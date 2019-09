DGAP-Adhoc: Bauwerk Boen Group: Massnahmen beginnen zu greifen (deutsch)

Bauwerk Boen Group: Massnahmen beginnen zu greifen

Bauwerk Boen Group: Massnahmen beginnen zu greifen

25.09.2019 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung

Bauwerk Boen Group: Massnahmen beginnen zu greifen

Der währungsbereinigte Umsatz der Bauwerk Boen Group lag im ersten Halbjahr

2019 knapp unter der Vorjahresperiode, legte im Vergleich zum 2. Halbjahr

2018 jedoch um 3.5% zu. Mengenmässig entwickelten sich die wichtigen

Absatzmärkte Norwegen und Deutschland unterschiedlich. In Norwegen setzte

sich der Rückgang im Parkettabsatz wegen der Lagerbereinigung bei einem

Grosskunden mit -17% weiter fort, während sich in Deutschland die

Marktsituation stabilisierte und die abgesetzten Volumen sich auch aufgrund

von Marktanteilsgewinnen mit +10% positiv entwickelten. Obwohl die

insbesondere in den Bereichen Materialeffizienz und Produktivität

getroffenen Massnahmen zu greifen beginnen, ergab sich im Vergleich zum sehr

starken 1. Semester 2018 ein Margenrückgang auf Stufe EBITDA auf 9.8% und

auf Stufe EBIT auf 5.5%. Das Unternehmensergebnis betrug CHF 5.4 Mio. Die

Bauwerk Boen Group ist zuversichtlich, mit den eingeleiteten Massnahmen im

laufenden Geschäftsjahr - stabile Volumen vorausgesetzt - den Umsatz halten

und die Ertragszahlen wieder verbessern zu können.

St. Margrethen, 25. September 2019 - Der konsolidierte Nettoumsatz der

Bauwerk Boen Group belief sich im ersten Halbjahr 2019 auf CHF 146.2 Mio.

und lag damit um 3% unter Vorjahr (CHF 150.7 Mio.). Bereinigt um

Währungsdifferenzen bei Anwendung des Vorjahreswechselkurses betrug die

Reduktion 1.6%. Im Vergleich zur starken Leistung der Vorjahresperiode lagen

die Ertragskennzahlen im 1. Halbjahr 2019 deutlich unter den Ergebnissen des

1. Halbjahrs 2018. So betrug das betriebliche Ergebnis EBITDA CHF 14.4 Mio.,

gegenüber CHF 17.2 Mio., ein Rückgang um 16.4%. Die daraus resultierende

EBITDA-Marge lag bei 9.8% (11.4% in der Vorjahresperiode).

Leicht rückläufige Volumen

Das Volumen der unter den beiden Marken Bauwerk Parkett und Boen verkauften

Parkette lag im 1. Semester 2019 bei 4.5 Millionen Quadratmetern, 2% unter

dem Volumen der Vorjahresperiode. Während sich der deutsche Markt nach dem

schwachen Parkettabsatz in 2018 in der Berichtsperiode leicht erholt zeigt,

entwickeln sich Norwegen und Dänemark weiterhin rückläufig. In der Schweiz

normalisiert sich die Bautätigkeit mit damit einhergehenden leicht

abnehmenden Gesamtvolumen. Das Vereinigte Königreich weist eine schwache

Verbrauchsentwicklung auf Basis der Unsicherheiten in Zusammenhang mit der

Brexit-Debatte auf während China erste negative Konsequenzen des

Handelskrieges mit den USA zeigt. In den USA gelang, wenn auch auf noch

tiefem Niveau, eine erfreuliche Umsatzausweitung. Insgesamt tragen die

Exportmärkte ausserhalb Europas rund 8% zum Gesamtumsatz bei, wobei Asien

immer noch der Hauptanteil zufällt.

