DGAP-Adhoc: BDT Media Automation GmbH: Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (deutsch)

BDT Media Automation GmbH, Rottweil

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung

Die Geschäftsführung der BDT Media Automation GmbH, Rottweil (die "Emittentin"), hat heute, am 18. August 2017, beschlossen, insgesamt EUR 2.100.000 8,00 % nachrangige Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von EUR 1.000 je Schuldverschreibung und der ISIN DE000A2E4A94 in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots zum Erwerb anzubieten (das "Angebot").

Das Angebot erfolgt auf Grundlage des heute von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts und besteht aus:

(i) einem öffentlichen Umtauschangebot an die Inhaber der von der Emittentin am 9. Oktober 2012 begebenen bis zu EUR 30.000.000 8,125 % Schuldverschreibungen 2012/2017 mit der ISIN DE000A1PGQL4 (die "Schuldverschreibungen 2012/2017"), ihre Schuldverschreibungen 2012 in die neuen 8,00 % nachrangigen Schuldverschreibungen zu tauschen, das voraussichtlich am 21. August 2017 auf der Webseite der Emittentin und im Bundesanzeiger veröffentlicht wird (das "Umtauschangebot");

(ii) einer Mehrerwerbsoption, bei der Teilnehmer des Umtauschangebots weitere 8,00 % nachrangige Schuldverschreibungen zeichnen können (die "Mehrerwerbsoption"); und

(iii) einem allgemeinen öffentlichen Angebot durch die Emittentin über die Webseite der Emittentin (das "Allgemeine Öffentliche Angebot").

Der Angebotszeitraum beginnt am 21. August 2017 und endet für das Allgemeine Öffentliche Angebot voraussichtlich am 8. September 2017 und für das Umtauschangebot und die Mehrerwerbsoption voraussichtlich am 22. September 2017. Die Emittentin ist jederzeit und nach ihrem alleinigen und freien Ermessen berechtigt, ohne Angabe von Gründen den Angebotszeitraum zu verlängern oder zu verkürzen, den Umtausch vorzeitig zu beenden oder das Umtauschangebot, die Mehrerwerbsoption und/oder das Allgemeine Öffentliche Angebot zurückzunehmen.

Der Ausgabebetrag je Schuldverschreibung entspricht dem Nennbetrag in Höhe von EUR 1.000. Die neuen Schuldverschreibungen werden zum Ausgabebetrag zuzüglich der zu entrichtenden Stückzinsen für die Zeit vom 14. Juli 2017 (Begebungstag) bis zum Ausgabetag, d. h. voraussichtlich dem 29. September 2017, in Höhe von voraussichtlich EUR 16,88 ausgegeben. Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beginnt am Begebungstag, d. h. dem 14. Juli 2017 (einschließlich) und endet am 14. Juli 2024 (ausschließlich). Die Schuldverschreibungen werden ab dem 14. Juli 2017 bis zum Ende der Laufzeit mit jährlich 8,00 % verzinst. Die Zinszahlungen sind jeweils jährlich nachträglich am 14. Juli eines jeden Jahres bis zum Ende der Laufzeit der Schuldverschreibungen und letztmalig am 14. Juli 2024 fällig. Der Zinslauf jeder Schuldverschreibung endet an dem Tage, vor dem sie zur Rückzahlung fällig wird. Die Emittentin wird die Schuldverschreibungen am 14. Juli 2024 zu je 100 % des Nennbetrags von EUR 1.000 je Schuldverschreibung zurückzahlen, soweit sie nicht vorzeitig zurückgezahlt worden sind. Die Schuldverschreibungen sind mit einem Nachrang ausgestattet und begründen unmittelbare, unbedingte und untereinander gleichberechtigte Verbindlichkeiten der Emittentin, die gegenüber allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen unmittelbaren und unbedingten Verbindlichkeiten der Emittentin nachrangig sind.

Inhaber von Schuldverschreibungen 2012/2017, die ihre Schuldverschreibungen 2012/2017 zum Umtausch anbieten, die vollen Zinsen aus den umgetauschten Schuldverschreibungen 2012/2017 für die laufende Zinsperiode von voraussichtlich EUR 79,02 je umgetauschter Schuldverschreibung 2012/2017, wobei hiervon die Stückzinsen für die umgetauschten Schuldverschreibungen 2012/2017 in Höhe von EUR 16,88 voraussichtlich abgezogen werden, so dass die Inhaber von Schuldverschreibungen 2012/2017, die ihre Schuldverschreibungen 2012/2017 zum Umtausch anbieten, insgesamt EUR 62,14 ausgezahlt bekommen. Zusätzlich erhalten Inhaber von Schuldverschreibungen 2012/2017 eine Umtauschprämie in Höhe von EUR 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2012/2017.

Die neuen Schuldverschreibungen werden automatisch nach ihrer Ausgabe, d. h. voraussichtlich am 29. September 2017, in die bestehende Notierung im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Der gebilligte Wertpapierprospekt, der die Anleihebedingungen und weitere für die Anlageentscheidung wichtige Informationen enthält, kann auf der Webseite der Emittentin unter (www.bdt.de/de/investorrelations/) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) eingesehen und heruntergeladen werden.

Zur BDT-Gruppe:

Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien. Knapp 35 derzeit gültige Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des Unternehmens. Vor 50 Jahren gegründet, beschäftigt die BDT-Gruppe heute insgesamt rund 400 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA, Mexiko, China und Singapur.

BDT Media Automation GmbH Die Geschäftsführung

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg erfolgt kein Angebot, weder in Form einer Privatplatzierung noch in Form eines öffentlichen Angebots.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und den Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter (www.bdt.de/de/investorrelations/) einsehbar sind.

18.08.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: BDT Media Automation GmbH Saline 29 78628 Rottweil Deutschland ISIN: DE000A1PGQL4, DE000A2E4A94

