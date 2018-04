DGAP-Adhoc: Die Bauwerk Boen AG begibt eine Obligationenanleihe über CHF 80 Millionen und einer Laufzeit von 5 Jahren (deutsch)

Die Bauwerk Boen AG begibt eine Obligationenanleihe über CHF 80 Millionen und einer Laufzeit von 5 Jahren

Die Bauwerk Boen AG begibt eine Obligationenanleihe über CHF 80 Millionen

und einer Laufzeit von 5 Jahren

Medienmitteilung

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE UNITED KINGDOM

Die Bauwerk Boen AG begibt eine Obligationenanleihe über CHF 80 Millionen

und einer Laufzeit von 5 Jahren

Wallisellen, 24. April 2018 -- Die Bauwerk Boen AG gibt heute die Emission

einer festverzinslichen Obligationenanleihe über CHF 80 Millionen und einer

Laufzeit von 5 Jahren bekannt. Der Nettoerlös der Anleihe wird vom

Emittenten vollständig zur Refinanzierung der Obligationenanleihe der

100%-Tochter, Bauwerk Parkett AG, im Betrag von CHF 80 Millionen verwendet.

Ein Bankensyndikat, bestehend aus den Joint Lead Managern Neue Helvetische

Bank AG, Zürich, und Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen, hat die

Obligationenanleihe fest übernommen. Die Bedingungen sehen wie folgt aus:

Emittent Bauwerk Boen AG, Wallisellen, Schweiz

Emissionsbetrag CHF 80'000'000

Zinssatz [1.875 - 2.375]% p.a.

Laufzeit 5 Jahre

Emissionspreis 100.0%

Rückzahlungspreis 100.0%

Liberierung 22. Mai 2018

Kotierung Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange wird

beantragt.

Die definitiven Konditionen (Zinssatz) werden spätestens am 27. April 2018

nach Börsenschluss auf Basis der Nachfrage im Bookbuilding-Verfahren und den

allgemeinen Marktbedingungen festgelegt und mitgeteilt, wobei sich die Joint

Lead Manager eine vorzeitige Beendigung des Bookbuildings vorbehalten.

Kontakt

Bauwerk Boen Group

Peter Schmitter, CFO

Telefon +41 71 747 72 94

Email: peter.schmitter@bauwerk-boen.com

Über Bauwerk Boen Group

Die Bauwerk Boen Group ist nach Einschätzung des Managements der Bauwerk

Boen Gruppe der europaweit führende Entwickler, Produzent und Anbieter von

Parkettböden im Premium-Segment sowie der zweitgrösste Marktteilnehmer im

Holzbodenmarkt. Mit jährlich insgesamt rund 9.2 Mio. m2 verkauftem Parkett

unter den weitgehend unabhängigen Labels Bauwerk Parkett und Boen bietet die

Gruppe ein komplementäres Sortiment an 2- und 3-Schicht Parketten sowie

Sportbodenbelägen aus Holz an. Die Kernmärkte Schweiz, Norwegen, Deutschland

und Schweden, sowie Österreich, England, Frankreich und USA werden durch

lokale Tochtergesellschaften bearbeitet. Der asiatische Raum wird von der im

Januar 2015 gegründeten Bauwerk Boen Group Asia Ltd. aus Hongkong heraus

bedient. Der administrative Hauptsitz der Gruppe befindet sich in St.

Margrethen/Schweiz, die Produktionsstandorte sind in St. Margrethen,

Kietaviks/Litauen und Durdevac/Kroatien konzentriert. Im Geschäftsjahr

2017 erwirtschaftete die Bauwerk Boen Group einen Nettoumsatz von CHF 285

Millionen und beschäftigte insgesamt rund 1'800 Mitarbeitende.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit

gewissen Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die

nicht voraussehbar sind und sich der Kontrolle der Bauwerk Boen Group

entziehen. Die Bauwerk Boen Group kann daher keine Zusicherungen machen

bezüglich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren

Auswirkung auf die finanziellen Verhältnisse der Bauwerk Boen Group oder den

Markt, in dem Wertschriften der Bauwerk Boen Group gehandelt werden.

Diese Mitteilung ist keine Anlageberatung oder eine Empfehlung oder ein

Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Obligationen. Diese Mitteilung sowie

die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet

werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich

beschränken oder verbieten. Insbesondere darf diese Mitteilung nicht in die

Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") gebracht oder übertragen werden oder

an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder

an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder

übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss

gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Die

Wertpapiere der Bauwerk Parkett AG und der Bauwerk Boen AG

("Gesellschaften") werden ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf

angeboten. Die Wertpapiere der Gesellschaften wurden nicht und werden nicht

gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen

Vorschriften registriert und dürfen nicht in den USA oder an

U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen)

verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden, ausser in einer

"offshore transaction" gemäss Regulation S unter dem U.S. Securities Acts.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Artikel 652a oder 1156

Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss

Exchange dar.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)

Personen, die sich ausserhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder

(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung"),

oder (iii) vermögende Gesellschaften und andere vermögende Personen, die

unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen

zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,

auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur

Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,

solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird

nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine

qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder

Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

