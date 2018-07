DGAP-Adhoc: Basler AG: Basler AG schließt Joint Venture mit ihrem chinesischen Distributor zur Übernahme dessen Machine Vision Geschäfts (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Basler":

Basler AG: Basler AG schließt Joint Venture mit ihrem chinesischen Distributor zur Übernahme dessen Machine Vision Geschäfts

DGAP-Ad-hoc: Basler AG / Schlagwort(e): Joint Venture

Basler AG: Basler AG schließt Joint Venture mit ihrem chinesischen

Distributor zur Übernahme dessen Machine Vision Geschäfts

10.07.2018 / 07:33 CET/CEST

Joint Venture

Basler AG schließt Joint Venture mit ihrem chinesischem Distributor zur

Übernahme dessen Machine Vision Geschäfts

Ahrensburg, den 10.07.2018 - Die BASLER AG, der weltweit führende Hersteller

von Industrie-Kameras, zeichnet Joint Venture Vertrag mit seinem

Distributor, Beijing Sanbao Xingye (MVLZ) Image Tech. Co. Ltd. ("MVLZ"), zur

Übernahme dessen Machine Vision Geschäfts in China.

MVLZ ist seit rund zwanzig Jahren Distributionspartner der Basler AG in

China. MVLZ distribuiert Bildverarbeitungskomponenten und berät chinesische

Kunden in der industriellen Bildverarbeitung (Machine Vision) sowie im

Bereich Scientific Imaging. Beide Firmen vereinbaren den Transfer der

Machine Vision Sparte von MVLZ in die neu gegründete Basler Vision

Technology (Beijing) Co., Ltd. mit Sitz in Peking und Branch Offices in

Shenzhen und Shanghai. Der Transfer umfasst den Machine Vision Kundenstamm,

rund einhundert qualifizierte Mitarbeiter, notwendige Büro- und

Geschäftsausstattungen sowie Lagerbestände. Es wird angestrebt, den Transfer

bis zum 01.01.2019 vollständig umzusetzen. MVLZ wird sich ab diesem

Zeitpunkt auf ihr Scientific Imaging Geschäft fokussieren.

Beijing Sanbao Xingye (MVLZ) Image Tech. Co. Ltd. erhält im Rahmen einer

Kapitalerhöhung Minderheitsanteile an der Basler Vision Technology (Beijing)

Co., Ltd., welche durch die Basler AG schrittweise bis Ende 2021 vollständig

zurückerworben werden. Über die Höhe des Kaufpreises haben die Parteien

Stillschweigen vereinbart. Das Management wird durch beide Unternehmen

besetzt.

Die Basler AG verfolgt mit dieser Transaktion den weiteren Ausbau ihrer

Marktstellung in China. Basler möchte mit der zukünftig direkten

Marktpräsenz in China die Wettbewerbsfähigkeit steigern, die Supply Chain

verschlanken und die Agilität im wachstumsstärksten Regionalmarkt erhöhen.

MVLZ und Basler arbeiten seit vielen Jahren sehr vertrauensvoll und

erfolgreich im chinesischen Markt zusammen. Mit dem Joint Venture soll dies

noch schlagkräftiger fortgesetzt und weiter ausgebaut werden.

Basler ist ein international führender Hersteller von hochwertigen Kameras

und Kamerazubehör für Anwendungen in Fabrikautomation, Medizin, Verkehr und

einer Vielzahl von weiteren Märkten. Das Produktportfolio umfasst Flächen-

und Zeilenkameras in kompakten Gehäusegrößen, Kameramodule als

Boardlevel-Varianten für Embedded Vision-Lösungen sowie 3D-Kameras.

Abgerundet wird das Angebot durch das bedienerfreundliches pylon SDK sowie

ein breites Spektrum von teils eigens entwickeltem Zubehör, das optimal auf

die Kameras abgestimmt ist. Basler verfügt über drei Jahrzehnte Erfahrung im

Bereich der Computer Vision. Das Unternehmen beschäftigt rund 600

Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und

Vertriebsbüros in Europa, Asien und Nordamerika.

Kontakt:

Basler AG

Verena Fehling

Tel. 04102 463 101

Email: Verena.fehling@baslerweb.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Basler AG

An der Strusbek 60-62

22926 Ahrensburg

Deutschland

Telefon: 04102-463 0

Fax: 04102-463 109

E-Mail: ir@baslerweb.com

Internet: www.baslerweb.com

ISIN: DE0005102008

WKN: 510200

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

°