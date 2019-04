DGAP-Adhoc: Bauwerk Boen Group im Geschäftsjahr 2018 in anspruchsvollem Umfeld (deutsch)

Bauwerk Boen Group im Geschäftsjahr 2018 in anspruchsvollem Umfeld

Die Bauwerk Boen Group blickt auf ein herausforderndes Geschäftsjahr 2018

zurück, in dem die gesetzten Erwartungen weder in Bezug auf Wachstum noch in

Bezug auf die Effizienzerreichung des neuen Produktionswerkes in

Durdevac/Kroatien erfüllt werden konnten. Wesentliche Gründe für die

mengenmässige Stagnation waren die rückläufigen Absatzentwicklungen

insbesondere in den wichtigen Märkten Norwegen und Deutschland. So ging der

Parkettverbrauch im Berichtsjahr in Norwegen um -11% und in Deutschland um

-6% zurück. Der Bauwerk Boen Group gelang es in diesem anspruchsvollen

Umfeld mit Volumenrückgängen von -6% resp. -2.5%, die Marktanteile deutlich

zu steigern und ihre Marktposition somit auszubauen. Trotz dem leichten

Volumenrückgang vermochte die Bauwerk Boen Group den währungsbereinigten

Umsatz auf Vorjahresniveau zu halten. Dagegen wurden EBITDA und EBIT von den

obgenannten Effekten negativ belastet, was zu einem Margenrückgang auf 9.8%,

resp. 5.8% führte. Das Unternehmensergebnis lag mit CHF 9.7 Mio. um 16%

unter Vorjahr. Die Bauwerk Boen Group ist zuversichtlich, mit den

eingeleiteten Massnahmen im angelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz steigern

und die Ertragszahlen wieder verbessern zu können.

St. Margrethen, 25. April 2019 - Der konsolidierte Nettoumsatz der Bauwerk

Boen Group erreichte im Geschäftsjahr 2018 CHF 292.0 Mio., ein Plus von 2.4%

gegenüber Vorjahr (CHF 285.1 Mio.). Bereinigt um Währungsdifferenzen bei

Anwendung des Vorjahreswechselkurses belief sich das Umsatzwachstum auf

0.3%. Aufgrund der oben genannten negativen Effekte betrug das betriebliche

Ergebnis EBITDA CHF 28.6 Mio., gegenüber CHF 32.6 Mio. im sehr guten

Vorjahr. Die daraus resultierende EBITDA-Marge lag bei 9.8% (11.4% im

Vorjahr).

Weiterhin rückläufige Volumen

Das unter den Marken Bauwerk Parkett und Boen verkaufte Bodenbelagsvolumen

verzeichnete im Berichtsjahr einen Rückgang um insgesamt 1.5% auf 9.0

Millionen Quadratmeter. Dies insbesondere aufgrund von Überkapazitäten in

der europäischen Parkettindustrie. In Europa legten die Umsätze 2018

gegenüber Vorjahr um 1.7% auf CHF 266.9 Mio. zu. Dabei wurde im

anspruchsvollen Markt Schweiz ein Umsatzplus von 2.1% realisiert, während im

Markt Deutschland ein Volumenrückgang um -2.5% resultierte. Der Markt

Norwegen entwickelte sich insgesamt mit einem Parkettverbrauch von -11%

ebenfalls rückläufig, wobei es der Bauwerk Boen Group mit einem

Volumenrückgang von -6% gelang, ihre Marktanteile weiter auszubauen. In

Asien und USA legten die Umsätze im Vergleich zu 2017 um 10.7% auf CHF 25.0

Mio. zu. Somit tragen die Exportmärkte ausserhalb Europas rund 8.6% zum

Gesamtumsatz bei (Vorjahr 8%), wobei Asien der Hauptanteil zufällt.

