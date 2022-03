DGAP-Adhoc: Beaconsmind AG: Planmäßige Beendigung der Notiz im Marktsegment Direct Market Plus der Wiener Börse (deutsch)

Beaconsmind AG: Planmäßige Beendigung der Notiz im Marktsegment Direct Market Plus der Wiener Börse

Beaconsmind AG: Planmäßige Beendigung der Notiz im Marktsegment Direct

Market Plus der Wiener Börse

17.03.2022 / 18:31 CET/CEST

beaconsmind AG: Planmäßige Beendigung der Notiz im Marktsegment Direct

Market Plus der Wiener Börse

Zürich, Schweiz - 17. März 2022 - Die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 -

Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based

Marketing (LBM) & Analytics, gibt bekannt, dass sie plangemäß die Notierung

ihrer Aktien im Marktsegment Direct Market Plus der Wiener Börse mit

Handelsschluss 18.3.2022 beendet. Die Aktien von beaconsmind bleiben

weiterhin an der Euronext in Paris gelistet. Darüber hinaus strebt

beaconsmind, wie angekündigt, die Zulassung ihrer Aktien zum Handel im

Marktsegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse an. Ein entsprechender

Antrag wird zeitnah gestellt.

Über beaconsmind

Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier

auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich

Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die

Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der

Software Suite eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal

zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können

Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und

so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft

(ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren im Segment Direct Market Plus

an der Wiener Börse sowie an der Euronext in Paris.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com

Kontakt Unternehmen beaconsmind Kontakt für Wirtschaftsund

AG, Stäfa (Schweiz) Max Weiland, Finanzpresse edicto GmbH, Frankfurt

Gründer & CEO (Deutschland) Axel Mühlhaus/Doron

[1]maxweiland@beaconsmind.com Kaufmann [1]beaconsmind@edicto.de

Tel.: +41 44 380 73-73 1. Tel.: +49 69 905 505-54 1.

mailto:maxweiland@beaconsmind. mailto:beaconsmind@edicto.de

com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Beaconsmind AG

Seestrasse 3

8712 Stäfa

Schweiz

Internet: www.beaconsmind.com

ISIN: CH0451123589

Börsen: Wiener Börse (Dritter Markt (MTF))