Effizienzverbesserung dank Stabilisierung im kroatischen Parkettwerk

Die im letzten Jahr in Kroatien eingeleiteten Massnahmen zur Sicherstellung

der anspruchsvollen und nachhaltigen Materialversorgung sowie der

Verbesserung der Herstellkosten beginnen zu greifen. Ebenso haben die im

Werk Litauen getätigten Investitionen in die weitere Effizienzsteigerung zur

Verbesserung der Produktivität beigetragen. So konnte die Materialquote im

Vergleich zur Vorjahresperiode insgesamt leicht, um 60 Basispunkte, im

Vergleich zum stark belasteten 2. Halbjahr 2018 aber deutlich, um 200

Basispunkte, verbessert werden. Belastend wirkten die insbesondere in

Litauen und Kroatien anfallenden Lohnkostensteigerungen sowie die höheren

übrigen Betriebsaufwände. Insgesamt reduzierte sich das betriebliche

Ergebnis EBITDA auf CHF 14.4 Mio., gegenüber CHF 17.2 Mio. in der sehr guten

Vorjahresperiode (-16.4%). Die daraus resultierende EBITDA-Marge lag bei

9.8% (11.4% im Vorjahr). Adjustiert um Einmaleffekte, im wesentlichen Kosten

im Zusammenhang mit den Effizienzsteigerungsprogrammen in Litauen und

Kroatien, dem Aufbau des Werkes in Kroatien sowie positiver Währungseffekte,

belief sich das bereinigte Bruttoergebnis auf CHF 15.2 Mio., entsprechend

einer EBITDA-Marge von 10.3% (Vorjahresperiode 12.0%). Das Betriebsergebnis

nach Abschreibungen EBIT betrug CHF 8.1 Mio. oder 5.5% vom Nettoumsatz, im

Vergleich zu CHF 11.3 Mio. oder 7.5% EBIT-Marge im Vorjahr (-28.8%).

Adjustiert um die erwähnten Sonder- und Währungseffekte betrug das EBIT CHF

8.8 Mio. oder 6.0% vom Nettoumsatz (Vorjahr 8.0%). Im Vergleich zum von

hohen Materialkosten stark belasteten 2. Halbjahr 2018 zeichnete sich aber

auf Stufe EBITDA eine erfreuliche Margenverbesserung um 170 Basispunkte und

auf Stufe EBIT um 150 Basispunkte ab. Das Unternehmensergebnis des 1.

Semesters 2019 betrug CHF 4.6 Mio. und lag damit deutlich unter dem guten

Ergebnis der Vorjahresperiode (CHF 7.0 Mio., minus 34.3%).

Solide Finanzierung

Die Bilanz- und Finanzkennzahlen der Bauwerk Boen Group per 30. Juni 2019

sind nach wie vor solide. Die Eigenkapitalquote per Stichtag lag, unter

Einrechnung der nachrangigen Aktionärsdarlehen, bei 42.9% (42.3% per

30.06.2018). Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Finanzverbindlichkeiten um

rund CHF 7 Mio. reduziert werden.

Die Obligationenanleihe der Bauwerk Parkett AG im Betrag von CHF 80 Mio.

wurde per 22. Mai 2018 mit den Syndikatsbanken, Helvetische Bank AG, Zürich,

und der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen, zu 100% mittels einer

5-jährigen Anleihe von Bauwerk Boen AG refinanziert. Somit blieben die guten

Bilanzkennzahlen nach der Anleihensemission unverändert.

Ausblick 2019

Obwohl die Situation an den Rohstoffmärkten sich langsam stabilisiert,

übersteigt die weltweite Nachfrage nach Eichenholz und insbesondere den

daraus gefertigten, feinen Sortierungen an grossformatigen Parkettdielen das

Angebot nach wie vor. Aufgrund des anhaltend anspruchsvollen Umfeldes ist es

zudem schwierig, die hohen Materialkosten auf den Markt umzulegen. Die

Bauwerk Boen Group ist aber dennoch zuversichtlich, mit den eingeleiteten

Massnahmen im laufenden Geschäftsjahr - stabile Volumen vorausgesetzt - den

Umsatz zu halten und dank den getroffenen Effizienzmassnahmen die

Ertragszahlen für das Jahr 2019 und insbesondere in der 2. Jahreshälfte

weiter verbessern zu können.

Nachdem die wesentlichen Investitionen in den Auf- und Ausbaus des Werkes

und der Infrastruktur in urevac/Kroatien sowie für

Automatisierungslösungen zur weiteren Steigerung der Produktivität in

Kietaviks /Litauen im Jahr 2018 getätigt wurden, gehen die Investitionen

für das Gesamtjahr 2019 auf ein normales Niveau von rund CHF 10-12 Mio.

zurück.

Konsolidierte Erfolgsrechnung

in 1000 CHF 2019 2018 Veränd.

Jan-Jun Jan-Jun in %

Nettoumsatz 146'205 150'737 -3.0

Warenaufwand -69'082 -72'245

Personalaufwand -33'009 -32'854

Übrige Betriebsaufwand -29'714 -28'013

Übrige Erträge 715 423

Übrige Aufwendungen (inkl. Restrukturierungen) -740 -848

Betriebsergebnis vor Abschreibungen 14'375 17'200 -16.4

und Amortisationen (EBITDA)