Ausbau des Parkettwerks in Kroatien abgeschlossen

Die Effizienzerreichung des neuen Werkes in Durdevac/Kroatien wurde im

Berichtsjahr aufgrund fehlender Rohstoffmengen von der Kroatischen

Forstverwaltung, witterungsbedingt unzureichender Qualität von

Eichenschnittholz und mangelnder Verfügbarkeit von lokalem Fachpersonal

verfehlt. Dies, obwohl qualifiziertes Personal aus anderen Werken der Gruppe

weitumfänglich vor Ort unterstützte. Alle Anlagen wurden dagegen

fristgerecht in Betrieb genommen. So wurden mit der Inbetriebnahme der neuen

Oberflächen- und Endbearbeitungslinie die ersten

3-Schichtparkett-Fertigprodukte vor Ort produziert und an Kunden

ausgeliefert. Für 2019 stehen Massnahmen im Vordergrund, die

Materialversorgung sicherzustellen und die Qualität des Eichenholzes zu

verbessern sowie in der Produktion die Effizienz zu steigern. Im Werk in

Litauen haben sich die Engpässe in der Fertigung im Berichtsjahr entspannt.

Volumen-, Preis und Kosteneffekte belasten Profitabilität

Die erwähnten Überkapazitäten in der europäischen Parkettindustrie und damit

einhergehenden Rückgänge der Absatzmengen resultierten in

Preisentwicklungen, bei denen die Bauwerk Boen Group die Gestehung der

Herstellkosten nicht adäquat an die Märkte weitergeben konnte. Dies führte

insbesondere in der zweiten Jahreshälfte zu einer Verschlechterung der

Bruttomarge. Aufgrund der oben genannten negativen Effekte betrug das

betriebliche Ergebnis EBITDA CHF 28.6 Mio., gegenüber CHF 32.6 Mio. im sehr

guten Vorjahr (-12.2%). Die daraus resultierende EBITDA-Marge lag bei 9.8%

(11.4% im Vorjahr). Adjustiert um Einmaleffekte, im wesentlichen Kosten im

Zusammenhang mit den Effizienzsteigerungsprogrammen in Litauen und Kroatien,

dem Aufbau des Werkes in Kroatien sowie negativer Währungseffekte von CHF

1.5 Mio., belief sich das bereinigte Bruttoergebnis auf CHF 31.4 Mio.,

entsprechend einer EBITDA-Marge von 10.8%. Im Vorjahr hatte die bereinigte

EBITDA-Marge bei 11.9% gelegen. Das Betriebsergebnis nach Abschreibungen

EBIT betrug CHF 16.9 Mio. oder 5.8% vom Nettoumsatz, im Vergleich zu CHF

22.0 Mio. oder 7.7% EBIT-Marge im Vorjahr (-23.0%). Adjustiert um die

erwähnten Sonder- und Währungseffekte betrug das EBIT CHF 20.0 Mio. oder

7.0% vom Nettoumsatz (Vorjahr 8.2%). Das Unternehmensergebnis 2018 liegt

dank tieferen ausserordentlichen Kosten sowie einem aufgrund von Auflösung

von Rückstellungen leicht positiven Steuerergebnis mit CHF 9.7 Mio. deutlich

unter Vorjahr (CHF 11.5 Mio., minus 15.8%).

Solide Finanzierung

Die Bilanz- und Finanzkennzahlen der Bauwerk Boen Group per 31. Dezember

2018 sind nach wie vor solide. Die Eigenkapitalquote per Stichtag lag, unter

Einrechnung der nachrangigen Aktionärsdarlehen, bei 43.8% (41.6% per 31.12.

2017). Die Reduktion der Bilanzsumme um CHF 10.3 Mio. auf CHF 259.6 Mio.

(CHF 269.9 Mio.) liegt insbesondere in der Rückführung von Fremdkapital

begründet.

Die Obligationenanleihe der Bauwerk Parkett AG im Betrag von CHF 80 Mio.

wurde per 22. Mai 2018 mit den Syndikatsbanken, Helvetische Bank AG, Zürich,

und der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen, zu 100% mittels einer

5-jährigen Anleihe von Bauwerk Boen AG refinanziert. Somit blieben die guten

Bilanzkennzahlen nach der Anleihensemission unverändert.

