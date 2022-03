DGAP-Adhoc: Ausgezeichnete Rentabilität und kontinuierliche Cashflow Generierung (deutsch)

Ausgezeichnete Rentabilität und kontinuierliche Cashflow Generierung

* Umsatz organisch und akquisitorisch gesteigert

* EBITDA vor Neubewertungseffekten +18% auf CHF 54 Mio.

* Erhebliche Neubewertungseffekte von CHF 184 Mio.

* EBIT um 73% gesteigert auf CHF 235 Mio.

* Like-for-like Mieteinnahmen von +1.3%

* Substanziell gesteigerter NAV pro Aktie vor Abzug latenter Steuern auf

CHF 88.73 (+18%)

«Wenn ich auf die letzten fünf Jahre zurückblicke, bin ich sehr stolz auf

alles, was seit unserem Börsengang im Jahr 2016 erreicht wurde. Dabei haben

beide Segmente, Properties und Real Estate Services, zu den hervorragenden

Ergebnissen beigetragen. Alle Ziele, die wir uns beim IPO gesetzt hatten,

wurden übertroffen. Unsere Positionierung ist einzigartig im Schweizer

Immobilienmarkt, und wir werden auf dieser Basis weiter expandieren. In

einem herausfordernden Umfeld hat unser Geschäftsmodell seine Stabilität

bewiesen, und unsere Mitarbeiter haben einen aussergewöhnlichen Beitrag

geleistet. Wir haben Mehrwert für alle unsere Stakeholder geschaffen.»,

betont Stéphane Bonvin, CEO der Investis-Gruppe.

Starkes Ergebnis der Gruppe

Die Gruppe steigerte den Umsatz um 21% auf CHF 216 Mio. (Vorjahr: CHF 179

Mio.). Die Steigerung wurde organisch, aber auch akquisitorisch erreicht.

Der EBITDA vor Neubewertungen und Veräusserungsgewinnen stieg auf CHF 54

Mio. (CHF 46 Mio.).

Anhaltend höhere Cashflows aus Liegenschaften und ein nochmaliger Rückgang

des durchschnittlichen realen Diskontierungssatzes auf 2.84% (3.15% per

31.12.2020) unterstreichen die Qualität des Portfolios und führten zu

Aufwertungsgewinnen von CHF 184 Mio. Daraus resultierte ein beeindruckendes

Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 235 Mio. (CHF 136 Mio.).

Der Reingewinn erreichte ausgezeichnete CHF 201 Mio. (CHF 114 Mio.) und lag

pro Aktie bei CHF 15.74 (CHF 8.91). Der Reingewinn ohne Neubewertungseffekte

betrug CHF 41.3 Mio.

Beide Segmente mit ausgezeichneter operativer Leistung

Das Segment Properties erreichte einen Umsatz von CHF 60 Mio. (CHF 58 Mio.),

wobei der Mietertrag um 4% gesteigert werden konnte. Die like-for-like

Mieteinnahmen verzeichneten einen weiterhin exzellenten Anstieg um +1.3%.

Der Leerstand konnte auf 2.2% reduziert werden (3.0% per 31.12.2020). Der

Sollmietertrag belief sich per 31.12.2021 auf CHF 64.2 Mio. (CHF 58.6 Mio.

per 31.12.2020). Dieses Segment erzielte einen bemerkenswerten EBIT von CHF

225 Mio. (CHF 131 Mio.). Darin sind die erwähnten Neubewertungseffekte von

CHF 184 Mio. enthalten.

Im Segment Real Estate Services wurden per 1. April die akquirierten

Gesellschaften Rohr AG und SEA lab konsolidiert. Der Umsatz dieses Segmentes

konnte gesamthaft um 28% auf CHF 160 Mio. gesteigert werden. Im Bereich

Property Management resultierte eine leichte Umsatzsteigerung um 0.6%. Die

komplementären Dienstleistungen sind weiterhin von COVID-19 beeinträchtigt.

Gleichwohl konnte das bewirtschaftete Mietvolumen sehr erfolgreich weiter

auf CHF 1.51 Mia. (CHF 1.42 Mia. per 31.12.2020) erhöht werden. Der Bereich

Facility Services erreichte einen Umsatz von CHF 100 Mio. (CHF 64 Mio.)

hauptsächlich bedingt durch die Akquisitionen von Rohr AG und SEA lab. Fast

alle Tochtergesellschaften verbesserten ihre operativen Margen. Die

EBIT-Marge erreichte ausgezeichnete 9.3% (8.6%).

