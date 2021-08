DGAP-Adhoc: Bank Linth: Erfreuliches Geschäftsergebnis im ersten Halbjahr 2021 (deutsch)

Bank Linth: Erfreuliches Geschäftsergebnis im ersten Halbjahr 2021

Bank Linth: Erfreuliches Geschäftsergebnis im ersten Halbjahr 2021

23.08.2021

Uznach, 23. August 2021 Die Bank Linth LLB AG (SIX: LINN) schliesst das

erste Halbjahr 2021 mit einem guten Ergebnis ab. Der Halbjahresgewinn von

CHF 14.1 Mio. übertrifft denjenigen der Vorjahresperiode um 10.4 Prozent.

Die Bank hat ihre konsequente Ausrichtung auf Markt- und Kundenbedürfnisse

weiter verstärkt. Sie verzeichnet bei Kundenvermögen und Kundenausleihungen

ein erfreuliches Wachstum.

Im ersten Halbjahr 2021 hat die Bank Linth die strukturellen Anpassungen in

einem von der Corona-Pandemie weiterhin geprägten Umfeld zielgerichtet

vorangetrieben. «Dafür haben wir unsere Geschäftsstellen umfassend

modernisiert und bauen unsere digitalen Angebote laufend aus», sagt CEO

David Sarasin. «Seit diesem Frühjahr können wir mit dem neu geschaffenen

Ressort 'Kunden' für alle Kundengruppen Lösungen aus einer Hand bieten und

haben dafür bereits sehr positive Reaktionen erhalten.»

Halbjahresergebnis mit klarem Plus

Der Bank Linth flossen im ersten Halbjahr 2021 CHF 160.3 Mio. an

Netto-Neugeldern (Net New Money) zu. Die verwalteten Kundenvermögen stiegen

per 30. Juni 2021 auf CHF 7.7 Mia. (+6.3% gegenüber Ende 2020) an, während

die Kundengelder (Kundeneinlagen und Kassenobligationen) bei CHF 4.7 Mia.

(-0.3%) praktisch unverändert blieben. Die Kundenausleihungen legten

gegenüber dem Jahresende 2020 auf CHF 6.4 Mia. (+1.8%) zu, wobei die

Hypothekar¬forderungen auf CHF 6.2 Mia. (+1.9%) anstiegen. Das

Geschäftsvolumen (Kundenausleihungen und Kundenvermögen) hat per Mitte 2021

erstmals die CHF 14 Milliarden-Marke überschritten.

Der Geschäftsertrag konnte im ersten Halbjahr 2021 auf CHF 47.7 Mio. (+3.0%)

gesteigert werden. Dabei war das Zinsengeschäft, der Hauptertragspfeiler der

Bank Linth, mit einem Brutto-Erfolg von CHF 32.3 Mio.

(-7.4%) vom schwierigen Zinsumfeld und dem verschärften Wettbewerb geprägt.

Das im Verlauf des ersten Halbjahres eingesetzte Volumenwachstum konnte die

verringerte Zinsmarge nicht vollständig kompensieren. Die hohe Qualität des

Kreditportfolio erlaubte es jedoch, im ersten Halbjahr 2021

Wertberichtigungen für Kreditrisiken im Betrag von CHF 0.9 Mio. aufzulösen.

In der Vorjahresperiode mussten im Zuge der Corona-Pandemie dagegen

Wertberichtigungen von CHF 2.7 Mio. vorgenommen werden. Dies führte dazu,

dass der Netto-Erfolg im Zinsengeschäft gegenüber dem ersten Halbjahr 2020

auf CHF 33.2 Mio. (+3.2%) anstieg.

Das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft zeigte mit CHF 10.5 Mio.

(+7.2%) im Vorjahresvergleich ein starkes Ergebnis und unterstreicht die

attraktiven Anlagelösungen der Bank Linth, auch in Zusammenarbeit mit der

LLB. Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft ging auf CHF 2.9 Mio. (-10.6%)

zurück.

