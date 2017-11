DGAP-Adhoc: Befesa S.A. legt finalen Angebotspreis auf EUR 28.00 fest (deutsch)

Befesa S.A. legt finalen Angebotspreis auf EUR 28.00 fest

Befesa S.A. legt finalen Angebotspreis auf EUR 28,00 fest

Ratingen, 2. November 2017

Befesa S. A. ("Befesa" oder das "Unternehmen"), ein führender europäischer Anbieter von Umweltdienstleistungen für die sekundäre Stahl- und Aluminiumindustrie, und der derzeitige Eigentümer, Fonds, die durch das Private Equity Unternehmen Triton ("Triton" oder der "abgebende Aktionär") beraten werden, haben den finalen Angebotspreis auf EUR 28,00 je Aktie festgesetzt. Die Befesa-Aktien werden voraussichtlich ab dem 3. November 2017 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel BFSA und der ISIN LU1704650164 gehandelt.

Im Rahmen des Börsengangs werden insgesamt 14.308.000 Stammaktien aus dem Besitz des abgebenden Aktionärs platziert. Darüber hinaus wurden bis zu 2.146.200 Stammaktien aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs zur Deckung potenzieller Mehrzuteilungen zur Verfügung gestellt ("Greenshoe-Option"). Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich das gesamte Angebotsvolumen auf EUR 461 Millionen. Nach Umwandlung der vom abgebenden Aktionär gehaltenen 20.633 Verzugsaktien der Klasse A in Stammaktien und bei einem Angebotspreis in Höhe von EUR 28,00 je Aktie wird die sich Gesamtzahl ausstehender Stammaktien auf 34.066.705 belaufen. Die gesamte Marktkapitalisierung von Befesa wird EUR 954 Millionen betragen. Der Streubesitz wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 48,3% betragen.

Über Befesa

Befesa ist ein führender internationaler Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Standorten in Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich und Großbritannien sowie in der Türkei und Südkorea. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling verwaltet und recycelt Befesa jährlich mehr als 1.300.000 Tonnen Reststoffe und produziert mehr als 600.000 Tonnen neue Materialien. Diese bringt Befesa wieder auf den Markt und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com

Medienkontakt: Max Hohenberg E-Mail: max.hohenberg@cnc-communications.com Mobil: +49 172 899 6264

Maximilian Karpf E-Mail: maximilian.karpf@cnc-communications.com Mobil: +44 7970 716 953

Investor Relations:

Rafael Pérez E-Mail: irbefesa@befesa.com Befesa Management Services GmbH Balcke-Dürr-Allee 1 40882 Ratingen Deutschland (Germany)

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der " Securities Act") registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, außer auf Basis des Vorliegens einer Ausnahme zur Registrierungspflicht nach dem Securities Act oder im Rahmen von Rechtsgeschäften, die einer Registrierung nach dem Securities Act nicht unterliegen. Es wird kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten oder anderswo stattfinden, außer in Deutschland.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von "investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies, unincorporated associations, etc.") oder die unter eine andere Ausnahme der Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick auf Vertrauen auf diese Mitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit Relevanten Personen abgewickelt.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot (in Deutschland) erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospekts im Sinne der Richtlinie 2003/71EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die "Prospektrichtlinie"). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere des Unternehmens sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist beim Unternehmen, Befesa S.A., 2C rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg sowie im Internet unter www.Befesa.com kostenfrei erhältlich.

Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussage" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen", oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten eine Rahe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des Industriezweigs in dem sie tätig ist, grundlegen anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Das Unternehmen wird die hier veröffentlichten zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen.

Im Zusammenhang mit diesem Angebot handeln die Joint Bookrunner ausschließlich für Befesa und Triton. In Bezug auf das Angebot werden die Joint Bookrunner keine andere Person als ihren jeweiligen Kunden betrachten. Im Rahmen dieses Angebots tragen die Joint Bookrunner für niemanden außer Befesa und Triton Verantwortung für die ihren Kunden gewährten Sicherheiten oder für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Mitteilung oder irgendeine andere Angelegenheit, auf die hierin verwiesen wird.

02.11.2017 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: Befesa S.A. Balcke-Dürr-Allee 1 40882 Ratingen Deutschland E-Mail: irbefesa@befesa.com Internet: www.befesa.com ISIN: LU1704650164 WKN: A2H5Z1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Tradegate Exchange

Notierung vorgesehen / intended to be listed (Frankfurt, Prime Standard)

02.11.2017 CET/CEST

