DGAP-Adhoc: Basler AG: : Basler schließt 2016 mit starkem Wachstum und hoher Profitabilität ab (deutsch)

Basler AG: Basler schließt 2016 mit starkem Wachstum und hoher Profitabilität ab

DGAP-Ad-hoc: Basler AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Basler AG: : Basler schließt 2016 mit starkem Wachstum und hoher Profitabilität ab

Vorläufige Geschäftszahlen / Jahresabschluss

Vorläufige Geschäftszahlen für 2016: Basler schließt 2016 mit starkem Wachstum und hoher Profitabilität ab

- Umsatz 97,5 Mio. Euro (2015: 85,4 Mio. Euro, +14 %)

- Auftragseingang 105,4 Mio. Euro (2015: 83,0 Mio. Euro, +27 %)

- EBITDA 18,8 Mio. Euro (2015: 16,0 Mio. Euro, +17 %)

- Vorsteuerergebnis 11,4 Mio. Euro (2015: 9,1 Mio. Euro, +25 %)

- Free-Cashflow 8,1 Mio. Euro (2015: 3,6 Mio. Euro, +125 %)

Ahrensburg, den 14.02.2017 - Die BASLER AG, einer der weltweit führenden Hersteller von Industrie-Kameras, legt heute vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2016 vor.

Der Konzernumsatz nahm in 2016 um 14 % auf 97,5 Mio. Euro (VJ: 85,4 Mio. Euro) zu. Der Auftragseingang durchbrach erstmals in der Firmenhistorie die 100 Mio. Euro Marke und stieg auf 105,4 Mio. Euro (VJ: 83,0 Mio. Euro) an. Das Vorsteuerergebnis konnte zum Vorjahr um 25 % auf 11,4 Mio. Euro gesteigert werden (VJ: 9,1 Mio. Euro). Die Rendite vor Steuern summierte sich auf 11,7 % (VJ: 10,7 %). Mit diesen Resultaten wird die vom Unternehmen ggü. dem Kapitalmarkt kommunizierte Prognose am oberen Ende erreicht.

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit ging mit 16,1 Mio. Euro (VJ: 12,9 Mio. Euro; +25 %) aus dem Jahr. Der Free-Cashflow als Summe des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit und des Cashflows aus Investitionen erreichte einen Wert von 8,1 Mio. Euro (VJ: 3,6 Mio. Euro, +125 %) und untermauert damit die eigenfinanzierte Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Die vorläufigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt des Testats der Wirtschaftsprüfer und der Zustimmung durch den Aufsichtsrat. Die endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2016, der Geschäftsbericht 2016 sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2017 werden am 31. März 2017 veröffentlicht.

Das Unternehmen ist mit hohem Auftragsbestand und sehr gutem Auftragseingang ins Jahr 2017 gestartet und damit weiter auf Wachstumskurs.

Basler ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika.

Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008

14.02.2017

Sprache: Deutsch Unternehmen: Basler AG An der Strusbek 60-62 22926 Ahrensburg Deutschland Telefon: 04102-463 0 Fax: 04102-463 109 E-Mail: ir@baslerweb.com Internet: www.baslerweb.com ISIN: DE0005102008 WKN: 510200 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

