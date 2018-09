DGAP-Adhoc: Bauwerk Boen Group mit erneut verbesserter Profitabilität (deutsch)

Bauwerk Boen Group mit erneut verbesserter Profitabilität

Die Bauwerk Boen Group vermochte den währungsbereinigten Umsatz im ersten

Halbjahr 2018 trotz leichten Volumenrückgangs zu halten. Dies dank weiterhin

konsequent durchgesetzten Preiserhöhungen zur Kompensation von steigenden

Materialkosten sowie weiteren Produktmixverbesserungen hin zu

grossformatigen Dielen mit feineren Sortierungen. Effizienzverbesserungen in

den Werken in Litauen und St. Margrethen sowie der Abschluss des Ausbaus der

hochmodernen Parkettfabrik in Kroatien resultierten in erneut verbesserten

Gewinnmargen. Während der Umsatz um 5% auf CHF 151 Mio. gesteigert werden

konnte, betrug das Wachstum beim EBITDA und EBITA 12%, resp. 10%. Das

Unternehmensergebnis von CHF 7.0 Mio. lag ebenfalls signifikant über der

Vorjahresperiode (1H 2017: CHF 5.8 Mio., +20.7%). Die Bauwerk Boen Group ist

zuversichtlich, mit den nun nachhaltig greifenden Massnahmen im laufenden

Geschäftsjahr einen Umsatz von über CHF 295 Mio. sowie eine EBITDA- und

EBIT-Marge von 11%, resp. 7% erzielen zu können.

St. Margrethen, 27. September 2018 - Die Bauwerk Boen Group erzielte im

ersten Halbjahr 2018 einen konsolidierten Nettoumsatz von CHF 150.7 Mio.,

gegenüber CHF 143.7 Mio. in der Vorjahresperiode (+4.9%). Bereinigt um

Währungseinflüsse lag der Nettoumsatz mit CHF 143.5 Mio. praktisch auf

Vorjahresniveau. Das betriebliche Ergebnis EBITDA betrug CHF 17.2 Mio.,

entsprechend einer EBITDA-Marge von 11.4%, und lag damit deutlich über dem

Ergebnis des ersten Semesters 2017 (CHF 15.4 Mio., EBITDA-Marge von 10.7%).

Der EBIT konnte um 10% auf CHF 11.3 Mio. verbessert werden, gegenüber CHF

10.3 Mio. im 1. Halbjahr 2017, entsprechend resultierte eine

Margenausweitung um 40 Basispunkte auf 7.5% (1H 2017: 7.1%).

Höhere Verkaufspreise und Mixeffekte kompensieren Volumenrückgang

Das Volumen der unter den Marken Bauwerk Parkett und Boen verkauften

Parkette lag mit 4.6 Millionen Quadratmetern um 3% unter dem Absatz der

Vorjahresperiode. Dies einerseits weiterhin als Folge der Strategie der

Gruppe, auf wenig rentable Kunden und Märkte zu verzichten und das

Produktsortiment zu straffen, sowie anderseits aufgrund einer rückläufigen

Entwicklung in den wichtigen Märkten Deutschland, Norwegen und Schweden.

Dagegen verzeichnete die Bauwerk Boen Group in der Schweiz, in Osteuropa und

in USA erfreuliche Wachstumsraten bei Volumen und Umsatz. Erfreulicherweise

vermochten höhere Verkaufspreise sowie Verbesserungen im Produktemix den

Volumenrückgang insgesamt zu kompensieren. Hierzu trugen nicht zuletzt die

innovativen Oberflächenveredelungen "B-Protect" und "Live Pure" bei, welche

dem Trend der Endabnehmer nach natürlicher Optik und einfacher Wartung

entsprechen.

Abschluss des Ausbaus des Parkettwerkes in Kroatien

Ende Mai 2018 wurde das fertig ausgebaute hochmoderne Produktionswerk in

Kroatien in Präsenz von rund 100 geladenen Gästen inklusive

Regierungsvertreter feierlich eingeweiht. Dies markiert, zusammen mit der

Inbetriebnahme der neuen Oberflächen- und Endbearbeitungslinie, den

Abschluss des Auf- und Ausbaus des Werks. Insgesamt stehen der Gruppe mit

der neuen Fabrik zusätzliche Produktionsvolumen von 1.1 Million Quadratmeter

oder gut 10% der aktuellen Kapazität zur Verfügung. Somit betreibt die

Bauwerk Boen Group nun an den drei Standorten St. Margrethen,

Kietaviks/Litauen und Durdevac/Kroatien hochwertige und sich ergänzende

Parkettwerke, welche zur weiteren Verbesserung der betrieblichen Effizienz

beitragen werden.

Effizienzprogramme greifen nachhaltig

Die innerhalb der Gruppe in den letzten Jahren konsequent implementierten

Effizienzmassnahmen greifen nun nachhaltig auf allen Produktionsstufen.

