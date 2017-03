DGAP-Adhoc: Aves One AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 (deutsch)

Aves One AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2016

Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2016

Hamburg, 6. März 2017 - Im Zuge der Erstellung des Konzern- Jahresabschlusses der Aves One AG für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 zeichnet sich nach vorläufigen Berechnungen (ungeprüft) ein operativer Gewinn (EBITDA) in einer Bandbreite von rund EUR 15,0 Mio. bis EUR 16,0 Mio. ab. Das Ergebnis vor Steuern wird zwischen EUR -4,5 Mio. und EUR -5,5 Mio. erwartet und zeigt somit gegenüber dem Vorsteuerergebnis für das erste Halbjahr 2016 (EUR -8,9 Mio.) eine deutliche Verbesserung. Endgültige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 werden Ende April 2017 veröffentlicht.

Den größten Ergebnisbeitrag (EBITDA) lieferte 2016 der Geschäftsbereich Container Equipment. Nach vorläufigen Berechnungen wird ein operativer Gewinn in einer Bandbreite von EUR 14,0 Mio. bis EUR 15,0 Mio. erzielt. Obwohl der Geschäftsbereich Rail Equipment durch die Übernahme der ERR erst im vierten Quartal 2016 maßgebliche Relevanz im Konzern erreicht, steuerte dieser Geschäftsbereich zum Gesamtjahresergebnis der Aves One AG einen operativen Gewinn bei, der sich nach vorläufigen Berechnungen zwischen EUR 5,0 Mio. und EUR 6,0 Mio. bewegen wird.

Da das vierte Quartal 2016 im Zeichen der Integration der ERR stand, konnten einige Projekte im Geschäftsjahr 2016 nicht mehr realisiert werden. So wird beispielsweise im Geschäftsbereich Resale Equipment die Fertigstellung des Drive Up Self Storage Parks in Münster, mit einer vermietbaren Fläche von 2.864 qm, im laufenden Monat erfolgen. In Folge der Fokussierung auf die Übernahme der ERR erfolgten auch im Geschäftsbereich Special Equipment Projektverschiebungen in das Jahr 2017. Insgesamt steuern die sonstigen Segmente ein ausgeglichenes operatives Ergebnis zum Konzernergebnis bei.

Das Management der Aves One AG hält weiterhin an der Zielvorgabe fest, den Bestand an Assets, deren Buchwerte zum 31.12.2016 rund EUR 430 Mio. betrugen, bis zum Jahr 2020 auf EUR 1 Mrd. auszubauen.

Weitere Informationen: www.avesone.com

Kontakt Aves One AG Jürgen Bauer, Vorstand T +49 (40) 696 528 350 F +49 (40) 696 528 359 E ir@avesone.com