Sehr solide Kapitalstruktur - Gross LTV bei 37%

Die Bilanzsumme belief sich per 31. Dezember 2021 auf CHF 1.8 Mia. bei einer

gesteigerten und weiterhin sehr komfortablen Eigenkapitalquote von 53.2%

(per 31.12.2020: 52.8%). Die im Februar 2021 fällig gewordene Anleihe über

CHF 140 Mio. wurde erfolgreich mit einer neuen Anleihe über CHF 115 Mio., zu

attraktiven Konditionen refinanziert. Die im November 2021 fällige gewordene

Anleihe über CHF 100 Mio. wurde zurückbezahlt. Die Fremdfinanzierung konnte

durch Bankkredite und Privatplatzierungen diversifiziert werden. Das

Immobilienportfolio wurde mit CHF 1,735 Mio. bewertet. Es umfasste am

Stichtag 171 Gebäude mit 3,073 Wohneinheiten. Bezogen auf den Wert des

Immobilienportfolios beträgt der Loan-to-value (LTV) sehr solide 37%

(verzinsliche Verbindlichkeiten von CHF 648.5 Mio.). Die latenten

Steuerverbindlichkeiten erhöhten sich auf CHF 165 Mio. (CHF 138 Mio.).

Der Nettobuchwert (NAV) pro Aktie vor Abzug latenter Steuern im Zusammenhang

mit Liegenschaften wurde erneut gesteigert auf CHF 88.73 (per 31.12.2020:

CHF 75.22).

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Im Januar und Februar wurden drei 0.0% Privatplatzierungen mit einem

gesamten Volumen von CHF 70 Mio. emittiert.

ESG

Investis ist sich seiner Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitenden, der

Gesellschaft und der Umwelt bewusst. Verantwortungsvolles und nachhaltiges

Handeln ist schon seit geraumer Zeit in der Strategie der Gruppe verankert.

Im Jahr 2020 liess Investis sein Immobilienportfolio erstmals von einem

externen Spezialisten zum Thema Nachhaltigkeit bewerten. Die zweite

Bewertung fand 2021 statt. Auf Basis der Daten, die 2022 erhoben werden,

werden wir 2023 fundiert in der Lage sein, konkrete Antworten auf

regelmässig gestellte Fragen zu geben. Neben ökologischen Aspekten, vor

allem der Verbesserung der Energiebilanz in Verbindung mit CO2-Emissionen,

sind für Investis auch bestimmte soziale Kriterien wichtig; insbesondere die

Gesundheit und der Komfort der Mieter (>90% der von Investis gehaltenen

Immobilien sind Wohnimmobilien). Investis berücksichtigt seit Jahren alle

spezifischen kantonalen Vorschriften in Genf (wie SABRA, LDTR oder LCI) und

in der Waadt (LPPL, LATC) sowie lokale Initiativen (Eco21) in den jährlichen

Renovationsprogrammen.

Ab 2022 wird Investis Teil des Sustainable Real Estate Index (SSREI).

Dadurch wird Investis auch einen Beitrag zur Förderung von Transparenz und

Vergleichbarkeit im Schweizer Immobilienmarkt leisten, um nachhaltige

Investitionen in der gesamten Branche zu fördern. Nachhaltigkeit ist direkt

an die Werterhaltung und -steigerung des Portfolios gekoppelt.

Generalversammlung 2022

Die Generalversammlung findet am 3. Mai 2022 statt, wiederum unter

ausserordentlichen Bedingungen. Gestützt auf die Verordnung 3 über

Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 3), deren

Gültigkeit der Bundesrat bis Ende 2022 verlängert hat, wird die

Generalversammlung abermals unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Die Aktionäre werden wiederum aufgefordert ihre Stimmen im Voraus abzugeben,

indem sie ihre Stimminstruktionen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter

abgeben. Weder der Verwaltungsratspräsident noch die Konzernleitung werden

eine Ansprache halten. Die Veranstaltung wird nicht übertragen. Es wird

ausschliesslich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter erlaubt sein, die

Stimmen im Sinne der Aktionäre abzugeben. Diese Massnahmen wurden

beschlossen um die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der

Mitarbeitenden und externen Dienstleister zu schützen.

An der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung wird den

Investis-Aktionären eine unveränderte Dividende von CHF 2.50 pro Aktie

vorgeschlagen, zur Hälfte in Form einer Rückzahlung aus

Kapitaleinlagereserven. Dies entspricht einer Gewinnausschüttungsquote von

16.0%. Ausserdem stellen sich alle Verwaltungsratsmitglieder zur Wiederwahl.

