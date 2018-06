DGAP-Adhoc: BUWOG AG: Vonovia stellt Verlangen auf Ausschluss der Minderheitsaktionäre gemäß § 1 Abs 1 GesAusG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Buwog":

Wien, 20. Juni 2018

Ad-hoc-Mitteilung

BUWOG AG: Vonovia stellt Verlangen auf Ausschluss der Minderheitsaktionäre

gemäß § 1 Abs 1 GesAusG

Die Vonovia SE ("Vonovia") hat heute an die BUWOG AG ("BUWOG") das

schriftliche Verlangen nach § 1 Abs 1 GesAusG gestellt, die Hauptversammlung

der BUWOG möge über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf

die Vonovia gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung im Rahmen einer

Hauptversammlung der BUWOG beschließen.

Vonovia hält nach der Abwicklung des erfolgreichen Übernahmeangebots und

auch nach Abwicklung der innerhalb der Nachfrist eingelieferten Aktien

insgesamt 112.672.652 Stückaktien an der BUWOG; dies entspricht einer

Beteiligung am Grundkapital der BUWOG in der Höhe von 90,7 %. Vonovia ist

somit Hauptgesellschafterin der BUWOG im Sinne des § 1 GesAusG.

Details zur Höhe der angemessenen Barabfindung werden nach Abschluss der

erforderlichen Unternehmensbewertung gesondert bekanntgegeben.

Über die BUWOG Group

Die BUWOG AG, Hietzinger Kai 131, 1130 Wien, ist der führende

deutsch-österreichische Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich und blickt

auf eine mittlerweile 67-jährige Erfahrung zurück. Das

Immobilienbestandsportfolio umfasst rund 48.800 Bestandseinheiten und

befindet sich in Deutschland und Österreich. Neben dem Asset Management der

eigenen Bestandsimmobilien wird mit den Geschäftsbereichen Property Sales

und Property Development die gesamte Wertschöpfungskette des Wohnungssektors

abgedeckt. Die Aktien der BUWOG AG (ISIN AT00BUWOG001) sind seit Ende April

2014 an den Börsen in Frankfurt am Main, Wien (ATX) und Warschau notiert.

Die Wandelschuldverschreibung 2016 - 2021 (ISIN AT0000A1NQH2) notiert am

Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse.

Kontakt:

Holger Lüth

Bereichsleiter Corporate Finance & Investor Relations

holger.lueth@buwog.com

T +43 (0) 1 87828 1203 [IMAGE]

