DGAP-Adhoc: Basler AG meldet Jahresprognose für 2017: Das Unternehmen rechnet mit starkem Wachstum in 2017 (deutsch)

Basler AG meldet Jahresprognose für 2017: Das Unternehmen rechnet mit starkem Wachstum in 2017

Ahrensburg, den 30.03.2017 - Die BASLER AG, weltweit führender Hersteller von Industrie-Kameras, veröffentlicht heute die Jahresprognose für 2017.

Auf Basis des guten Auftragsbestands zur Jahreswende, sowie der sehr starken Auftragseingänge in den ersten drei Monaten des neuen Geschäftsjahres, rechnet der Basler Konzern für das Geschäftsjahr 2017 mit einem Anstieg der Umsatzerlöse auf 120 - 130 Mio. EUR. Auf der Ergebnisseite plant das Unternehmen abhängig von der Umsatzentwicklung mit einer Vorsteuerrendite von 13 % bis 15 %.

Die Auftragseingänge der ersten drei Monate entwickelten sich signifikant oberhalb der Erwartungen und oberhalb des strategischen Wachstumsziels von 15 %. Das Unternehmen geht davon aus, im ersten Quartal einen Auftragseingang von über 50 Mio. EUR zu erzielen. Dies entspricht mehr als einer Verdopplung der Auftragseingänge gegenüber Q1 2016. Alle Absatzregionen zeigen deutliches Wachstum, wobei sich Asien erneut überproportional entwickelt. Die starke Nachfrage ist im Schwerpunkt durch hohe Investitionen in der Elektronikindustrie induziert. Darüber hinaus führen Material- und Produktionsengpässe zu steigenden Lieferzeiten und diese wiederum zum Vorziehen von Auftragserteilungen. Es wird erwartet, dass sich diese Überhitzung zeitnah abkühlt und sich die Auftragseingänge bereits im zweiten Quartal auf ein normales Niveau zurück begeben.

Aufgrund der sehr hohen Dynamik an den Absatzmärkten und der begrenzten Sichtbarkeit der Geschäftsentwicklung für die zweite Jahreshälfte ist der Umsatzkorridor derzeit relativ breit gewählt. Das Management ist bestrebt, den Prognosekorridor im Laufe des Geschäftsjahres weiter zu konkretisieren.

Den Geschäftsbericht 2016 wird das Unternehmen am morgigen 31. März 2017 veröffentlichen.

Basler ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika.

Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463100, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008

