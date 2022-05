DGAP-Adhoc: Bauwerk Group AG: Stärkung der Präsenz im nordamerikanischen Parkettmarkt mit der Akquisition von Somerset Hardwood Flooring (deutsch)

Bauwerk Group AG: Stärkung der Präsenz im nordamerikanischen Parkettmarkt mit der Akquisition von Somerset Hardwood Flooring

St. Margrethen (CH), 02.05.2022.

Die Bauwerk Group übernimmt per 01.05.2022 Somerset Hardwood Flooring mit

Sitz in Somerset, Kentucky (USA). Mit der Akquisition stärkt die Bauwerk

Group ihr globales Profil und erringt eine verstärkte Position auf den

attraktiven Parkettmärkten in den USA und Kanada. Die Übernahme zeichnet

sich durch einen stark komplementären Charakter der beiden Firmen aus.

Somerset Hardwood Flooring verfügt über eine etablierte Marke und

Marktposition in den USA mit einer starken Präsenz in den relevanten

Verkaufskanälen. Bekannt für sein Massivparkett wird Somerset Hardwood

Flooring vom Know-how der Bauwerk Group im Bereich Mehrschichtparkett

profitieren können. Zudem werden die Firmen auch von der gemeinsamen

Spezialisierung auf Holzfussböden, der gemeinsamen DNA in deren Produktion

und der beidseitigen Ausrichtung auf Qualitätsprodukte einen Nutzen ziehen.

Das kombinierte Unternehmen etabliert sich als ein globaler Marktführer im

Bereich Qualitätsparkett mit einem geographisch breit abgestützten Umsatz

von rund CHF 400 Mio. bei einer Produktion von über 11.5 Millionen

Quadratmetern.

«Mit Somerset Hardwood Flooring haben wir den idealen Partner für die

US-Expansion der Bauwerk Group gefunden. All die Anforderungen, die wir an

eine Akquisition gestellt haben, wie eine gute Marktpositionierung, eigene

Produktion und die Verbundenheit bzgl. Werten und Mitarbeitenden trifft auf

Somerset Hardwood Flooring zu» hält Patrick Hardy, CEO und President der

Bauwerk Group AG fest und führt weiter aus: «Wir freuen uns, die

Erfolgsgeschichte von Somerset Hardwood Flooring weiterführen zu können.»

«Beide Parteien bringen wichtige Erfolgsfaktoren mit, welche in Kombination

den nächsten Schritt für beide Firmen ermöglichen werden» urteilt Somerset

Hardwood Flooring Eigentümer Steve Merrick über die Transaktion. «Unter der

Ägide der Bauwerk Group wird Somerset Hardwood Flooring seine Stärken weiter

ausspielen und akzentuieren können», ist Gründer Steve Merrick überzeugt.

Die Marke Somerset Hardwood Flooring bleibt bestehen und ergänzt die

weiteren Marken im Portfolio der Bauwerk Group (Bauwerk Parkett und Boen),

wobei alle drei Marken ihre jeweiligen regionalen Schwerpunkte und

Produktidentitäten beibehalten. Die Bauwerk Group kann bei Somerset Hardwood

Flooring auf das bewährte Management Team vertrauen, angeführt vom

langjährigen Verkaufsleiter von Somerset Hardwood Flooring, Paul Stringer,

welcher neu als CEO von Somerset amten wird.

Die Parteien vereinbarten Stillschweigen über die finanziellen Details der

Transaktion.

Über Bauwerk Group AG

Die Bauwerk Group AG gehört mit rund CHF 300 Mio. Umsatz und 1'600

Mitarbeitenden zu den führenden Unternehmen der europäischen Parkettbranche.

Zum Portfolio der Gruppe gehören die Marken Bauwerk Parkett und Boen. Die

Gruppe mit Hauptsitz in St. Margrethen (CH) betreibt Produktionsstandorte in

der Schweiz, Litauen und Kroatien.

Über Somerset Hardwood Flooring Inc.

Seit der Gründung 1990 durch Steve Merrick etablierte sich Somerset Hardwood

Flooring Inc. als einer der renommiertesten Hersteller von Parkettböden in

den USA. Die Produktion erfolgt am Stammwerk in Somerset (Kentucky, US) und

der Produktionsstätte in Crossville (Tennessee, US) mit landesweitem

Vertrieb durch die führenden Distributoren in den USA.

Kontakt

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:

Pia Kautz (Communications Manager)

Pia.Kautz@bauwerk-group.com

+41 71 747 74 38

