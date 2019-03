DGAP-Adhoc: Basler AG: Basler beendet Aktienrückkaufprogramm und veräußert Aktienpaket (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Basler":

Basler AG: Basler beendet Aktienrückkaufprogramm und veräußert Aktienpaket

Basler AG: Basler beendet Aktienrückkaufprogramm und veräußert Aktienpaket

29.03.2019

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR

Basler beendet Aktienrückkaufprogramm und veräußert Aktienpaket

Ahrensburg, den 29.03.2019 - das Management der BASLER AG, weltweit

führender Hersteller von Industrie-Kameras, hat beschlossen, dass am 17.

September 2018 gestartete Aktienrückkaufprogramm mit sofortiger Wirkung zu

beenden.

Weiterhin hat der Vorstand beschlossen, von den im Basler-Besitz

befindlichen 8,4 % eigenen Aktien, 3,72 % (130.200 Stück) an 7 Industries

B.V. für einen Preis von 160,00 Euro je Stück zu veräußern. 7 Industries B.V

ist ein Familiy Office, welches sich im Besitz von Frau Ruthi Wertheimer

befindet und sehr langfristig in führende Industrie- sowie Life Science

Technologie Unternehmen investiert.

Durch diesen Verkauf erhöhen sich die Aktien im Umlauf auf 3.335.919 Stück.

Der Dividendenvorschlag, über welchen auf der diesjährigen Hauptversammlung

am 16. Mai 2019 abgestimmt wird, verändert sich vor diesem Hintergrund von

1,59 EUR auf 1,53 EUR pro Aktie, weil die im Umlauf befindliche Anzahl von

Aktien steigt. Die Ausschüttung orientiert sich entlang der

Dividendenpolitik des Unternehmens, die eine jährliche Ausschüttung in Höhe

von 30 Prozent des Nettoergebnisses vorsieht.

Basler ist ein international führender Hersteller von hochwertigen Kameras

und Bildverarbeitungskomponenten für Anwendungen in Fabrikautomation,

Medizin, Verkehr und einer Vielzahl von weiteren Märkten. Das

Produktportfolio umfasst Flächen- und Zeilenkameras in kompakten

Gehäusegrößen, Kameramodule als Boardlevel-Varianten für Embedded

Vision-Lösungen, 3D-Kameras sowie Bildeinzugskarten. Abgerundet wird das

Angebot durch ein bedienerfreundliches pylon SDK sowie ein breites Spektrum

von teils eigens entwickeltem Zubehör, das optimal auf die eigenen Kameras

abgestimmt ist. Basler verfügt über drei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der

Computer Vision. Das Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter an seinem

Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in

Europa, Asien und Nordamerika.

Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg,

Tel. +49 (0)4102-463100, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE

0005102008

Unternehmen: Basler AG

An der Strusbek 60-62

22926 Ahrensburg

Deutschland

Telefon: 04102-463 0

Fax: 04102-463 109

E-Mail: ir@baslerweb.com

Internet: www.baslerweb.com

ISIN: DE0005102008

WKN: 510200

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