Dadurch gelang es der Bauwerk Boen Group, zusammen mit den erwähnten

Preiserhöhungen und Produktmixverbesserungen, die weiterhin steigenden

Rohmaterialpreise zu kompensieren. Das betriebliche Ergebnis EBITDA

verbesserte sich im ersten Halbjahr 2018 um 12% auf CHF 17.2 Mio. (1H 2017:

CHF 15.4 Mio.), entsprechend einer Margenausweitung um 70 Basispunkte auf

11.4% (10.7%). Adjustiert um Sondereffekte, im wesentlichen Kosten im

Zusammenhang mit dem Effizienzsteigerungsprogramm in Litauen und dem Aufbau

des Werkes in Kroatien, sowie Währungseffekten betrug das bereinigte

betriebliche Ergebnis EBITDA CHF 19.2 Mio., entsprechend einer Marge von

13.4% (11.1%). Das Betriebsergebnis nach Abschreibungen EBIT betrug CHF 11.3

Mio. oder 7.5% vom Nettoumsatz (1H 2017: CHF 10.3 Mio. oder 7.1% vom

Nettoumsatz). Bereinigt um die erwähnten Sonder- und Währungseffekte betrug

der EBIT CHF 13.6 Mio. mit einer EBIT-Marge von 9.5%. Insgesamt erzielte die

Bauwerk Boen Group im ersten Semester 2018 eine erfreuliche Steigerung des

Unternehmensergebnisses um 20.7% auf CHF 7.0 Mio. (Vorjahr CHF 5.7 Mio.).

Solide Finanzierung

Per 22. Mai 2018 konnte die Obligationenanleihe der Bauwerk Boen AG im

Betrag von CHF 80 Mio. zu einem deutlich tieferen Coupon erfolgreich

refinanziert werden. Die Bilanzkennzahlen der Bauwerk Boen Group sind nach

wie vor solide. Die Eigenkapitalquote per 30. Juni 2018 lag, unter

Einrechnung der nachrangigen Aktionärsdarlehen, bei 42.3% (36.8% per

30.6.2017). Die Erhöhung der Bilanzsumme auf CHF 280.2 Mio. (CHF 258.1 Mio.)

ist einerseits insbesondere Währungseffekten sowie anderseits dem Ausbau der

Parkettfabrik in Kroatien und dem resultierenden Aufbau des Umlauf- und

Anlagevermögens geschuldet.

Investitionen und Cash Flow

Für Investitionen wendete die Gruppe im ersten Semester 2018 gesamthaft CHF

7.8 Mio. auf, wovon rund CHF 4.5 Mio. für die Fertigstellung des Werkes und

der Infrastruktur in Kroatien. Der Free Cash Flow der Bauwerk Boen Group

betrug im 1. Halbjahr CHF -23.7 Mio., gegenüber negativen CHF 16.4 Mio. im

Vorjahr.

Ausblick 2018

Die Bauwerk Boen Group ist zuversichtlich, nach der 2017 erfolgten

Konsolidierung von Produkten und Märkten 2018 auch im Parkettvolumen wieder

auf den Wachstumskurs zurückzukehren und den Umsatz auf mindestens CHF 295

Mio. steigern zu können. Mit den implementierten

Effizienzverbesserungsmassnahmen sowie dem neuen Produktionsstandort in

Kroatien sind die Voraussetzungen für weitere Ertragsverbesserungen

geschaffen. Angestrebt wird eine EBITDA-Marge 2018 über 11%. Dies, obwohl

die Gruppe bei den Materialpreisen für grossformatige Parkettdielen kurz-

bis mittelfristig weiterhin von Preissteigerungen ausgeht.

Nach dem Abschluss des Investitionszyklus in Kroatien ist die Bauwerk Boen

Group zuversichtlich, dass die Investitionen für das Gesamtjahr deutlich

unter CHF 20 Mio. liegen werden. Die Kennzahl Nettoverschuldung / EBITDA

wird 3.0 nicht überschreiten.

Konsolidierte Erfolgsrechnung

in 1000 CHF 2018 2017 Veränd.