EBITDA in % des Nettoumsatzes 9.8% 11.4%

Abschreibungen -6'325 -5'900

Betriebsergebnis (EBIT) 8'050 11'300 -28.8

EBIT in % des Nettoumsatzes 5.5% 7.5%

Finanzergebnis -2'200 -2'750

Ausserordentliches Ergebnis -450 -150

Ergebnis vor Steuern (EBT) 5'400 8'400 -35.7

EBT in % des Nettoumsatzes 3.7% 5.6%

Steuern -800 -1'400

Unternehmensergebnis 4'600 7'000 -34.3

Unternehmensergebnis in % des Nettoumsatzes 3.1% 4.6%

Konsolidierte Bilanz 30.06.201- in % 30.06.2018 in % Verä- in

9 nd. %

in 1000 CHF

Aktiven

Flüssige Mittel und 5'873 6'036

Wertschriften

Übriges Umlaufvermögen 148'230 154'883

Umlaufvermögen 154'103 56.6 160'919 57.4 -6'8- -4.-

16 2

Finanzanlagen 2'249 1'660

Sachund immaterielle 115'866 117'629

Anlagen

Anlagevermögen 118'115 43.4 119'289 42.6 -1'1- -1.-

74 0

Total Aktiven 272'218 100.0 280'208 100.0 -7'9- -2.-

90 9

Passiven

Finanzverbindlichkeiten 104'921 111'925

Übriges kurzfristiges 38'714 34'697

Fremdkapital

Übriges langfristiges 11'899 14'984

Fremdkapital

Fremdkapital 155'534 57.1 161'606 57.7 -6'0- -3.-

72 8

Aktionärsdarlehen 37'308 13.7 37'308 13.3 0 0.0

Aktienkapital 76'394 76'394

Kapitalreserven 14'062 14'813

Gewinnreserven (inkl. -11'080 -9'913

Fremdwährungsdifferenze-

n)

Eigenkapital 1) 79'376 29.2 81'294 29.0 -1'9- -2.-

18 4

Total Passiven 272'218 100.0 280'208 100.0 -7'9- -2.-

90 9

Kontakt

Peter Schmitter, CFO Bauwerk Boen Group

Email: peter.schmitter@bauwerk-boen.com, Telefon +41 71 747 72 94

Über Bauwerk Boen Group

Die Bauwerk Boen Group ist europaweit der führende Entwickler, Produzent und

Anbieter von Parkettböden im Premium-Segment sowie der zweitgrösste

Marktteilnehmer im Holzbodenmarkt. Mit jährlich rund 9.0 Mio. m2 verkauftem

Parkett unter den beiden Labels Bauwerk und Boen bietet die Gruppe ein

komplementäres Sortiment an 2- und 3-Schicht Parketten sowie

Sportbodenbelägen aus Holz an. Die Kernmärkte Schweiz, Norwegen und

Deutschland sowie Österreich, England, Frankreich, China und die USA werden

durch lokale Tochtergesellschaften bearbeitet. Der administrative Hauptsitz

der Gruppe befindet sich in St. Margrethen/Schweiz. Die Produktionsstandorte

sind derzeit in St. Margrethen, Kietaviks/Litauen und urevac/Kroatien

konzentriert. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die Bauwerk Boen Group

einen Nettoumsatz von CHF 292 Millionen und beschäftigte insgesamt rund

1'700 Mitarbeitende.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit

gewissen Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die

nicht voraussehbar sind und sich der Kontrolle der Bauwerk Boen Group

entziehen. Die Bauwerk Boen Group kann daher keine Zusicherungen machen

bezüglich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren

Auswirkung auf die finanziellen Verhältnisse der Bauwerk Boen Group oder den

Markt, in dem Wertschriften der Bauwerk Boen Group gehandelt werden.

Diese Mitteilung ist keine Anlageberatung oder eine Empfehlung oder ein

Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Obligationen. Diese Mitteilung sowie

die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet

werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich

beschränken oder verbieten. Insbesondere darf diese Mitteilung nicht in die

Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") gebracht oder übertragen werden oder

an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder

an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder

übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss

gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Die

Wertpapiere der Bauwerk Parkett AG und der Bauwerk Boen AG

("Gesellschaften") werden ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf

angeboten. Die Wertpapiere der Gesellschaften wurden nicht und werden nicht

gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen

Vorschriften registriert und dürfen nicht in den USA oder an

U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen)

verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden, ausser in einer

"offshore transaction" gemäss Regulation S unter dem U.S. Securities Acts.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Artikel 652a oder 1156

Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss

Exchange dar.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)

Personen, die sich ausserhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder

(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung"),

oder (iii) vermögende Gesellschaften und andere vermögende Personen, die

unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen

zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,

auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur

Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,

solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird

nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine

qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder

Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Bauwerk Parkett AG

Neudorfstrasse 49

9430 St. Margrethen

Schweiz

Telefon: +41 71 7477474

Fax: +41 71 7477423

E-Mail: info@bauwerk.com

Internet: www.bauwerk.com

ISIN: CH0207961084

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 878311

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

