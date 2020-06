DGAP-Adhoc: B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. (deutsch)

B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital.





NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER

FREIGABE IN ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA

UND JAPAN ODER EINER JURISDIKTION, IN DER DAS ANBIETEN ODER DER VERKAUF DER

WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG beschließt

Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital.

Zwingenberg, 3. Juni 2020. Der Vorstand der B.R.A.I.N. Biotechnology

Research and Information Network AG ("BRAIN", oder die "Gesellschaft") hat

heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung

gegen Bareinlage durch Ausgabe von neuen Namensaktien ohne Nennbetrag,

jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR

1,00 (die "Neuen Aktien") mit angestrebten Erlösen in Höhe von ungefähr EUR

13 Millionen. Das Grundkapital soll durch teilweise Ausnutzung des

vorhandenen Genehmigten Kapitals gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung der

Gesellschaft erhöht werden (die "Kapitalerhöhung"). Das gesetzliche

Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wurde gemäß §§ 203 Abs. 1, 186

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Die Neuen Aktien sind für das

Geschäftsjahr 2019/2020 beginnend am 1. Oktober 2019 voll gewinnberechtigt.

Die Gesellschaft plant die Nettoerlöse der Kapitalerhöhung einzusetzen (i)

für die Finanzierung von Investitionen mit dem Ziel die Effizienz des

Produktionsprozesses im Enzymbereich zu erhöhen, (ii) um die Forschung und

Entwicklung von Produkten zu beschleunigen, (iii) für opportunistische

kleinere Akquisitionen, (iv) für den Kauf von Minderheitenanteilen aus

spezifischen Tochtergesellschaften und (v) für allgemeine Geschäftzwecke.

BRAINs Hauptaktionär hat bereits signalisiert, an der Kapitalerhöhung

teilzunehmen. Die Neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung im

Wege des beschleunigten Platzierungsverfahrens zum Kauf angeboten werden.

Die Privatplatzierung beginnt unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser

Mitteilung. Der Platzierungspreis der Neuen Aktien wird voraussichtlich am

4. Juni 2020 nach Vollendung des beschleunigten Platzierungsverfahrens

bekanntgegeben.

Die Neuen Aktien sollen voraussichtlich am 9. Juni 2020 prospektfrei zum

Handel zugelassen und am 11. Juni 2020 in die bestehende Notierung unter

anderem im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime

Standard) einbezogen werden.

Nach der Transaktion wird die Gesellschaft einer Veräußerungsbeschränkung

mit marktüblichen Ausnahmen von 180 Tagen nach dem Closing der Transaktion

unterliegen.

Mitteilende Person:

Michael Schneiders

Head of Investor Relations

Tel.: +49-(0)-6251-9331-86

E-Mail: mis@brain-biotech.com

B.R.A.I.N.

Biotechnology Research

And Information Network AG

Darmstädter Str. 34-36

64673 Zwingenberg, Germany

---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

ÜBER BRAIN.

Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG;

ISIN DE0005203947 / WKN 520394) gehört in Europa zu den technologisch

führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Bioökonomie und ist mit ihren

Schlüsseltechnologien im Bereich der industriellen, sogenannten weißen

Biotechnologie tätig. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene,

leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe

aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen.

Aus diesem 'Werkzeugkasten der Natur' entwickelte innovative Lösungen und

Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und

Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Das Geschäftsmodell der BRAIN steht auf

zwei Säulen: dem BioScience Segment und das BioIndustrial Segment. Das

Segment BioScience beinhaltet im Wesentlichen das Forschungs- und

Entwicklungsgeschäft mit Industriepartnern

('Tailor-Made-Solutions'-Kooperationsgeschäft) sowie die eigene Forschung

und Entwicklung. Das Segment BioIndustrial umfasst im Wesentlichen das

industriell skalierbare Produktgeschäft. Weitere Informationen finden Sie

unter www.brain-biotech.com.

WICHTIGER HINWEIS.

Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG ist allein

verantwortlich für den Inhalt dieser Mitteilung. Diese Mitteilung enthält

oder begründet kein Angebot von Wertpapieren der B.R.A.I.N. Biotechnology

Research and Information Network AG und ist nicht als Angebot oder

Aufforderung zum Verkauf oder zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung auszulegen. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab und gibt es

kein öffentliches Angebot der Neuen Aktien.

Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der hierin

genannten Wertpapiere können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich

eingeschränkt sein, und Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich

über eine solche Einschränkung informieren und diese beachten. Jede

Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der

Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Information sind nicht zur

Verbreitung in den oder in die Vereinigten Statten von Amerika

(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der

Vereinigten Statten von Amerika und des Districts of Columbia) (die

'Vereinigten Staaten'), in Kanada, in Australien und in Japan bestimmt.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum

Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der B.R.A.I.N.

Biotechnology Research and Information Network AG in den Vereinigten Staaten

dar. Die Neuen Aktien der B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information

Network AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung (der 'Securities

Act') registriert werden und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne die

Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von der

Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer

Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act

unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden. B.R.A.I.N. Biotechnology

Research and Information Network AG hat nicht die Absicht ein öffentliches

Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Jeder Verkauf

von Wertpapieren, die in dieser Mitteilung genannt werden, in den

Vereinigten Staaten wird nur an 'qualifizierte institutionelle Käufer' im

Sinne von Rule 144A des Securities Act erfolgen.