Investitionen und Cash Flow

Die Investitionen des Jahres 2018 fokussierten im Wesentlichen auf die

zweite Stufe des Auf- und Ausbaus des Werkes und der Infrastruktur in

Durdevac/Kroatien. Hierfür wurden im Berichtsjahr insgesamt CHF 5 Mio.

ausgegeben. Damit konnten ab Juni 2018, nach Inbetriebnahme einer

Lackieranlage, die ersten Fertigprodukte vor Ort erstellt werden.

Automatisierungslösungen zur weiteren Steigerung der Produktivität in

Kietaviskes/Litauen schlugen 2018 mit CHF 1.9 Mio. zu Buche. Aufgrund der

negativen Entwicklungen im Betriebsergebnis sowie der Rückführung von

kurzfristigen Positionen im Fremdkapital resultierte ein negativer Free Cash

Flow von CHF -11.1 Mio., nach positiven CHF 3.1 Mio. im Vorjahr.

Ausblick 2019

Die Situation an den Rohstoffmärkten ist weiterhin angespannt, wobei die

weltweite Nachfrage nach Eichenholz und insbesondere den daraus gefertigten,

feinen Sortierungen an grossformatigen Parkettdielen das Angebot nach wie

vor übersteigt. Die Bauwerk Boen Group geht daher kurz- bis mittelfristig

von weiterhin zu erwartenden Preissteigerungen aus. Dennoch ist die Gruppe

zuversichtlich, im angelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz ausweiten und dank

den getroffenen Effizienzmassnahmen die Ertragszahlen wieder steigern zu

können. Angestrebt wird eine EBITDA-Marge 2019 von 10-11% und eine

EBIT-Marge von über 6%.

Nach dem Ende des Investitionszyklus in Kroatien geht die Bauwerk Boen Group

von einem Investitionsvolumen 2019 von CHF 10-12 Mio. aus, womit ein Free

Cash Flow von über CHF 5.0 Mio. erwartet wird. Die Kennzahl

Nettoverschuldung / EBITDA sollte 3.0 sollte nicht überschreiten.

Konsolidierte Erfolgsrechnung

in 1000 CHF 2018 2017 Verän-

d.

in %

Nettoumsatz 291'99- 285'05- 2.4

8 0

Warenaufwand -141'9- -132'6-

48 02

Personalaufwand -63'01- -66'05-

9 7

Übrige Betriebsaufwand -56'60- -53'28-

6 5

Übrige Erträge 875 1'512

Übrige Aufwendungen (inkl. Restrukturierungen) -2'661 -2'007

Betriebsergebnis vor Abschreibungen und 28'639 32'611 -12.2

Amortisationen (EBITDA)

EBITDA in % des Nettoumsatzes 9.8% 11.4%

Abschreibungen 1) -11'67- -10'58-

8 3

Betriebsergebnis (EBIT) 16'961 22'028 -23.0

EBIT in % des Nettoumsatzes 5.8% 7.7%

Finanzergebnis -6'520 -6'226

Ausserordentliches Ergebnis -1'439 -2'369

Ergebnis vor Steuern (EBT) 9'002 13'433 -33.0

EBT in % des Nettoumsatzes 3.1% 4.7%

Steuern 714 -1'892

Unternehmensergebnis 9'716 11'541 -15.8

Unternehmensergebnis in % des Nettoumsatzes 3.3% 4.0%

1) Per 1.1.2018 wird der Goodwill mit dem Eigenkapital verrechnet. Die

Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

Konsolidierte Bilanz 31.12.201- in % 31.12.2017 in % Verä- in

8 nd. %

in 1000 CHF

Aktiven

Flüssige Mittel und 7'667 18'315

Wertschriften

Übriges Umlaufvermögen 132'077 131'929

Umlaufvermögen 139'744 53.8 150'244 55.7 -10'- -7.-

500 0

Finanzanlagen 2'698 1'518

Sachund immaterielle 117'167 118'190

Anlagen 1)

