DGAP-Adhoc: Bilfinger SE: ENA Investment Capital erhöht seine Beteiligung auf 12,00% am Grundkapital (deutsch)

Bilfinger SE: ENA Investment Capital erhöht seine Beteiligung auf 12,00% am Grundkapital

DGAP-Ad-hoc: Bilfinger SE / Schlagwort(e): Transaktion eigene

Aktien/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Bilfinger SE: ENA Investment Capital erhöht seine Beteiligung auf 12,00% am

Grundkapital

07.11.2020 / 17:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die ENA Investment Capital LLP, London, Vereinigtes Königreich, hat nach

eigener Mitteilung die Beteiligung am 6.11.2020 durch ENA Opportunity Master

Fund LP, infolge der Beendigung eines Differenzkontrakts, auf über 10%

erhöht und hält nun insgesamt 12,00% am Grundkapital und an Stimmrechten

(genau: 5.305.536 Aktien) an der Bilfinger SE, Mannheim, Deutschland.

In den vorigen Meldungen an die Gesellschaft wurden per 20.07.2020 8,67%

Anteil Stimmrechte und 5,65% in Instrumenten bezüglich der Bilfinger SE,

d.h. in Summe 14,33% gemeldet.

Nun wurden - mit einem Zwischenschritt per 2.11.2020 (7,57% Anteil

Stimmrechte und 4,46% in Instrumenten) - per 6.11.2020 die oben genannten

12,00% Anteil Stimmrechte und 0,00% an Instrumenten gemeldet.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Bilfinger SE

Oskar-Meixner-Straße 1

68163 Mannheim

Deutschland

Telefon: +49 (0621) 459-0

Fax: +49 (0621) 459-23 66

E-Mail: ir@bilfinger.com

Internet: http://www.bilfinger.com

ISIN: DE0005909006

WKN: 590900

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg

EQS News ID: 1146342

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1146342 07.11.2020 CET/CEST