Marktumfeld und Ausblick 2022

Das Investis Portfolio besteht zu 93% aus Wohnimmobilien an zentralen Lagen

mit Wohnungen im mittleren Preissegment in der Genferseeregion. Die

Konzentration auf diese Region stellt den «USP» der Investis Gruppe dar. Der

Schweizer Wohnungsmarkt ist weiterhin ein stabiler Anker des

Immobilienmarktes. Die Nachfrage nach eben diesen Wohnliegenschaften in der

Genferseeregion nimmt stetig zu, was sich auch in der Preisentwicklung

widerspiegelt. Diese hohe Nachfrage stützt sich auf das anhaltend steigende

Wachstum an Arbeitsplätzen in der Schweiz und in dieser Region im

Speziellen. Gemäss Bundesamt für Statistik (BfS) zählt die Schweiz über 5.3

Mio. Arbeitsplätze, wobei sich die Genferseeregion seit der letzten Erhebung

2019 gleich hinter Zürich und dem Mittelland positioniert. Diese drei

Regionen stellen sechs von zehn Arbeitsplätzen in der Schweiz. Zwischen 2011

und 2019 wurden gesamtschweizerisch mehr als eine halbe Million neue

Arbeitsplätze geschaffen. In dieser Zeitspanne wiesen die Regionen Zürich

und Genfersee mit je über 100'000 neuen Arbeitsplätzen das stärkste Wachstum

aller Regionen auf. Wo neue Arbeitsplätze entstehen, suchen die Arbeitnehmer

auch entsprechenden Wohnraum. Die Bevölkerung im Kanton Genf wächst

kontinuierlich (+0.6% oder 3,147 Personen in den letzten zwölf Monaten bis

Ende 2021 gemäss OCSTAT).

Die hohe Nachfrage, insbesondere nach Wohnungen im mittleren Preissegment,

bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Mieten. In Genf stiegen sie letztes

Jahr im freien Markt durchschnittlich um 0.8%. In den letzten 80 Jahren sind

die Mieten im Kanton Genf um durchschnittlich 50% stärker gestiegen als im

gesamten Schweizer Markt (OCSTAT).

Im Segment Real Estate Services hat Investis im Januar eine neue

Führungsorganisation bekannt gegeben. Dadurch rücken die vier

Tochtergesellschaften (hauswartprofis AG, Rohr AG, PRIVERA AG und

analysisLAB)

organisatorisch enger zusammen. Die internen Dienstleistungsfunktionen

Finanzen, IT, HR, Einkauf, etc. werden künftig zentral aus einer Hand

erbracht. Dadurch können die vier Brands ihre Kompetenzen noch stärker auf

das operative Geschäft und die Kundenbedürfnisse ausrichten. Mit dieser

neuen Führungsorganisation wird der Real Estate Service Bereich von Investis

agiler und fokussierter. Das kombinierte Wissen der rund 2'200 kompetenten

und motivierten Mitarbeitenden in Verbindung mit der digitalen

Transformation führt an 40 Standorten zu einem nachhaltigen Mehrwert für die

Kunden.

Ziele für 2022 sind:

* Im Segment Properties: weitere gezielte Optimierung des

Immobilienportfolios mit Fokus auf die Genferseeregion;

* Im Segment Real Estate Services: Fokus auf qualitativ hochstehende

Dienstleistungen und profitables Wachstum sowie weiteres vorantreiben

der Digitalisierung.

Investis sieht weiterhin eine gute Nachfrage nach Wohnimmobilien an

Zentrumslagen in der Schweiz sowie nach Immobiliendienstleistern mit

qualitativ hochstehenden Services. Investis strebt inskünftig im

Dienstleistungssegment eine weitere Steigerung der EBIT-Marge an. Ausserdem

wird das aktuelle Zinsumfeld weiterhin genutzt, um die Finanzierungskosten

niedrig zu halten.

Berichterstattung

Der ausführliche Geschäftsbericht 2021 ist unter

https://reports.investisgroup.com/21/ar und auf unserer Webseite verfügbar

www.investisgroup.com/investoren/berichterstattung.

Heute um 10.00 Uhr findet für Medien und Analysten eine Telefonkonferenz in

Englisch zum Geschäftsergebnis statt. Stéphane Bonvin (CEO) und René Häsler

(CFO) werden im Anschluss an die Präsentation der Geschäftszahlen für Fragen

zur Verfügung stehen.

Die Einwahlnummern lauten:

+41 (0)58 310 50 00 (Europe)

+44 (0)207 107 06 13 (UK)

+1 (1)631 570 56 13 (USA)

Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor Beginn in die Telefonkonferenz ein. Die

entsprechende Präsentation ist ab 7.00 Uhr auf unserer Webseite verfügbar.

Die Medien- und Analysten-Telefonkonferenz kann ebenfalls via Live-Webcast

auf unserer Website verfolgt werden

www.investisgroup.com/investoren/berichterstattung.