Anlagevermögen 119'865 46.2 119'708 44.3 157 0.1

Total Aktiven 259'609 100.0 269'952 100.0 -10'- -3.-

343 8

Passiven

Finanzverbindlichkeiten 102'053 100'458

Übriges kurzfristiges 31'786 42'904

Fremdkapital

Übriges langfristiges 11'995 14'362

Fremdkapital

Fremdkapital 145'834 56.2 157'724 58.4 -11'- -7.-

890 5

Aktionärsdarlehen 37'308 14.4 37'308 13.8 0 0.0

Aktienkapital 76'394 76'394

Kapitalreserven 14'062 14'813

Gewinnreserven (inkl. -13'989 -16'287

Fremdwährungsdifferenze-

n)

Eigenkapital 1) 76'467 29.5 97'567 27.8 1'54- 2.1

7

Total Passiven 259'609 100.0 269'952 100.0 -10'- -3.-

343 8

1) Per 1.1.2018 wird der Goodwill mit dem Eigenkapital verrechnet. Die

Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

Kontakt

Peter Schmitter, CFO Bauwerk Boen Group

Email: peter.schmitter@bauwerk-boen.com, Telefon +41 71 747 72 94

Über Bauwerk Boen Group

Die Bauwerk Boen Group ist europaweit der führende Entwickler, Produzent und

Anbieter von Parkettböden im Premium-Segment sowie der zweitgrösste

Marktteilnehmer im Holzbodenmarkt. Mit jährlich rund 9.0 Mio. m2 verkauftem

Parkett unter den beiden Labels Bauwerk und Boen bietet die Gruppe ein

komplementäres Sortiment an 2- und 3-Schicht Parketten sowie

Sportbodenbelägen aus Holz an. Die Kernmärkte Schweiz, Norwegen und

Deutschland sowie Österreich, England, Frankreich, China und die USA werden

durch lokale Tochtergesellschaften bearbeitet. Der administrative Hauptsitz

der Gruppe befindet sich in St. Margrethen/Schweiz. Die Produktionsstandorte

sind derzeit in St. Margrethen, Kietaviks/Litauen und Durdevac/Kroatien

konzentriert. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die Bauwerk Boen Group

einen Nettoumsatz von CHF 292 Millionen und beschäftigte insgesamt rund

1'700 Mitarbeitende.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit

gewissen Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die

nicht voraussehbar sind und sich der Kontrolle der Bauwerk Boen Group

entziehen. Die Bauwerk Boen Group kann daher keine Zusicherungen machen

bezüglich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren

Auswirkung auf die finanziellen Verhältnisse der Bauwerk Boen Group oder den

Markt, in dem Wertschriften der Bauwerk Boen Group gehandelt werden.

Diese Mitteilung ist keine Anlageberatung oder eine Empfehlung oder ein

Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Obligationen. Diese Mitteilung sowie

die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet

werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich

beschränken oder verbieten. Insbesondere darf diese Mitteilung nicht in die

Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") gebracht oder übertragen werden oder

an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder

an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder

übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss

gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Die

Wertpapiere der Bauwerk Parkett AG und der Bauwerk Boen AG

("Gesellschaften") werden ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf

angeboten. Die Wertpapiere der Gesellschaften wurden nicht und werden nicht

gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen

Vorschriften registriert und dürfen nicht in den USA oder an

U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen)

verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden, ausser in einer

"offshore transaction" gemäss Regulation S unter dem U.S. Securities Acts.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Artikel 652a oder 1156

Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss

Exchange dar.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)

Personen, die sich ausserhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder

(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung"),

oder (iii) vermögende Gesellschaften und andere vermögende Personen, die

unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen

zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,

auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur

Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,

solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird

nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine

qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder

Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Bauwerk Parkett AG

Neudorfstrasse 49

9430 St. Margrethen

Schweiz

Telefon: +41 71 7477474

Fax: +41 71 7477423

E-Mail: info@bauwerk.com

Internet: www.bauwerk.com

ISIN: CH0207961084

Börsen: SIX Swiss Exchange

