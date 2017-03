DGAP-Adhoc: Basler AG: Basler startet mit sehr starken Auftragseingängen ins neue Geschäftsjahr und erwartet 2017 Umsatzwachstum und Vorsteuerrendite oberhalb des strategischen Zielwerts (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Basler":

Ahrensburg, den 20.03.2017 - Die BASLER AG, einer der weltweit führenden Hersteller von Industrie-Kameras verzeichnete einen sehr starken Auftragseingang in den ersten elf Wochen des Jahres.

Wie das Unternehmen bereits mit der Meldung zu den vorläufigen Geschäftszahlen 2016 am 16. Februar 2017 veröffentlicht hat, ist die Basler AG mit hohem Auftragsbestand sowie sehr gutem Auftragseingang in das neue Geschäftsjahr gestartet. Dieser positive Trend hält nach wie vor an und lässt somit erwarten, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit das Umsatzwachstum 2017 oberhalb des gesetzten strategischen Zielwerts von 15 % liegen wird. Aufgrund von Skaleneffekten ist in diesem Fall auch von einer Vorsteuerrendite oberhalb der angestrebten 11 %-Punkte auszugehen.

Wenngleich das Management mit starken Auftragseingängen zu Jahresbeginn gerechnet hat, liegen diese erheblich oberhalb der Erwartungen. Alle Absatzregionen zeigen ein starkes Wachstum, hervorzuheben ist jedoch die Region Asien, im Besonderen China und Südkorea. Der Auftragseingang ist breit gestreut und minimiert sich nicht auf einzelne Großprojekte.

Bei weiterhin guter Auftragslage, wird sich die Abarbeitung des Auftragsbestands, trotz nennenswerter Kapazitätsausweitungen, voraussichtlich bis ins dritte Quartal erstrecken.

Das Management wird in den kommenden Tagen eruieren, wie lange dieser positive Trend voraussichtlich anhält und die Prognose für das Geschäftsjahr 2017 wie geplant mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2016 am 31. März 2017 herausgeben.

Basler ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika.

Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO)