Das hierin erwähnte Angebot, das in Mitgliedstaaten des Europäischen

Wirtschaftsraums und im Vereinigten Königreich gemacht wird (jeweils ein

'Relevanter Mitgliedstaat') richtet sich nur an 'qualifizierte Anleger' im

Sinne von Artikel 2 (e) der Prospektverordnung ('Qualifizierte Anleger').

Für diese Zwecke bezeichnet der Begriff 'Prospektverordnung' die Verordnung

(EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017

über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei

deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist

und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/ EG und umfasst auch die

diesbezüglichen delegierten Verordnungen.

Für Leser im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur an

Qualifizierte Anleger verteilt, die (i) außerhalb des Vereinigten

Königreichs oder (ii) an Anlageexperten (investment professionals) im Sinne

von Artikel 19 Absatz 5 ('Anlageexperten') des Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Order') oder (iii)

bestimmte wohlhabende Personen und Unternehmen im Sinne von Artikel 49

Absatz 2 Buchstaben a) bis d) ('High net worth companies, unincorporated

associations etc.') der Order; oder (iv) jede andere Person, der er

rechtmäßig übermittelt werden kann (alle diese Personen in den Abschnitten

i) bis iv) werden zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet). Die Neuen

Aktien werden voraussichtlich nur für diese zur Verfügung stehen, und jede

Einladung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder

zum sonstigen Erwerb solcher Neuen Aktien wird nur mit Relevanten Personen

durchgeführt. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht auf

diese Mitteilung oder einen ihrer Inhalte reagieren oder sich darauf

verlassen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmten Risiken

und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Finanzergebnisse können

aufgrund verschiedener Risiken und Unsicherheiten, einschließlich

Veränderungen der Geschäfts-, Finanz- und Wettbewerbssituation,

Unsicherheiten im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungen

sowie der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, erheblich von den derzeit

erwarteten Ergebnissen abweichen. Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and

Information Network AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser

Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht

werden.

Informationen für Vertriebsunternehmen der Neuen Aktien

Ausschließlich für die Zwecke der Product Governance Anforderungen,

enthalten in: a) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente

in der jeweils gültigen Fassung ('MiFID II'); b) Artikel 9 und 10 der

delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung der MiFID

II; und (c) lokalen Durchführungsmaßnahmen (zusammen die 'MiFID II Product

Governance Requirements') und unter Ausschluss jeglicher Haftung, sei es aus

unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die ein 'Konzepteur' (ein

'Konzepteur') (im Sinne der MiFID II Product Governance Requirements)

anderweitig in Bezug auf diese Maßnahmen haben könnte, wurden die Neuen

Aktien einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, mit dem folgenden

Ergebnis: die Neuen Aktien sind (i) mit einem Endzielmarkt von Kleinanlegern

und Anlegern, die die Kriterien von professionellen Kunden und zugelassenen

Gegenparteien, jeweils im Sinne von MiFID II, erfüllen, vereinbar; und (ii)

für den Vertrieb über alle Vertriebskanäle, wie nach MiFID II zugelassen,

geeignet (eine 'Zielmarktbestimmung'). Jede Person, die anschließend die

Neuen Aktien anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein 'Vertriebsunternehmen'),

sollte die relevanten Zielmarktbestimmungen der Konzepteure berücksichtigen;

jedoch ist jedes Vertriebsunternehmen, das der MiFID II unterliegt, dafür

verantwortlich, seine eigene Zielmarktbestimmung in Bezug auf die Neuen

Aktien durchzuführen (entweder durch Übernahme oder Verfeinerung der

Zielmarktbestimmung der Hersteller) und in jedem Fall geeignete

Vertriebskanäle festzulegen. In Bezug auf die Neuen Aktien sollten die

Vertriebsunternehmen (im Sinne der MiFID II Product Governance Requirements)

ungeachtet der Zielmarktbestimmung beachten: (i) der Preis der Neuen Aktien

kann sinken und die Anleger könnten ihre Investition ganz oder teilweise

verlieren; (ii) die Neuen Aktien bieten keine garantierten Erträge und

keinen Kapitalschutz; und (iii) eine Investition in die Neuen Aktien ist nur

für Anleger geeignet, die keinen garantierten Einkommens- oder Kapitalschutz

benötigen, die (entweder allein oder in Verbindung mit einem geeigneten

Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die Chancen und Risiken

einer solchen Investition zu bewerten und die über ausreichende Mittel

verfügen, um Verluste tragen zu können, die aus einer solchen Investition

entstehen können. Die Zielmarktbestimmung lässt die Anforderungen

vertraglicher, gesetzlicher oder regulatorischer Verkaufsbeschränkungen in

Bezug auf die Neuen Aktien unberührt. Darüber hinaus wird darauf

hingewiesen, dass die Banken ungeachtet der Zielmarktbestimmung nur

Investoren gewinnen werden, die die Kriterien für professionelle Kunden und

geeignete Gegenparteien erfüllen.

Zur Vermeidung von Zweifeln: Die Zielmarktbestimmung ist keine: (a)

Bewertung der Eignung oder Angemessenheit für die Zwecke der MiFID II; oder

(b) Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die Neuen

Aktien zu investieren, sie zu erwerben oder andere Maßnahmen in Bezug auf

die Neuen Aktien zu ergreifen.

Jedes Vertriebsunternehmen ist dafür verantwortlich, seine eigene

Zielmarktbestimmung in Bezug auf die Neuen Aktien vorzunehmen und geeignete

Vertriebskanäle festzulegen.