Der Geschäftsaufwand konnte gegenüber der Vorjahresperiode um 4.8 Prozent

auf CHF 27.8 Mio. reduziert werden. Der Personalaufwand nahm dabei um 8.5

Prozent ab, während der Sachaufwand praktisch gleichblieb (-0.4%).

Der deutlich gestiegene Geschäftserfolg von CHF 17.7 Mio. (+18.3%)

ermöglichte eine Zuweisung an die Reserven für allgemeine Bankrisiken von

CHF 1.0 Mio. Unter dem Strich resultierte ein sehr solider Halbjahresgewinn

von CHF 14.1 Mio., der den Vorjahreswert um CHF 1.3 Mio. oder 10.4 Prozent

übertraf.

Auf veränderte Kundenbedürfnisse ausgerichtet

Die Kundinnen und Kunden der Bank Linth erledigen ihre Basisgeschäfte heute

grossmehrheitlich am Bancomaten und über Online Banking. Dieser Trend wurde

seit Beginn der Pandemie weiter beschleunigt. Die Schaltertransaktionen sind

auf ein sehr tiefes Niveau zurückgegangen. Die Bank Linth hat deshalb schon

im Frühjahr den klassischen Schalterbetrieb aufgehoben und ihre Standorte

auf die Beratung umgestellt, was von den Kundinnen und Kunden gut

aufgenommen wurde. Die Regionensitze sind weiterhin zu fixen Zeiten

geöffnet, die Geschäftsstellen bieten flexible Öffnungszeiten an. Sie stehen

dann für Beratungsgespräche offen, wenn es die Kundinnen oder Kunden

wünschen. Ort und Zeit für das Treffen können sie vorgängig mit ihrem

Berater vereinbaren.

Ausblick zweites Halbjahr 2021

Obschon der weitere Pandemieverlauf nicht vorhersehbar ist, deuten die

meisten Prognosen auf eine Belebung der Konjunktur im zweiten Halbjahr hin.

David Sarasin blickt zuversichtlich nach vorne: «Ich gehe in den kommenden

Monaten von einem gesunden weiteren Wachstum unseres Geschäfts aus, auch

wenn die Märkte und insbesondere die Zinssituation anspruchsvoll bleiben.

Wir werden unsere Aktivitäten weiterhin auf die Kundenbedürfnisse und die

Ertragspotenziale ausrichten. Dabei werden wir die Vorteile unserer

Zusammenarbeit innerhalb der LLB-Gruppe auch künftig nutzen.»

Der Halbjahresbericht 2021 steht in einer Onlineversion zur Verfügung unter:

berichte.banklinth.ch

Er kann auch als PDF heruntergeladen werden unter: www.banklinth.ch/hb2021

Wichtige Termine

* Freitag, 25. Februar 2022, Geschäftsergebnis 2021

* Dienstag, 26. April 2022, 173. ordentliche Generalversammlung

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Luzius Thürlimann, Leiter

Generalsekretariat, Telefon 055 285 71 96, oder die E-Mail-Adresse

kommunikation@banklinth.ch.

Die Bank Linth (www.banklinth.ch) ist mit 18 Standorten und einem

Geschäftsvolumen von CHF 14.1 Mia. die grösste Regionalbank der Ostschweiz.

Mit einem zukunftsweisenden, auf die persönliche Beratung ausgerichteten

Geschäftsstellenkonzept ist sie in den sechs Regionen Linthgebiet,

Zürichsee, Ausserschwyz, Sarganserland, Winterthur und Thurgau vertreten.

Die Bank Linth ist an der SIX in Zürich kotiert (Symbol: LINN). Sie befindet

sich im Besitz ihrer Mehrheitsaktionärin, der Liechtensteinischen Landesbank

AG (LLB), sowie weiterer rund 10'400 überwiegend in der Region wohnhafter

Aktionäre.