Jan-Jun Jan-Jun in %

Nettoumsatz 150'737 143'667 4.9

Warenaufwand -72'245 -67'818

Personalaufwand -32'854 -32'163

Übrige Betriebsaufwand -28'013 -27'787

Übrige Erträge 423 581

Übrige Aufwendungen (inkl. Restrukturierungen) -848 -1'130

Betriebsergebnis vor Abschreibungen 17'200 15'350 12.1

und Amortisationen (EBITDA)

EBITDA in % des Nettoumsatzes 11.4% 10.7%

Abschreibungen 1) -5'900 -5'102

Betriebsergebnis (EBIT) 11'300 10'248 10.3

EBIT in % des Nettoumsatzes 7.5% 7.1%

Finanzergebnis -2'750 -3'000

Ausserordentliches Ergebnis -150 -499

Ergebnis vor Steuern (EBT) 8'400 6'749 24.5

EBT in % des Nettoumsatzes 5.6% 4.7%

Steuern -1'400 -951

Unternehmensergebnis 7'000 5'798 20.7

Unternehmensergebnis in % des Nettoumsatzes 4.6% 4.0%

1) Per 1.1.2018 wird der Goodwill mit dem Eigenkapital verrechnet. Die

Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

Konsolidierte Bilanz 30.06.20- in % 30.06.2017 in % Verä- in %

18 nd.

in 1000 CHF

Aktiven

Flüssige Mittel und 6'036 7'402

Wertschriften

Übriges Umlaufvermögen 154'883 138'053

Umlaufvermögen 160'919 57.4 145'455 56.3 15'4- 10.6

64

Finanzanlagen 1'660 1'848

Sachund immaterielle 117'629 110'827

Anlagen

Anlagevermögen 119'289 42.6 112'675 43.7 6'61- 5.9

4

Total Aktiven 280'208 100.0 258'130 100.0 22'0- 8.6

78

Passiven

Finanzverbindlichkeiten 111'925 109'725

Übriges kurzfristiges 34'697 36'806

Fremdkapital

Übriges langfristiges 14'984 16'616

Fremdkapital

Fremdkapital 161'606 57.7 163'147 63.2 -1'5- -0.9

41

Aktionärsdarlehen 37'308 13.3 37'295 14.5 13 0.0

Aktienkapital 76'394 76'394

Kapitalreserven 14'813 14'813

Gewinnreserven (inkl. -9'913 -33'519

Fremdwährungsdifferenze-

n)

Eigenkapital 1) 81'294 29.0 57'688 22.3 23'6- 40.9

06

Total Passiven 280'208 100.0 258'130 100.0 22'0- 8.6

78

1) Per 1.1.2018 wird der Goodwill mit dem Eigenkapital verrechnet. Die

Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

Kontakt

Peter Schmitter, CFO Bauwerk Boen Group

Email: peter.schmitter@bauwerk-boen.com, Telefon +41 71 747 72 94

Über Bauwerk Boen Group

Die Bauwerk Boen Group ist nach Einschätzung des Managements der Bauwerk

Boen Group der europaweit führende Entwickler, Produzent und Anbieter von

Parkettböden im Premium-Segment sowie der zweitgrösste Marktteilnehmer im

Holzbodenmarkt. Mit jährlich rund 9.2 Mio. m2 verkauftem Parkett unter den

beiden Labels Bauwerk und Boen bietet die Gruppe ein komplementäres

Sortiment an 2- und 3-Schicht Parketten sowie Sportbodenbelägen aus Holz an.

Die Kernmärkte Schweiz, Norwegen und Deutschland sowie Österreich, England,

Frankreich, China und die USA werden durch lokale Tochtergesellschaften

bearbeitet. Der administrative Hauptsitz der Gruppe befindet sich in St.

Margrethen/Schweiz. Die Produktionsstandorte sind derzeit in St. Margrethen,

Kietaviks/Litauen und Durdevac/Kroatien konzentriert. Im Geschäftsjahr

2017 erwirtschaftete die Bauwerk Boen Group einen Nettoumsatz von CHF 285

Millionen und beschäftigte insgesamt rund 1'800 Mitarbeitende.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit

gewissen Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die

nicht voraussehbar sind und sich der Kontrolle der Bauwerk Boen Group

entziehen. Die Bauwerk Boen Group kann daher keine Zusicherungen machen

bezüglich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren

Auswirkung auf die finanziellen Verhältnisse der Bauwerk Boen Group oder den

Markt, in dem Wertschriften der Bauwerk Boen Group gehandelt werden.

Diese Mitteilung ist keine Anlageberatung oder eine Empfehlung oder ein

Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Obligationen. Diese Mitteilung sowie

die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet

werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich

beschränken oder verbieten. Insbesondere darf diese Mitteilung nicht in die

Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") gebracht oder übertragen werden oder

an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder

an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder

übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss

gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Die

Wertpapiere der Bauwerk Parkett AG und der Bauwerk Boen AG

("Gesellschaften") werden ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf

angeboten. Die Wertpapiere der Gesellschaften wurden nicht und werden nicht

gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen

Vorschriften registriert und dürfen nicht in den USA oder an

U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen)

verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden, ausser in einer

"offshore transaction" gemäss Regulation S unter dem U.S. Securities Acts.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Artikel 652a oder 1156

Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss

Exchange dar.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)

Personen, die sich ausserhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder

(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung"),

oder (iii) vermögende Gesellschaften und andere vermögende Personen, die

unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen

zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,

auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur

Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,

solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird

nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine

qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder

Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

