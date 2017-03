DGAP-Adhoc: Baumot Group AG: Dr. Ingo Zemke als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft bestellt (deutsch)

Baumot Group AG: Dr. Ingo Zemke als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft bestellt

Baumot Group AG: Dr. Ingo Zemke als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft bestellt

Königswinter, 03. März 2017 - Die Baumot Group AG (WKN A0LSAT), Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung und Motorenentwicklung sowie Muttergesellschaft der Baumot Group, gibt hiermit bekannt, dass Herr Dr. Ingo Zemke heute durch das zuständige Amtsgericht Siegburg als Aufsichtsratsmitglied bestellt wurde. Er folgt auf Herrn Metehan Sen, welcher aus privaten Gründen sein Amt zum 31. Januar 2017 niedergelegt hatte. Der Aufsichtsrat beabsichtigt in seiner nächsten Sitzung, Herrn Dr. Zemke zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu wählen.

Dr. Zemke (Jg. 1964) ist Bankkaufmann und Dr. rer. pol. / Diplom Kaufmann Finanzwirtschaft). Er verfügt über mehr als 20 Jahre praktische Erfahrung in der Finanzierung und Begleitung sowie Steuerung von mittelständischen Unternehmen aus Gesellschafter- bzw. Aufsichtsrats-/Beirats-Funktionen. Durch seine Tätigkeiten insbes. bei Dresdner Kleinwort Wasserstein (BdW - Gruppe), Alchemy Partners sowie seit 2005 als Gründungspartner und Geschäftsführer von ICS Partners liegt sein Schwerpunkt auf Unternehmen in Sonder- bzw. Krisensituationen. Dr. Zemke ist Mitglied im TMA Deutschland. Er ist sowohl mit Restrukturierungen als auch der Automobilindustrie mit börsennotierten Gesellschaften gut vertraut.

Nach Auffassung des Vorstands qualifiziert sich Herr Dr. Zemke aufgrund seiner umfassenden Erfahrungen in der Automobilindustrie sowie seines langjährigen Know-hows bei Sanierungen und Restrukturierungen in besonderem Maße für die Übernahme des Aufsichtsratsmandats bei der Baumot Group.

Über die Baumot Group:

Die Baumot Group AG (vormals Twintec AG) ist die Konzernobergesellschaft der TwintecBaumot Group (TBG), einem führenden Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung und der Motorenentwicklung. Dabei bietet TBG ihren Kunden hochwertige Lösungen in Design & Engineering, Products & Solutions sowie Testing & Validation Services an. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt TBG branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein und deckt so die gesamte Wertschöpfungskette der Abgasnachbehandlung ab. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw und andere Nutzfahrzeuge), Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder Stationäre Anlagen) sowie Maritim.

Die Baumot Group verfügt mit ihren Tochtergesellschaften über rund 350 Mitarbeiter und jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Abgasnachbehandlung sowie den Bereichen Engineering Services und Testing & Validation. Weitere Schwerpunkte sind Entwicklung und Erprobung von Sensorik und Steuerung für autonomes Fahren sowie E-Mobility-Konzepte.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: http://www.twintecbaumot.de/

Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

Kontakt: cometis AG Claudius Krause Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden

Tel: +49 (0)611 - 20 585 5 - 28 Fax: +49 (0)611 - 20 585 5 - 66

E-Mail: krause@cometis.de

Kontakt: Baumot Group AG Nadine Lange

Tel: +49 (0) - 2244 91 80 - 57 Fax: +49 (0)2244 - 91 83 - 819

E-Mail: nadine.lange@twintec.de

