz der

Gruppe befindet sich in Zürich. Die Burkhalter Holding AG ist an der SIX

Swiss Exchange kotiert (Tickersymbol BRKN, Valorennummer 21225580, ISIN

CH0212255803).

Elektrotechnik beginnt beim Elektrizitätswerk und umfasst sämtliche Prozesse

bis zur Steuerung von elektrischen Anlagen und Maschinen beim

Endverbraucher. Als führende Anbieterin von Elektrotechnik am Bauwerk in der

Schweiz realisieren wir in hoher Qualität und präziser Ausführung das

gesamte Spektrum an Dienstleistungen: Installationen, Schaltanlagen, Service

und Unterhalt, Telematik, Automation und Security). Kurzum: 360° Schweizer

Elektrotechnik.

Kennen Sie schon unseren Nachhaltigkeitsbericht 2020/2021?

https://www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen,

Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen hängen von

gewissen Risiken und Unsicherheiten ab, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnisse,

Leistungen oder Ereignisse wesentlich abweichen. Die in dieser

Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den

heutigen Ansichten und Annahmen der Burkhalter Holding AG. Die Burkhalter

Holding AG übernimmt ferner keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu

aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Medienmitteilung stellt keine Werbung,

Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner

Jurisdiktion dar. Diese Medienmitteilung dient Informationszwecken. Sie

stellt keine Empfehlung und kein Angebot sowie keine Aufforderung zum Kauf

von Aktien beziehungsweise keine Werbung zum Kauf von Aktien der Burkhalter

Holding AG und/oder der poenina holding ag in irgendeiner Jurisdiktion dar.

Sie gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über

die Finanzdienstleistungen (FIDLEG).

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Burkhalter Holding AG

Hohlstrasse 475

8048 Zürich

Schweiz

Internet: www.burkhalter.ch

ISIN: CH0212255803

Valorennummer: 21225580

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1316311

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1316311 31.03.2022 CET/CEST

°