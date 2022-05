DGAP-Adhoc: Baloise Swiss Property Fund mit erfreulichem Halbjahresergebnis 2021/22 (deutsch)

Baloise Swiss Property Fund mit erfreulichem Halbjahresergebnis 2021/22

25.05.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

«Der Baloise Swiss Property Fund (BSPF) ist mit einer starken

Halbjahresperformance ins neue Geschäftsjahr gestartet. Durch eine

Transaktion im Gesundheitsbereich konnte das Portfolio weiter diversifiziert

und optimiert werden. Auch in Zukunft soll das Fondsportfolio durch gezielte

Akquisitionen weiter wachsen», sagt Jean-Pierre Valenghi, Leiter Immobilien

bei Baloise Asset Management AG.

Robuste Performance des Fonds im ersten Halbjahr 2021/22

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/22 vom 1. Oktober 2021 bis 31.

März 2022 konnten die Mietzinserträge (Bruttoerträge) des BSPF auf 16.8 Mio.

CHF gesteigert werden. Dies entspricht einem Plus zur Vorjahresperiode von

33.9 %. Die Mietausfallrate konnte gegenüber dem Vorjahr von 5.1 % um 35

Basispunkte auf 4.8 % gesenkt werden. Der Nettoertrag wurde in derselben

Periode von 7.2 Mio. CHF auf 9.8 Mio. CHF gesteigert. Der Gesamterfolg

beträgt für das erste Halbjahr 10.3 Mio. CHF.

Die Börsenkursentwicklung des Fonds war in der Berichtsperiode besser als

der Gesamtmarkt. Der Kurs des BSPF hat sich von 140.00 CHF (ausserbörslicher

Kurs per 30.09.2021) auf 137.00 CHF (Börsenkurs per 31.03.2022) entwickelt,

was einer Performance (inkl. Ausschüttung von 3.00 CHF pro Anteil) von -0.1

% entspricht. Der BSPF übertrifft damit den SXI Real Estate Funds Broad

Total Return Index (SWIIT)*, der in derselben Periode eine Performance von

-3.4 % aufwies. Das Agio des BSPF ist in diesem Zeitraum von 28.4 % auf 27.1

% gesunken.

Bessere Diversifikation durch Transaktion im Gesundheitsbereich

Per 1. Oktober 2021 hat die Fondsleitung die Wohn- und Büroliegenschaft an

der Via Landriani 3 in Lugano zu einem Verkaufspreis von 8.8 Mio. CHF

veräussert. Hieraus resultiert ein Reingewinn von rund 0.6 Mio. CHF, welcher

als realisierter Kapitalgewinn verbucht wurde.

Per 1. Januar 2022 erfolgte der Kauf von drei Immobilien, in denen ambulante

Gesundheitsdienstleistungen im Bereich Orthopädie, Sportmedizin und

Physiotherapie an bester City-Lage in Basel erbracht werden. In Folge dieser

Transaktion ist der Verkehrswert des BSPF-Portfolios auf 853.6 Mio. CHF

angestiegen. Die gewichtete Restdauer der Geschäftsmietverträgen (WAULT) auf

Portfoliostufe erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 4.2 Jahre auf 7.7

Jahre. Der Kauf wurde zu drei Vierteln durch Fremdkapital und zu einem

Viertel aus dem Liquiditätsbestand des BSPF finanziert. Die

Fremdfinanzierungsquote wächst um 2.8 Prozentpunkte auf 22.8 %.

Der Zugang der drei Liegenschaften aus dem Gesundheitsbereich hat den

dominanten Wohnanteil im Portfolio leicht reduziert. Im Gegenzug wurden die

Anteile der anderen Nutzungen, insbesondere der Büronutzung, durch die

Transaktion erhöht.

Erfolgreiche Börsenkotierung

Die Kotierung des BSPF an der SIX Swiss Exchange am 1. November 2021 ist

erfolgreich verlaufen. Der BSPF wurde in den SXI Real Estate Funds Broad

Total Return Index (SWIIT) aufgenommen.

Ausblick

Im zweiten Halbjahr steht die Optimierung des Bestandes im Fokus der

Fondsleitung. Einerseits ist die Sanierung einer Liegenschaft in

Ostermundigen in vollem Gange, und die Planung der Innensanierung einer

Liegenschaft in La Tour-de-Peilz wird vorangetrieben. Andererseits werden

die Verkäufe von Liegenschaften in Vezia und Riehen forciert. Opportunitäten

für Zukäufe werden geprüft und im Interesse des Fonds bestmöglich genutzt.

* Der SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (SWIIT) ist lediglich

als beispielhafter Vergleichsindex aufgeführt und dieser darf ausdrücklich

nicht als Benchmark für die Wertentwicklung und Performancemessung

herangezogen werden.

Fondsinformationen

Name Baloise Swiss Property Fund

Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033

Fondswährung CHF

Ertragsverwendung ausschüttend

Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds

Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel

Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich

Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich

Tickersymbol BALSP

Lancierungsdatum 1. Oktober 2018

Rechnungsjahr 1. Oktober bis 30. September

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem

Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw.

Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine

allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag,

der vereinfachte Prospekt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können

kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG,

Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland

AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen

dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche

Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen

(FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser

Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in

Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen

oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in

einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den

Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die

historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige

Performance.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen

nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen

werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische

Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den

USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen

kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche

Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen.

Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss

Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes

bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von

ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser

Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von

Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

* www.baloise-asset-management.com

* www.baloise-asset-management.com/de/ch/immobilien/immobilienfonds

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise-asset-management.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Baloise Asset Management

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management (KB AM) im Jahre 2001

bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und

Vermögensverwalter. Mit der Baloise Asset Management (BAM) wird den

wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen

Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung

getragen.1995 wurde die Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)

gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde

die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene

Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise

Swiss Property Fund lancierte die Baloise Asset Management im 2018 ihren

ersten Immobilienfonds.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Baloise Asset Management AG

Aeschengraben 21

4002 Basel

Schweiz

Telefon: +41 58 285 97 37

E-Mail: assetmanagement@baloise.com

ISIN: CH0414551033

Valorennummer: 41455103

Börsen: SIX Swiss Exchange

