DGAP-Adhoc: Basler AG: Basler AG: Beschluss über den Erwerb weiterer eigener Aktien gefasst (deutsch)

09.12.2020 / 18:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

Aktienrückkaufprogramm

Basler AG: Beschluss über den Erwerb weiterer eigener Aktien gefasst

Ahrensburg, den 09.12.2020 - Die BASLER AG, weltweit führender Hersteller

von Industrie-Kameras startet erneut mit dem Rückkauf eigener Aktien.

Der Vorstand der Basler AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen

Tage beschlossen, dass am 11. März 2020 gestartete und im Augenblick ruhende

Aktienrückkaufprogramm zu beenden und ein neues Aktienrückkaufprogramm auf

Basis des Hauptversammlungsbeschlusses vom 26.05.2020 nach Bekanntgabe

dieser Mitteilung zu starten. Das neue Aktienrückkaufprogramm hat ein

Volumen von insgesamt bis zu EUR 10,0 Mio. und hat eine Laufzeit bis zum

25.05.2025.

Grundlage des Aktienrückkaufprogramms ist die Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1

Nr. 8 AktG gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Mai 2020 zu

Tagesordnungspunkt 8 dieser Hauptversammlung. Hiernach kann die Gesellschaft

auf Grundlage des aktuell eingetragenen Grundkapitals insgesamt eigene

Aktien im Umfang von bis zu 1.050.000,00 EUR eingeteilt in 1.050.000 Aktien

erwerben. Die Ermächtigung ist gültig bis zum Ablauf des 25.05.2025.

Das Unternehmen hält am heutigen Tag 494.736 Stück eigene Aktien bzw. 4,7 %

am Grundkapital von 10,5 Mio. Aktien. Auf Grundlage des neu gestarteten

Aktienrückkaufprogramms könnten daher ohne Berücksichtigung der monetären

Begrenzung bis zu 555.264 Stück eigene Aktien erworben werden.

Während die Gesellschaft die Aktien gemäß der Ermächtigung grundsätzlich für

alle gesetzlich zulässigen Zwecke verwenden darf, soll dieses

Aktienrückkaufprogramm insbesondere dem Erwerb von eigenen Aktien zur

späteren Verwendung als Akquisitionswährung dienen.

Das Aktienrückkaufprogramm wird als programmiertes Rückkaufprogramm im Sinne

von Art. 1 lit. a VO (EU) 2016/1052 umgesetzt. Das Programm wird unter

Führung der Oddo BHF abgewickelt. Das Kreditinstitut wird beauftragt, im

eigenen Ermessen jedoch im Rahmen der folgenden Bestimmungen, aus dem

jeweiligen Tagesumsatz, nicht mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen

Handelsvolumens der 20 Börsentage auf dem jeweiligen Handelsplatz vor dem

Kauftermin zu kaufen. Dabei darf der Erwerbspreis je Aktie (ohne

Erwerbsnebenkosten) den am Handelstag durch die Eröffnungsauktion

ermittelten Börsenkurs der Basler-Aktie im XETRA-Handel (oder einem

vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht

mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 10 % unterschreiten.

In welchem Umfang tatsächlich eigene Aktien erworben werden, wird

insbesondere von den Marktgegebenheiten abhängen. Der Erwerb erfolgt über

die Börse unter Beachtung der Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über

Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") sowie der auf Grundlage von

Artikel 5 Absatz 6 der Marktmissbrauchsverordnung erlassenen Delegierten

Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 zur Ergänzung der

Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch

technische Regulierungsstandards für die auf Rückkaufprogramme und

Stabilisierungsmaßnahmen anwendbaren Bedingungen ("Delegierte Verordnung")

und den dort vorgesehenen Volumengrenzen und weiteren Erwerbsbeschränkungen

sowie Veröffentlichungspflichten. Die Gesellschaft hat das Recht, das

Aktienrückkaufprogramm jederzeit auszusetzen oder vorzeitig einzustellen.

Basler ist ein international führender Anbieter von hochwertigen

Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen. Neben

klassischen Flächen- und Zeilenkameras, Objektiven, Framegrabbern,

Lichtmodulen und Software bietet das Unternehmen Embedded Vision Module und

Lösungen, 3D-Produkte sowie kundenspezifische Produktanpassungen und

Beratungsdienstleistungen an. Baslers Produkte werden in einer Vielzahl von

Märkten und Anwendungen eingesetzt, u.a. in der Fabrikautomation, Medizin,

Logistik, Retail oder Robotik. Sie zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit,

ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und lange Verfügbarkeiten aus.

Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 800 Mitarbeiter an

seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Standorten in Europa, Asien

und Nordamerika. Dank der weltweiten Vertriebs- und Serviceorganisation und

der Zusammenarbeit mit renommierten Partnern lassen sich passende Lösungen

für Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen finden.

Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg,

Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE

0005102008

Kontakt:

Basler AG

Verena Fehling

Tel. 04102 463 101

Email: Verena.fehling@baslerweb.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Basler AG

An der Strusbek 60-62

22926 Ahrensburg

Deutschland

Telefon: 04102-463 0

Fax: 04102-463 109

E-Mail: ir@baslerweb.com

Internet: www.baslerweb.com

ISIN: DE0005102008

WKN: 510200

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

